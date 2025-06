ETV Bharat / international

अमेरिका: कोलोराडो में इजराइलियों पर हमला, 6 घायल, आतंकवाद की आशंका, FBI जांच में जुटी - COLORADO ATTACK IN US

अमेरिका के कोलोराडो में हुए हमले की जांच करते अधिकारी ( AP )

By ETV Bharat Hindi Team Published : June 2, 2025 at 8:39 AM IST | Updated : June 2, 2025 at 8:51 AM IST 3 Min Read

बोल्डर: अमेरिका के कोलराडो राज्य में रविवार को एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हमले की घटना सामने आई है. हमला गोली चलाकर नहीं किया गया बल्कि मोलोटोव कॉकटेल(फायर बम) फेंक कर किया गया. बताया जा रहा है कि इस हमले में छह लोग झुलसने से घायल हो गए. हमलावर पकड़ा गया. हमले के वक्त उसने 'फ्री फिलिस्तीन' का नारा लगाया. यह हमला उस वक्त किया गया जब कुछ लोग इजराइली बंधकों की रिहाई को लेकर एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे. एपी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने एक संदिग्ध को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है. अमेरिका के कोलोराडो में रोबोट की सहायता से हमले की जांच करते अधिकारी (AP) रिपोर्ट के अनुसार यह हमला रन फॉर द लाइव्स नाम के एक स्वयंसेवी समूह की सभा के दौरान हुआ. इस सभा में गाजा में हमास लड़ाकों द्वारा कैद किए गए इजराइली बंधकों की रिहाई को लेकर मांग की जा रही थी.

इस हमले की जांच एफबीआई टारगेटेड आतंकी हमले के दृष्टिकोण से कर रही है. जानकारी के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद सबरी सोलिमन के रूप में हुई है. हमले के वक्त उसने 'फ्री फिलिस्तीन' चिल्लाया. सोलिमन को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. अधिकारियों को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में हमले के कारणों का सही पता लग पाएगा. साथ ही इसके पीछे किसका हाथ है इसका भी पता चल सकेगा. बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी सोलिमन भी घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटनास्थल से मिले वीडियो में एक गवाह चिल्लाता हुआ दिखा, 'वह वहीं है. वह मोलोटोव कॉकटेल फेंक रहा है. जबकि एक पुलिस अधिकारी अपनी बंदूक निकाले हुए नंगे सीने वाले संदिग्ध व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था, जिसके दोनों हाथों में कंटेनर थे. अमेरिका के कोलोराडो में हुए हमले की जांच में खोजी कुत्ते का इस्तेमाल (AP) यह घटना वाशिंगटन में दो इजरायली दूतावास कर्मचारियों की शिकागो में गोली मारकर हत्या करने के एक सप्ताह से भी अधिक समय बाद हुई. जब पुलिस उसे ले जा रही थी और उसने चिल्लाते हुए कहा था कि 'मैंने यह फिलिस्तीन के लिए किया, मैंने यह गाजा के लिए किया.' वाशिंगटन में एफबीआई ने कहा कि वे बोल्डर हमले को आतंकवाद की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं. एफबीआई इस हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा का अनावश्यक कृत्य बताया, जो यहूदी अमेरिकियों के खिलाफ हाल के हमलों के बाद हुआ है. बता दें कि गाजा इजराइल संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर धावा बोल दिया. इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर नागरिक थे और लगभग 250 अन्य का अपहरण कर लिया गया. वे अभी भी 58 बंधकों को बंदी बनाए हुए हैं, जिनमें से लगभग एक तिहाई के जिदा होने का अनुमान है. जबकि बाकी लोगों को युद्धविराम समझौतों या अन्य सौदों के तहत रिहा कर दिया गया था. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल के सैन्य अभियान के दौरान हमास द्वारा संचालित गाजा में 54,000 से अधिक लोग मारे गए हैं. जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. लेकिन मंत्रालय यह नहीं बताता कि मृतकों में कितने नागरिक या लड़ाके थे. इस हमले ने विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, लगभग 90फीसदी आबादी को विस्थापित कर दिया है और लोगों को लगभग पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर कर दिया है. ये भी पढ़ें- US: वॉशिंगटन में शूटिंग, यहूदी संग्रहालय के बाहर इजराइली दूतावास के दो स्टाफ की हत्या - WASHINGTON SHOOTING

