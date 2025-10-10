ETV Bharat / international

धमाके से दहला काबुल; अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी हैं भारत दौरे पर

Published : October 10, 2025

काबुल: अफगान अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक विस्फोट हुआ. इस घटना में जानमाल के नुकसान का जायजा लिया जा रहा है. डॉन के अनुसार, विस्फोट अब्दुल हक चौराहे के पास हुआ, जहां एक लैंड क्रूजर गाड़ी को टक्कर मार दी गई. अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने स्थानीय निवासियों के हवाले से बताया कि घटना के बाद अब्दुल हक चौराहे को बंद कर दिया गया. इससे इलाके में भारी यातायात जाम हो गया. सोशल साइट X पर एक पोस्ट में, अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, "काबुल शहर में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई. हालांकि, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. सब ठीक है. घटना की जांच चल रही है. अभी तक किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है." यह घटना अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत के एक सप्ताह के दौरे पर नई दिल्ली आने के बाद हुई. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को उनके आगमन की घोषणा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं." मुत्ताकी की 9-16 अक्टूबर की यात्रा, अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से काबुल से नई दिल्ली आने वाला पहला उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है. टोलो न्यूज ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में जनसंपर्क प्रमुख जिया अहमद टकल के हवाले से कहा कि इस यात्रा के दौरान, मुत्ताकी अपने भारतीय समकक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर "काबुल और नई दिल्ली के बीच संबंधों को बढ़ाने" सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे.