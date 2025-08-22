हैदराबाद: भोजन तक एक्सेस निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल क जाने वाली संयुक्त राष्ट्र के एक क्लासिफिकेशन सिस्टम ने गाजा में आधिकारिक तौर पर अकाल की घोषणा की है. इसमें कहा गया है कि पांच लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी भयावह अकाल की स्थिति का सामना कर रहे हैं.

बता दें अकाल एक तकनीकी शब्द है, जो व्यापक कुपोषण और भुखमरी से होने वाली मौतों या खाने तक एक्सेस की कमी के कारण कुपोषण और बीमारी के संयोजन का सामना कर रही आबादी को संदर्भित करता है. जब किसी क्षेत्र में अकाल घोषित किया जाता है, तो इसका मतलब है कि भोजन, पोषण और स्वास्थ्य संकट एक साथ हो रहे हैं.

किसी क्षेत्र को अकालग्रस्त घोषित करने की शर्तें

किसी जगह पर कम से कम 20 प्रतिशत परिवार भोजन की भारी कमी का सामना कर रहे हों, पांच साल से कम आयु के कम से कम 30 प्रतिशत बच्चे तीव्र कुपोषण या तीव्र अल्पपोषण से पीड़ित हों, प्रतिदिन कम से कम 2,000 लोग भूखमरी या कुपोषण और बीमारी के संयुक्त प्रभाव के कारण मर रहे हों तो उस जगह को अकालग्रस्त घोषित किया जाता है.

बता दें कि जब अकाल पड़ता है तो बच्चों को गंभीर भोजन की कमी, गंभीर कुपोषण और मृत्यु के गंभीर खतरे का सामना करना पड़ता है. अब तक कुछ ही बार अकाल की घोषणा की गई है. 2011 में सोमालिया, 2017 और 2020 में दक्षिण सूडान में और 2024 में सूडान के पश्चिमी दारफुर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में अकाल घोषित किया गया था.

मानवीय सहायता का इंतेजार करते बच्चे (AP)

गाजा में अकाल कैसे पड़ा?

गाजा में अकाल के प्रमुख कारण घरेलू खाद्य उत्पादन प्रणालियों का विनाश, आयात सीमाएं और उपलब्ध खाद्य स्रोतों या उत्पादन प्रणालियों से आबादी का विस्थापन शामिल हैं. इन तीन चीजों की वजह से गाजा पट्टी में खाद्य उपलब्धता की भयावह कमी है. ऐसे में जमीन से फूड सप्लाई और हाल ही में हवाई मार्ग से पहुंचाए गए खाद्य पदार्थ वर्तमान खाद्य उपभोग की कमी को पूरा करने के लिए काफी नहीं है.

गाजा पर इजराइल की नाकाबंदी

7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसमें 1,200 लोग मारे गए और 250 से ज़्यादा बंधक बनाए गए थे. तब से इजराइल ने गाजा की पूर्ण घेराबंदी का आदेश दिया, जिससे बिजली, भोजन, पानी और ईंधन की सप्लाई ठप हो गईं.संयुक्त राष्ट्र के अनुसार युद्ध से पहले गाजा पहले से ही पृथ्वी पर सबसे अलग-थलग और घनी आबादी वाले स्थानों में से एक था, जहां लगभग 20 लाख लोग 140 वर्ग मील के क्षेत्र में रहते थे.

इजराइल ने वर्षों से चल रही जमीनी, हवाई और समुद्री नाकाबंदी के जरिए इस क्षेत्र पर कड़ा नियंत्रण बनाए रखा है, जिसमें माल और लोगों की आवाजाही पर कड़े प्रतिबंध शामिल हैं. इसके आधे से ज़्यादा निवासी भोजन की कमी से जूझ रहे थे और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे.