बोल्डर: अमेरिका के कोलराडो राज्य में रविवार को एक भीड़भाड़ वाले इलाके में हमले की घटना सामने आई है. हमला गोली चलाकर नहीं किया गया बल्कि मोलोटोव कॉकटेल(फायर बम) फेंक कर किया गया. बताया जा रहा है कि इस हमले में छह लोग झुलसने से घायल हो गए. हमलावर पकड़ा गया. हमले के वक्त उसने 'फ्री फिलिस्तीन' का नारा लगाया. यह हमला उस वक्त किया गया जब कुछ लोग इजराइली बंधकों की रिहाई को लेकर एकत्र होकर प्रदर्शन कर रहे थे. एपी की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने एक संदिग्ध को घटनास्थल से गिरफ्तार कर लिया है. अमेरिका के कोलोराडो में रोबोट की सहायता से हमले की जांच करते अधिकारी (AP) रिपोर्ट के अनुसार यह हमला रन फॉर द लाइव्स नाम के एक स्वयंसेवी समूह की सभा के दौरान हुआ. इस सभा में गाजा में हमास लड़ाकों द्वारा कैद किए गए इजराइली बंधकों की रिहाई को लेकर मांग की जा रही थी. इस हमले की जांच एफबीआई टारगेटेड आतंकी हमले के दृष्टिकोण से कर रही है. जानकारी के अनुसार पकड़े गए संदिग्ध की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद सबरी सोलिमन के रूप में हुई है. हमले के वक्त उसने 'फ्री फिलिस्तीन' चिल्लाया. सोलिमन को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है. अधिकारियों को उम्मीद है कि उससे पूछताछ में हमले के कारणों का सही पता लग पाएगा. साथ ही इसके पीछे किसका हाथ है इसका भी पता चल सकेगा. बताया जा रहा है कि इस दौरान आरोपी सोलिमन भी घायल हो गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया. घटनास्थल से मिले वीडियो में एक गवाह चिल्लाता हुआ दिखा, 'वह वहीं है. वह मोलोटोव कॉकटेल फेंक रहा है. जबकि एक पुलिस अधिकारी अपनी बंदूक निकाले हुए नंगे सीने वाले संदिग्ध व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था, जिसके दोनों हाथों में कंटेनर थे. अमेरिका के कोलोराडो में हुए हमले की जांच में खोजी कुत्ते का इस्तेमाल (AP) यह घटना वाशिंगटन में दो इजरायली दूतावास कर्मचारियों की शिकागो में गोली मारकर हत्या करने के एक सप्ताह से भी अधिक समय बाद हुई. जब पुलिस उसे ले जा रही थी और उसने चिल्लाते हुए कहा था कि 'मैंने यह फिलिस्तीन के लिए किया, मैंने यह गाजा के लिए किया.' वाशिंगटन में एफबीआई ने कहा कि वे बोल्डर हमले को आतंकवाद की कार्रवाई के रूप में देख रहे हैं. एफबीआई इस हमले की निंदा करते हुए इसे हिंसा का अनावश्यक कृत्य बताया, जो यहूदी अमेरिकियों के खिलाफ हाल के हमलों के बाद हुआ है. बता दें कि गाजा इजराइल संघर्ष उस समय शुरू हुआ जब 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर धावा बोल दिया. इस हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए, जिनमें से अधिकतर नागरिक थे और लगभग 250 अन्य का अपहरण कर लिया गया. वे अभी भी 58 बंधकों को बंदी बनाए हुए हैं, जिनमें से लगभग एक तिहाई के जिदा होने का अनुमान है. जबकि बाकी लोगों को युद्धविराम समझौतों या अन्य सौदों के तहत रिहा कर दिया गया था. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल के सैन्य अभियान के दौरान हमास द्वारा संचालित गाजा में 54,000 से अधिक लोग मारे गए हैं. जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं. लेकिन मंत्रालय यह नहीं बताता कि मृतकों में कितने नागरिक या लड़ाके थे. इस हमले ने विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर दिया है, लगभग 90फीसदी आबादी को विस्थापित कर दिया है और लोगों को लगभग पूरी तरह से अंतरराष्ट्रीय सहायता पर निर्भर कर दिया है. ये भी पढ़ें- US: वॉशिंगटन में शूटिंग, यहूदी संग्रहालय के बाहर इजराइली दूतावास के दो स्टाफ की हत्या - WASHINGTON SHOOTING

Last Updated : June 2, 2025 at 8:51 AM IST