ट्रंप के 'टार्गेट' पर रहे पूर्व FBI निदेशक जेम्स कॉमी मुसीबत में फंसे, US कांग्रेस से झूठ बोलने का आरोप

पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी ने 30 सितंबर, 2020 को वॉशिंगटन के कैपिटल हिल में सीनेट न्यायपालिका समिति की सुनवाई के दौरान गवाही देने से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शपथ ली. ( AP )

दो-भागों वाला यह संक्षिप्त अभियोग रूसी जांच के सार से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें झूठा बयान देने और कांग्रेस की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप शामिल हैं.

हॉलिगन ने इस सप्ताह मामले को ग्रैंड जूरी के सामने पेश करने की जल्दबाजी की थी, क्योंकि अभियोजक यह मूल्यांकन कर रहे थे कि क्या कॉमी ने 30 सितंबर, 2020 को गवाही के दौरान कांग्रेस से झूठ बोला था, और उनके पास 5 साल की समय सीमा समाप्त होने से पहले मंगलवार तक मामला लाने का समय था. आगे बढ़ने का दबाव तब भी बना रहा, जब कार्यालय के अभियोजकों ने एक ज्ञापन में अभियोग चलाने के बारे में चिंता व्यक्त की थी.

अगली शाम, ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पर लक्षित एक ट्रुथ सोशल पोस्ट में अफसोस जताया कि विभागीय जांच के परिणामस्वरूप अभियोजन नहीं हुआ. उन्होंने नए अमेरिकी अटॉर्नी लिंडसे हॉलिगन को नामित किया, जो व्हॉइट हाउस की एक सहयोगी हैं और ट्रंप की निजी वकीलों में से एक थीं, लेकिन पहले संघीय अभियोजक के रूप में काम नहीं किया है.

सीबर्ट ने कॉमी पर आरोप नहीं लगाया था और उन पर ट्रंप के एक अन्य निशानेबाज, न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स के खिलाफ बंधक धोखाधड़ी की जांच में आरोप लगाने का दबाव था.

मामला दर्ज करने वाले कार्यालय में उथल-पुथल: कॉमी के खिलाफ मामला दर्ज करने वाले कार्यालय, पूर्वी वर्जीनिया जिला, में पिछले शुक्रवार को मुख्य अभियोजक एरिक सीबर्ट के इस्तीफे के बाद उथल-पुथल मच गई.

ट्रंप ने लिखा, "हम अब और देर नहीं कर सकते, इससे हमारी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता खत्म हो रही है." उन्होंने इस तथ्य का भी जिक्र किया कि उन पर खुद कई बार अभियोग लगाया गया था और महाभियोग चलाया गया था. "न्याय होना ही चाहिए, अभी!!!"

शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनका नाम लेकर उनका जिक्र किया गया. इसमें ट्रंप सीधे बॉन्डी से कॉमी के खिलाफ आरोप लगाने की अपील करते दिखाई दिए और शिकायत की कि उनके विरोधियों के खिलाफ न्याय विभाग की जांच में आपराधिक मामले दर्ज नहीं हुए हैं.

गौर करें तो ट्रंप के पहले कार्यकाल के कुछ ही महीनों बाद कॉमी को बर्खास्त कर दिया गया था और तब से वे रूस की जांच से संबंधित प्रतिशोध की मांग कर रहे ट्रंप समर्थकों के निशाने पर बने हुए हैं.

कॉमी ने अपने अभियोग के बाद पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा: "न्याय विभाग के लिए मेरा दिल टूट गया है, लेकिन मुझे संघीय न्यायिक प्रणाली पर पूरा भरोसा है, और मैं निर्दोष हूं, तो चलिए मुकदमा चलाते हैं."

ट्रंप ने गुरुवार को अभियोग को "अमेरिका के लिए न्याय!" करार दिया. ट्रंप के वफादार बॉन्डी और रूसी जांच के लंबे समय से मुखर आलोचक रहे एफबीआई निदेशक काश पटेल ने भी इसी तरह के बयान जारी किए. बॉन्डी ने कहा, "कोई भी कानून से ऊपर नहीं है."

