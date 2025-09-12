ETV Bharat / international

नेपाल और सुशीला कार्की के बीच चंद कदमों की दूरी, ताजपोशी की तैयारी तेज

चंद घड़ी की बात है, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की नेपाल में कार्यवाहक सरकार का नेतृत्व कर सकती हैं. बैठकें फाइनल हो रही हैं.

NEPAL KARKI
नेपाल की पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की, जिनको मिल सकती है नेपाल की बागडोर. (पोटो- एक्स काठमांडू पोस्ट वाया एएनआई)
author img

By PTI

Published : September 12, 2025 at 10:02 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

काठमांडू: पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल में कार्यवाहक सरकार का प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार न्यायमूर्ति कार्की आंदोलनकारी समूह की मांगों को पूरा करते हुए नए चुनाव कराएंगी.

वहीं सरकार विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले जेन-जेड समूह के प्रतिनिधियों, सेना प्रमुख और राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल सहित विभिन्न हितधारकों के बीच बातचीत गुरुवार आधी रात को बेनतीजा समाप्त हुई.

हालांकि, कई सूत्रों ने बताया कि युवाओं के नेतृत्व वाले जेन-जेड समूह ने नए प्रधानमंत्री पद के लिए कार्की के नाम का प्रस्ताव रखा. राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल आज शुक्रवार को जस्टिस कार्की को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं.

राष्ट्रपति के करीबी सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति वर्तमान राजनीतिक गतिरोध से निपटने के लिए विभिन्न राजनीतिक नेताओं और संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श कर रहे हैं.

नई सरकार बनाने के लिए दो विकल्पों पर विचार किया गया. संसद को भंग करना या उसे बरकरार रखना. हालांकि, आंदोलनकारी समूह संवैधानिक ढांचे के भीतर समाधान खोजने पर सहमत हो गया है.

इस बीच, लोगों को अपनी दिनचर्या में शामिल होने के लिए सुबह 7 बजे से 11 बजे तक चार घंटे के लिए रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है.

देश भर में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे. इसके बाद शाम 7 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू फिर से शुरू होने से पहले दो घंटे का समय होगा.

गौर करें तो प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने मंगलवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों के उनके कार्यालय में घुसने के तुरंत बाद इस्तीफा दे दिया. ये लोग भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस कार्रवाई में कम से कम 19 लोगों की मौत के लिए उनके इस्तीफे की मांग कर रहे थे. वहीं नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध सोमवार रात हटा लिया गया था.

राष्ट्रपति पौडेल ने ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. साथ ही कहा है कि उनके नेतृत्व वाला मंत्रिमंडल नई मंत्रिपरिषद के गठन तक सरकार चलाता रहेगा.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, सोमवार और मंगलवार को हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक मरने वालों की संख्या 34 हो गई है.

ये भी पढ़ें-

नेपाल में जेल में झड़प के दौरान तीन कैदियों की मौत, अब तक 15,000 से अधिक कैदी फरार

For All Latest Updates

TAGGED:

EX CHIEF JUSTICE KARKICARETAKER GOVERNMENT IN NEPALSUSHILA KARKIGEN Z GROUPNEPAL KARKI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.