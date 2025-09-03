हेलसिंकी: फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब ने ग्लोबल साउथ, खासकर भारत के संदर्भ में विदेश नीति के मामले में अधिक 'गरिमापूर्ण' दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया. अमेरिका को संबोधित एक संदेश में स्टब ने कहा कि अगर विदेश नीति अधिक सहयोगात्मक नहीं रही, तो हम यह खेल हार जाएंगे.

स्टब ने कहा, "मेरा संदेश न केवल मेरे यूरोपीय सहयोगियों के लिए, बल्कि विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए यह है कि अगर हम भारत जैसे वैश्विक दक्षिण के प्रति अधिक सहयोगात्मक और गरिमापूर्ण विदेश नीति नहीं अपनाते हैं, तो हम यह खेल हार जाएंगे."

SCO शिखर सम्मेसन पर विचार

उन्होंने हाल ही में चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO) शिखर सम्मेलन पर भी विचार किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे. उन्होंने कहा, "यह बैठक ग्लोबल वेस्ट में हम सभी के लिए एक अच्छी याद दिलाती है कि क्या दांव पर लगा है. हम पुरानी व्यवस्था के अवशेषों को संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं."

ट्रंप के करीबी माने जाते हैं स्टब

स्टब की यह टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयातों पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के फैसले को लेकर भारत और अमेरिका के बीच चल रहे व्यापार तनाव के बीच आई है. बता दें कि फिनलैंड के राष्ट्रपति को ट्रंप का करीबी माना जाता है. मार्च में फ्लोरिडा स्थित अमेरिकी राष्ट्रपति के मार-ए-लागो रिसॉर्ट में सात घंटे लंबे गोल्फ राउंड के दौरान दोनों के बीच गहरी दोस्ती हुई थी.

कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि स्टब उन चुनिंदा यूरोपीय नेताओं में से हैं, जिनकी राय डोनाल्ड ट्रंप को प्रभावित कर सकती है. स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के जान हॉलेनबर्ग के हवाले से हाल ही में न्यूज एजेंसी एएफपी ने कहा था, "छोटे देशों में, उनके समकक्ष कोई नहीं है. उन्होंने (स्टब) ने ट्रंप तक एक अनोखी पहुंच हासिल कर ली है जो किसी भी छोटे यूरोपीय देश के किसी भी व्यक्ति को कभी नहीं मिली."

जेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस गए थे स्टब

फिनलैंड के राष्ट्रपति अगस्त की शुरुआत में रूस के साथ स्थिति पर चर्चा करने के लिए यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के साथ व्हाइट हाउस भी गए थे.ट्रंप ने स्टब को एक युवा, शक्तिशाली व्यक्ति कहा थाय ट्रंप ने यह भी कहा था कि उन्होंने (स्टब) बहुत अच्छा काम किया है, और "हम आपको यहां इसलिए बुलाना चाहते थे क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम सभी सम्मान करते हैं."

यह भी पढ़ें- अमेरिका को भारत पर जीरो प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए: अमेरिकी विश्लेषक