यह मामला ऐसे समय में दायर किया गया है जब व्हॉइट हाउस ने विभाग पर अभूतपूर्व तरीके से प्रभाव डालने के लिए कदम उठाए हैं, जिससे एक ऐसी एजेंसी में कानून और राजनीति के बीच की रेखा धुंधली हो गई है, जहां अभियोजन पक्ष के निर्णय लेने में स्वतंत्रता एक मूलभूत सिद्धांत है.

इस आपराधिक मामले से यह चिंता और गहरा सकती है कि अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के अधीन न्याय विभाग को उन सार्वजनिक हस्तियों की जांच और अब उन पर मुकदमा चलाने के लिए हथियार बनाया जा रहा है, जिन्हें राष्ट्रपति अपने राजनीतिक दुश्मन मानते हैं.

ट्रंप वर्षों से इस जांच को "धोखा" और "जासूसी" बताते रहे हैं, जबकि कई सरकारी समीक्षाओं में यह दिखाया गया है कि मॉस्को ने रिपब्लिकन के अभियान में हस्तक्षेप किया था, और उन्होंने बदला लेने की अपनी इच्छा स्पष्ट कर दी है.

इस अभियोग के साथ, कॉमी, ट्रंप की प्रमुख शिकायतों में से एक, 2016 के चुनाव में रूसी हस्तक्षेप की लंबे समय से चल रही जांच, में शामिल होने वाले पहले पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी बन गए हैं, जिन पर मुकदमा चलाया जाएगा.

वॉशिंगटन: अमेरिका के पूर्व एफबीआई निदेशक जेम्स कॉमी पर गुरुवार को कांग्रेस से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया. यह आपराधिक मामला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने अटॉर्नी जनरल से पूर्व एफबीआई निदेशक और उनके अन्य कथित राजनीतिक विरोधियों पर मुकदमा चलाने का आग्रह करने के कुछ दिनों बाद दायर किया गया था.

इसमें कॉमी पर सीनेट न्यायपालिका समिति से झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है, जब उन्होंने कहा था कि उन्होंने एफबीआई में किसी अन्य को किसी विशेष जांच से संबंधित समाचार रिपोर्टों में गुमनाम स्रोत के रूप में शामिल होने के लिए अधिकृत नहीं किया था. हालांकि अभियोग में जांच या उसके विषय का उल्लेख नहीं है, लेकिन संदर्भ से ऐसा प्रतीत होता है कि यह पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन से संबंधित एफबीआई जांच का संदर्भ देता है, जिन्होंने 2016 में ट्रंप के खिलाफ राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा था.

इसमें यह भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सीनेट की जांच के "उचित और उचित कार्यान्वयन को प्रभावित करने, बाधित करने और बाधा डालने का भ्रष्ट प्रयास" किया.

रूस जांच पर गहराता गुस्सा: ट्रंप वर्षों से अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के इस निष्कर्ष के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं कि रूस ने 2016 के चुनाव में डेमोक्रेट क्लिंटन के मुकाबले उन्हें तरजीह दी थी, और साथ ही उस आपराधिक जांच के खिलाफ भी. इसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई थी कि क्या उनके अभियान ने उस चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने के लिए मॉस्को के साथ साजिश रची थी.

विशेष वकील रॉबर्ट मुलर के नेतृत्व में अभियोजकों ने यह साबित नहीं किया कि ट्रंप या उनके सहयोगियों ने रूस के साथ आपराधिक सांठगांठ की थी, लेकिन उन्होंने पाया कि ट्रंप के अभियान ने मॉस्को की सहायता का स्वागत किया था.

यह अभियोग ट्रंप प्रशासन द्वारा रूस की जांच को डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में चुनाव में मॉस्को के हस्तक्षेप को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने और ट्रंप की जीत की वैधता को कमजोर करने के प्रयासों का परिणाम बताने के प्रयास की पृष्ठभूमि में आया है.

