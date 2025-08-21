ETV Bharat / international

भारत में छिपी थी FBI की मोस्ट वॉन्टेड लेडी, गिरफ्तार, बेटे को जान से मारने का आरोप, 2,50,000 डॉलर का था इनाम - CINDY RODRIGUEZ SINGH ARRESTED

इस महिला की गिरफ्तारी को लेकर काश पटेल ने सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट शेयर किया है. विस्तार से पढ़ें.

भारत में छिपी थी FBI की मोस्ट वॉन्टेड लेडी, गिरफ्तार (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 21, 2025 at 2:38 PM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिका की भगोड़ों की लिस्ट में शामिल एक महिला को भारत से गिरफ्तार किया गया है. ताजा जानकारी के मुताबिक इस महिला का नाम सिंडी रोड्रिग्ज सिंह बताया जा रहा है. इस पर अपने 6 साल के बेटे की हत्या का आरोप. सिंडी रोड्रिग्ज का नाम अमेरिका के 10 मोस्ट वॉन्टेड भगोड़ों की लिस्ट में है. अमेरिकी एजेंसी फेडरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन (FBL) ने इस महिला को गिरफ्तार किया है और अब इसे अमेरिका ले जाया जा रहा है.

अमेरिकी एजेंसी फेडरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर बुधवार को एक पोस्ट में बताया कि सिंडी रोड्रिग्स सिंह (40 साल) की गिरफ्तारी सात महीनों में चौथी सबसे बड़ी गिरफ्तारी है. उन्होंने इस गिरफ्तारी के लिए टेक्सास में कानून प्रवर्तन सहयोगियों, अमेरिकी न्याय विभाग और भारत के अधिकारियों को उनके समन्वय के लिए श्रेय दिया, जिसके फलस्वरूप इस महिला की गिरफ्तारी हो सकी. वह अभियोजन से बचने के लिए 2023 में अमेरिका से भारत भागकर गई थी.

फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, सिंडी रोड्रिग्ज को भारत में एफबीआई (FBI) ने भारतीय अधिकारियों और इंटरपोल के सहयोग से गिरफ्तार किया है. रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें अमेरिका ले जाया गया है और टेक्सास के अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. इस महिला के खिलाफ दो वारंट जारी हो चुके हैं. एक गैरकानूनी तरह से भागने का वारंट है, वहीं, दूसरा 10 साल के कम उम्र के बच्चे की हत्या करने के आरोप में टेक्सास का वारंट है. वहीं, इस पर करीब 2,50,000 डॉलर के इनाम की भी घोषणा की जा चुकी है.

गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंडी रोड्रिग्ज ने एफबीआई से कथित तौर पर अपने ठिकानों के बारे में झूठ बोला था. उसने कहा था कि उसका बच्चा नवंबर 2022 से अपने जैविक पिता के साथ मैक्सिको में रह रहा है. दो दिन बाद, वह अपने पति और लड़के के भारतीय मूल के सौतेले पिता अर्शदीप सिंह और छह अन्य नाबालिग बच्चों के साथ भारत के लिए उड़ान भरी और कभी वापस नहीं लौटी. रिपोर्ट के अनुसार, उस समय उसका बच्चा उनके साथ नहीं था. बाद में उसके बेटे की मौत की खबर आई.

अमेरिकी एजेंसी फेडरल ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि सिंडी रोड्रिग्ज के बेटे का नाम नोएल अलवरेज है और वह 2022 से लापता है. हैरत की बात यह है कि उसकी मार्च 2023 तक एक भी मिसिंग कंप्लेन नहीं दर्ज करवाई गई. फॉक्स न्यूज ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि उनके बेटे को स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं थीं. सिंह पर अक्टूबर 2023 में टेक्सास जिला अदालत में औपचारिक रूप से आरोप लगाया गया.

बता दें, सिंह की गिरफ्तारी इंटरपोल द्वारा जारी रेड नोटिस के बाद हुई, जिसे भारत सहित सभी सदस्य देशों को सौंपा गया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी समय, सिंह के प्रत्यर्पण का एक दस्तावेज भी सौंपा गया था. पटेल ने बताया कि उन पर 'मुकदमे से बचने के लिए गैरकानूनी तरीके से भागने' और '10 साल से कम उम्र के व्यक्ति की हत्या' के आरोप लगाए जाएंगे.