इजराइल ने लगभग 90 दिनों की तीन अलग-अलग, लगभग पूर्ण नाकाबंदी लगाई है - दो बार उत्तरी गाजा पर और एक बार पूरी पट्टी पर. जब संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों ने आसन्न अकाल की चेतावनी दी थी तो इजराइल ने सप्लाई फ्लो बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिबंधों में कुछ समय के लिए ढील दी थी, लेकिन अंतरराष्ट्रीय ध्यान हटने के बाद उन्हें फिर से कड़ा कर दिया गया.

गाजा में इजराइली सेना (AP)

मार्च 2025 में इजराइल ने गाजा में सहायता की खेप रोक दी थी, यह कहते हुए कि हमास सहायता को अपने लिए हड़प रहा है. इस आरोप का हमास ने खंडन किया. यह प्रतिबंध ग्यारह हफ़्तों तक चला. इसके बाद इजराइल ने मई 2025 तक गाजा मानवतावादी फाउंडेशन (GHF) के माध्यम से सहायता वापस आने की अनुमति नहीं दे दी, लेकिन अब तक GHF द्वारा दी गई सहायता, युद्ध के दौरान और युद्ध से पहले, पहले दी गई सहायता की तुलना में बहुत कम हो गई है.

इजराइल द्वारा भोजन को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना

एक मानवीय संकट उस समय तेजी से सामने आया, जब गाजा में फसे हुए लोगों को भूख और विनाशकारी इजराइली सैन्य अभियान दोनों का सामना करना पड़ा. मानवाधिकार समूहों ने इज़राइल द्वारा भोजन को 'वेपन ऑफ वॉर' के रूप में इस्तेमाल करने की बार-बार आलोचना की है और उस पर सामूहिक दंड थोपने का आरोप लगाया है.

बार-बार विस्थापन

अगस्त 2025 की ताजा आईपीसी रिपोर्ट के अनुसार गाजा प्रांत, दीर अल-बलाह और खान यूनिस प्रांतों में अधिकांश आबादी कई बार विस्थापित हुई है. इन प्रांतों में लगभग 20 प्रतिशत या उससे अधिक आबादी तीन से छह बार विस्थापित हुई है और तीनों क्षेत्रों में कम से कम 4 फीसदी आबादी सात या उससे अधिक बार विस्थापित हुई है.

लगातार और बार-बार विस्थापन से घरेलू क्षमता कम हो जाती है, क्योंकि शेल्टर मैटेरियल, स्टोरेज मटेरियल, पानी और भोजन जैसी आवश्यक संपत्तियां यात्रा के दौरान नष्ट हो सकती हैं, खासकर जब आबादी को आसन्न शत्रुता से बचने के लिए सीमित समय के लिए खाली करना या रीलोकेट करना पड़ता है.

गाजा में विस्थापित लोग (AP)

विस्थापन के आंकड़े

एक हालिया सर्वे के अनुसार उत्तरी प्रांतों में कम से कम एक तिहाई आबादी क्षतिग्रस्त घरों या अपार्टमेंट में शरण ले रही है. वहीं, देर अल-बलाह में यह आंकड़ा 50 प्रतिशत है.यहां लगभग 30 प्रतिशत और अन्य प्रांतों में आधी से ज़्यादा आबादी तंबुओं या अनौपचारिक बस्तियों में रह रही है.

गाजा में सहायता ट्रकों की संख्या में कमी

संघर्ष से पहले प्रतिदिन 500 से 600 ट्रक सहायता गाजा में पहुंचती थी. मानवीय संगठनों के एक समूह के अनुसार यह संख्या घटकर औसतन केवल 28 ट्रक प्रतिदिन रह गई है. एक रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने 19 मई 2025 से प्रतिदिन 70 ट्रकों को गाजा में प्रवेश की अनुमति दी है. संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह प्रतिदिन आवश्यक 500-600 ट्रकों की संख्या से काफी कम है.

गाजा में अकाल की स्थिति

12 अगस्त तक गाजा पट्टी का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा खाली करने के आदेश के अधीन है या सैन्यीकृत क्षेत्रों में है. इंटिग्रेटेड फूड सिक्योरिटी फेज क्लासिफिकेशन सिस्टम (IPC) के अनुसार, 514,000 लोग अकाल का सामना कर रहे हैं और सितंबर 2025 के अंत तक यह संख्या बढ़कर 641,000 हो जाएगी. दस लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी आपातकालीन स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, जिसमें भूख और खराब स्वच्छता स्थितियों के कारण गंभीर कुपोषण और बीमारी का खतरा बढ़ रहा है.

कुपोषित बच्चे की संख्या में इजाफा

जुलाई के पहले पखवाड़े में कुपोषण तेजी से बढ़ा है और गाजा शहर में अकाल की सीमा तक पहुंच गया. अप्रैल और मध्य जुलाई के बीच 20,000 से ज़्यादा बच्चों को तीव्र कुपोषण के इलाज के लिए भर्ती कराया गया , जिनमें से 3,000 से ज़्यादा गंभीर रूप से कुपोषित हैं.

आईपीसी के अनुसार गाजा में हर पांच में से एक व्यक्ति भुखमरी का सामना कर रहा है. गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, 27 जुलाई 2025 तक युद्ध शुरू होने के बाद से भुखमरी के कारण कम से कम 133 लोग मारे गए हैं.

बच्चों में कुपोषण

जनवरी और जून 2025 के बीच छह से 59 महीने की उम्र के कम से कम 19,089 बच्चों को तीव्र कुपोषण के इलाज के लिए भर्ती कराया गया. यानी औसतन प्रतिदिन 100 से ज़्यादा बच्चे. निराशाजनक रूप से अप्रैल 2025 से कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या 52 से बढ़कर 80 हो गई है. इस क्षेत्र में 1,00,000 महिलाएं और बच्चे गंभीर तीव्र कुपोषण से पीड़ित हैं. पांच में से एक बच्चा समय से पहले या कम वजन का पैदा होता है.

वैश्विक तीव्र कुपोषण (GAM), जो 6-59 महीने की उम्र के तीव्र कुपोषण से पीड़ित बच्चों के प्रतिशत को मापता है, जून 2025 से तीन गुना बढ़ गया है, जिससे यह गाजा पट्टी का सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र बन गया है. यह संकट गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर गंभीर रूप से भारी पड़ रहा है. हाल ही में पोषण क्लस्टर स्क्रीनिंग के आंकड़े बताते हैं कि 40 प्रतिशत से अधिक महिलाएं गंभीर रूप से कुपोषित हैं.

गाजा में मानवीय सहायता (AP)

फूड प्रोडक्शन के सोर्स नष्ट

अप्रैल 2025 तक फूड प्रोडक्शन के लिए आवश्यक 82 फीसदी कृषि कुएं और 71 पर्सेंट ग्रीनहाउस नष्ट हो गए या क्षतिग्रस्त हो गए. जुलाई 2025 के अंत तक लगभग 90 फीसदी कृषि भूमि क्षतिग्रस्त हो गई. जुलाई 2025 के अंत तक केवल 1.5 प्रतिशत मूल कृषि भूमि ही सुरक्षित और खेती के लिए सुलभ बची थी.

यहां फूड सिस्टम पूरी तरह ध्वस्त हो गया है, क्योंकि खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक संपत्तियां, जैसे कि कृषि भूमि, ग्रीनहाउस और मछली पकड़ने की संपत्तियां नष्ट हो गई हैं, जबकि सड़कों और गोदामों सहित रसद संबंधी बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है.

भोजन की उपलब्धता में कमी

गाजा पट्टी में घटती खाद्य उपलब्धता पर एक हालिया विश्लेषण से पता चला है कि अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2024 की अवधि में कैलोरी की भारी कमी होगी क्योंकि इस विश्लेषण में बताए गए मीट्रिक टन भार के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति दिन केवल 1,640 किलो कैलोरी उपलब्ध होने का अनुमान है.

संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार गाजा में बचे 21 लाख लोगों में से लगभग एक-तिहाई लोग लगातार कई दिनों तक भोजन नहीं कर रहे हैं. 2024 के अंत तक लगभग तीन-चौथाई मछली पकड़ने की सुविधाएं और संबंधित संपत्तियां पहले ही नष्ट हो चुकी होंगी.

आय का नुकसान

लगभग 80 प्रतिशत परिवारों ने बताया कि उनकीकोई आय नहीं है और उनकी बचत समाप्त हो गई है. लगभग 10 में से 9 परिवारों के पास अब बेचने के लिए प्रोडक्टिव एसेट नहीं है, इसलिए लोग इससे निपटने के लिए लगातार कठोर उपाय अपना रहे हैं

खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही

जुलाई में खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो रही है. फरवरी के युद्धविराम स्तर की तुलना में 25 पर्सेंट से बढ़कर 9,900 प्रतिशत और संघर्ष-पूर्व कीमतों की तुलना में 233 फीसदी बढ़कर 15,285 पर्सेंट हो गई.

गेहूं के आटे की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है. यहां एक रोटी की कीमत 6 डॉलर है. 2025 की शुरुआत में युद्धविराम के दौरान आटे के एक बैग की कीमत 50 शेकेल से बढ़कर अब 1,700 से ज़्यादा हो गई है

भोजन तैयार करने के लिए कोई सोर्स नहीं

भोजन तैयार करने के लिए ईंधन और रसोई गैस की पूर्ण कमी के कारण भोजन की तैयारी के मामले में खाद्य उपयोग बेहद बाधित है, जिससे सभी प्रांतों में विशेष रूप से गाजा में 73 प्रतिशत परिवार कचरा जलाने पर निर्भर हैं.

भोजन की तलाश लोगों की जान ले रही है

सिर्फ भूख ही लोगों की जान नहीं ले रही, बल्कि भोजन की तलाश भी लोगों की मौत का कारण बन रही है. परिवारों को मुट्ठी भर भोजन के लिए अपनी जान जोखिम में डालने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. 27 मई से अब तक, भोजन पाने की कोशिश में 1060 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और 7200 घायल हुए हैं.

भोजन लेते लोग (AP)

संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि मई 2025 के अंत से सहायता प्राप्त करने के दौरान इजराइली बलों द्वारा 1,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं ज्यादातर हत्याएं गाजा ह्यूमैनिटेरियन फ़ाउंडेशन (GHF) के ठिकानों के पास हुईं, लेकिन सैकड़ों लोग संयुक्त राष्ट्र और अन्य संगठनों के सहायता काफिलों के पास भी मारे गए. इजराइल ने कुछ मामलों में गोलीबारी की बात स्वीकार की है, लेकिन अन्य घटनाओं की जिम्मेदारी से इनकार किया है.

भोजन हासिल कर रहे लोगों पर इजराइल का हमला

25 जनवरी 2024 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि गाजा शहर में मानवीय सहायता का इंतजार कर रहे भूखे लोगों पर इजाराइली गोलाबारी में कम से कम 20 फिलिस्तीनी मारे गए और 150 अन्य घायल हो गए.

29 फरवरी 2024 को गाजा में इजराइली सेना द्वारा गोली मारे जाने के बाद खाद्य सहायता का इंतजार कर रहे कम से कम 104 फिलिस्तीनी मारे गए और 760 घायल हो गए.

01 जून 2025 को GHF सहायता स्थल के पास कम से कम 31 लोग मारे गए.

17 जून 2025 को खान यूनिस में हवाई ट्रकों का इंतजार करते हुए 51 लोग मारे गए.।

12 जुलाई 2025 को GHF सहायता स्थल के पास कम से कम 27 लोग मारे गए.

20 जुलाई 2025 को सहायता ट्रकों का इंतजार करते हुए 67 लोग मारे गए.