सीआईए निदेशक जॉन रैटक्लिफ और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने ओबामा-कालीन खुफिया आकलन की ताकत को कम करने के लिए कई दस्तावेजों को सार्वजनिक किया है. इसमें कहा गया था कि मॉस्को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निर्देश पर हस्तक्षेप के एक व्यापक अभियान में शामिल था.

रिपब्लिकन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के प्रशासन में न्याय विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, कॉमी को ओबामा ने 2013 में एफबीआई का नेतृत्व करने के लिए चुना था और 2016 की गर्मियों में जब ब्यूरो ने रूस की जांच शुरू की थी, तब वे निदेशक थे.

ट्रंप के साथ कॉमी के रिश्ते शुरू से ही तनावपूर्ण थे और यह तब और बिगड़ गया जब कॉमी ने व्हॉइट हाउस में एक निजी रात्रिभोज में राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा की शपथ लेने के ट्रंप के अनुरोध का विरोध किया. इस प्रस्ताव ने एफबीआई निदेशक को इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने इसे एक समकालीन ज्ञापन में दर्ज कर लिया.

मई 2017 में ट्रंप ने कॉमी को बर्खास्त कर दिया था. इसकी बाद में मुलर ने न्याय में संभावित बाधा डालने के आरोप में जांच की थी. इसके बाद कॉमी ने अपने एक करीबी दोस्त को एक पत्रकार के साथ एक अवर्गीकृत ज्ञापन का सार साझा करने के लिए अधिकृत किया. इसमें ट्रंप द्वारा अपने पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, माइकल फ्लिन के खिलाफ एफबीआई जांच बंद करने के ओवल ऑफिस के अनुरोध का दस्तावेजीकरण किया गया था.

बाद में ट्रंप और उनके सहयोगियों ने कॉमी को लीकर करार दिया, यहां तक कि राष्ट्रपति ने उन पर राजद्रोह का आरोप भी लगाया. कॉमी ने खुद ट्रंप को "अहंकार से प्रेरित" कहा है और उनकी तुलना एक माफिया डॉन से की है.

ट्रंप-रूस जांच को लेकर सरकार का रवैया आधुनिक अमेरिकी इतिहास के सबसे अधिक अध्ययन किए गए अध्यायों में से एक है, जिस पर कई समीक्षाएं और रिपोर्टें समर्पित हैं, और फिर भी अभियोजकों ने वरिष्ठ एफबीआई अधिकारियों के खिलाफ मामले नहीं चलाए हैं.

पहले ट्रंप न्याय विभाग के अभियोजकों ने कॉमी पर मुकदमा चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि महानिरीक्षक ने उन्हें बर्खास्त किए जाने से पहले के हफ्तों में ट्रंप के साथ उनकी बातचीत को दर्ज करने वाले ज्ञापनों के उनके संचालन की समीक्षा की थी. ट्रंप-रूस जांच की एफबीआई की कार्यप्रणाली की जांच करने वाले विशेष वकील जॉन डरहम ने भी उन पर कोई आरोप नहीं लगाया.

इस साल की शुरुआत में, विभाग ने कॉमी की बेटी मॉरीन कॉमी को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में अभियोजक के पद से बर्खास्त कर दिया था. उन्होंने तब से मुकदमा दायर किया है, जिसमें कहा गया है कि यह बर्खास्तगी बिना किसी स्पष्टीकरण के और राजनीतिक कारणों से की गई थी.

इसके अलावा, कॉमी के दामाद ट्रॉय एडवर्ड्स ने कॉमी पर अभियोग लगने के कुछ ही मिनटों बाद वर्जीनिया के पूर्वी जिले में संघीय अभियोजक के पद से इस्तीफा दे दिया. ट्रॉय एडवर्ड्स ने हॉलिगन को संबोधित एक वाक्य के त्यागपत्र में लिखा कि उन्होंने "संविधान और देश के प्रति अपनी शपथ को बनाए रखने के लिए" अपनी नौकरी छोड़ दी है.