धमाके से दहला काबुल; अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी हैं भारत दौरे पर
अफगानिस्तान के काबुल में विस्फोट की आवाज सुनी गई. वहीं तालिबान का कहना है कि किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है..
By ANI
Published : October 10, 2025 at 9:35 AM IST
काबुल: अफगान अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक विस्फोट हुआ. इस घटना में जानमाल के नुकसान का जायजा लिया जा रहा है.
डॉन के अनुसार, विस्फोट अब्दुल हक चौराहे के पास हुआ, जहां एक लैंड क्रूजर गाड़ी को टक्कर मार दी गई. अफगान मीडिया आउटलेट टोलो न्यूज ने स्थानीय निवासियों के हवाले से बताया कि घटना के बाद अब्दुल हक चौराहे को बंद कर दिया गया. इससे इलाके में भारी यातायात जाम हो गया.
सोशल साइट X पर एक पोस्ट में, अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा, "काबुल शहर में एक विस्फोट की आवाज सुनी गई. हालांकि, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. सब ठीक है. घटना की जांच चल रही है. अभी तक किसी नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है."
यह घटना अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के भारत के एक सप्ताह के दौरे पर नई दिल्ली आने के बाद हुई.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने गुरुवार को उनके आगमन की घोषणा करते हुए एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हम द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय मुद्दों पर उनके साथ चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं."
मुत्ताकी की 9-16 अक्टूबर की यात्रा, अगस्त 2021 में तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद से काबुल से नई दिल्ली आने वाला पहला उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है. टोलो न्यूज ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय में जनसंपर्क प्रमुख जिया अहमद टकल के हवाले से कहा कि इस यात्रा के दौरान, मुत्ताकी अपने भारतीय समकक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर "काबुल और नई दिल्ली के बीच संबंधों को बढ़ाने" सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे.
हालांकि भारत तालिबान को औपचारिक रूप से मान्यता नहीं देता है. फिर भी एक साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने 3 अक्टूबर को अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के साथ निरंतर संपर्क की पुष्टि की. इसमें क्षेत्र में हाल ही में आए भूकंप के बाद राजनयिक आदान-प्रदान और मानवीय सहायता दोनों पर प्रकाश डाला गया.
इससे पहले, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मई में मुत्ताकी से फोन पर बात की थी और विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने इस साल की शुरुआत में दुबई में उनसे मुलाकात की थी. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुत्ताकी के लिए अंतरराष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंधों में अस्थायी छूट को मंजूरी दे दी है. इससे उन्हें 9 अक्टूबर से एक हफ़्ते के लिए भारत में रहने की अनुमति मिल गई है.
बीते महीने मुत्ताकी की भारत यात्रा की योजना रद्द कर दी गई थी, क्योंकि उन्हें इस यात्रा के लिए वीजा छूट नहीं मिल पाई थी. यह तालिबान सरकार द्वारा क्षेत्रीय शक्तियों के साथ संबंधों को मजबूत करने के एक नए प्रयास का प्रतीक है, क्योंकि 1996 के बाद से अफगानिस्तान में यह दूसरा तालिबान प्रशासन है.
मुत्ताकी अफगानिस्तान पर मॉस्को फ़ॉर्मेट परामर्श की 7वीं बैठक में भाग लेने के बाद भारत पहुंचे. इस साल जुलाई में, रूस इस्लामिक अमीरात को मान्यता देने वाला पहला देश बना. 7 अक्टूबर को मॉस्को में आयोजित इस परामर्श में अफगानिस्तान, भारत, ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के विशेष प्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.
बैठक के एक संयुक्त वक्तव्य में कहा गया कि प्रतिभागियों ने सीमा पार आर्थिक गलियारों और बुनियादी ढांचे की पहल में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए "क्षेत्रीय संपर्क प्रणाली में अफगानिस्तान के सक्रिय एकीकरण" का समर्थन किया.
ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में सुरक्षा बल मुख्यालय के बाहर कार बम विस्फोट, 10 लोगों की मौत, कई घायल