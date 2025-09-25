ETV Bharat / international

UN में हैट्रिक बलंडर पर ट्रंप ने उठाई हाई लेवल इंक्वॉरी की मांग, एस्केलेटर रुका, टेलीप्रॉम्प्टर ठहर गया, ऑडियो गायब रहा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने UN में अपना 57 मिनट का भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दिया, जो लगभग 15 मिनट बाद काम करने लगा.

Trump
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ हाथ मिलाते हुए, वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस पहुंचने पर साउथ लॉन पर चलते हुए, (मंगलवार, 23 सितंबर, 2025). (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 25, 2025 at 2:20 PM IST

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुई तीन "भयावह घटनाओं" की जांच की मांग की है. इसमें एक एस्केलेटर का खराब हो जाना भी शामिल है. यह तब हुआ, जब वह और प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप उस पर सवार थे. उन्होंने इसे "ट्रिपल तोड़फोड़" बताया.

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में ट्रिपल तोड़फोड़ की जांच की मांग की: बुधवार को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में, उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र को खुद पर "शर्मिंदा" होना चाहिए. ट्रंप ने कहा, "कल संयुक्त राष्ट्र में एक बहुत ही शर्मनाक घटना घटी. एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बेहद भयावह घटनाएं!"

पहली घटना तब घटी, जब मुख्य भाषण स्थल तक जाने वाला एस्केलेटर प्रथम महिला और ट्रंप के चढ़ने के कुछ ही देर बाद अचानक "रुक गया."

"यह अचानक रुक गया. यह आश्चर्यजनक है कि मेलानिया और मैं इन स्टील की सीढ़ियों के नुकीले किनारों पर मुंह के बल नहीं गिरे. बात बस इतनी थी कि हम दोनों ने रेलिंग को कसकर पकड़ रखा था, वरना यह एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. यह पूरी तरह से तोड़फोड़ थी." ट्रंप ने कहा और कहा कि इस घटना के पीछे जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए.

फिर, जब ट्रंप 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र की आम बहस में अपना भाषण देने के लिए यूएनजीए के मंच पर आए, तो टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया.

उन्होंने कहा, "फिर, जब मैं दुनिया भर के लाखों लोगों और हॉल में मौजूद महत्वपूर्ण नेताओं की भीड़ के सामने खड़ा था, तो मेरा टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा था. चारों तरफ कड़ाके की ठंड थी. मैंने तुरंत मन ही मन सोचा, 'वाह, पहले तो एस्केलेटर वाला मामला, और अब खराब टेलीप्रॉम्प्टर. यह कैसी जगह है?'"

ट्रंप ने अपना 57 मिनट का भाषण बिना टेलीप्रॉम्प्टर के दिया. टेलीप्रॉम्प्टर लगभग 15 मिनट बाद काम करने लगा था. उन्होंने कहा, "अच्छी खबर यह है कि भाषण को शानदार समीक्षाएं मिली हैं. शायद उन्हें इस बात की सराहना मिली होगी कि बहुत कम लोग वह कर सकते थे जो मैंने किया."

तीसरा, ट्रंप ने कहा कि भाषण समाप्त होने के बाद उन्हें बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में ध्वनि पूरी तरह से बंद थी और विश्व नेता दुभाषियों के ईयरपीस का इस्तेमाल किए बिना कुछ भी नहीं सुन सकते थे.

"भाषण के अंत में मैंने सबसे पहले मेलानिया को देखा, जो बिल्कुल आगे बैठी थीं. मैंने पूछा, "मैंने कैसा किया?" और उन्होंने कहा, "मैं आपका एक भी शब्द नहीं सुन पाई." ट्रंप ने कहा कि ये घटनाएं संयोग नहीं थीं, बल्कि "संयुक्त राष्ट्र में तिहरी तोड़फोड़" थीं और संगठन को खुद पर "शर्मिंदा" होना चाहिए.

"मैं इस पत्र की एक प्रति महासचिव को भेज रहा हूं और तत्काल जांच की मांग करता हूं. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र वह काम नहीं कर पाया, जिसके लिए उसे बनाया गया था. एस्केलेटर पर लगे सभी सुरक्षा टेप सुरक्षित रखे जाने चाहिए, खासकर आपातकालीन स्टॉप बटन. इसमें सीक्रेट सर्विस शामिल है."

ट्रंप ने द लंदन टाइम्स की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने एक एस्केलेटर बंद करने को लेकर "मजाक" किया था. इस घटना को कैमरे में लाइव कैद किया गया और दुनिया भर के लाखों लोगों ने देखा, जिनमें संयुक्त राष्ट्र में आए विश्व नेता भी शामिल थे.

संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में प्रतिनिधि के प्रवेश द्वार के पास लगा एस्केलेटर मंगलवार सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति के विश्व नेताओं को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल की ओर जाते समय ट्रंप और प्रथम महिला के उस पर चढ़ते ही अचानक रुक गया.

अचानक रुकने से एस्केलेटर पर कुछ देर इंतजार करने वाले दंपति को झटका लगा और मेलानिया ट्रंप को रुके हुए एस्केलेटर पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जबकि राष्ट्रपति उनके पीछे-पीछे चल रहे थे.

एस्केलेटर घटना के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि ट्रंप, प्रथम महिला और प्रतिनिधिमंडल के साथ, संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय भवन पहुँचे और प्रतिनिधि के प्रवेश द्वार से अंदर गए.

सुरक्षा द्वारों से गुजरने के बाद, ट्रंप और प्रथम महिला एस्केलेटर के पास पहुंचे. उन्होंने बताया कि उनके आगमन का दस्तावेजीकरण करने के लिए, अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का एक वीडियोग्राफर राष्ट्रपति और प्रथम महिला से पहले एस्केलेटर पर चढ़ गया.

जैसे ही वीडियोग्राफर, जो एस्केलेटर पर पीछे की ओर चढ़ रहा था, ऊपर पहुंचा, प्रथम महिला और उसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप, दोनों नीचे की सीढ़ियों पर चढ़ गए. उन्होंने बताया कि उसी समय एस्केलेटर रुक गया.

"हमारे तकनीशियन, जो उस स्थान पर मौजूद थे, ने प्रतिनिधिमंडल के दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही एस्केलेटर को रीसेट कर दिया. बाद में की गई जांच, जिसमें मशीन की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का रीडआउट भी शामिल था, से पता चला कि एस्केलेटर के शीर्ष पर कॉम्ब स्टेप पर लगे एक अंतर्निहित सुरक्षा तंत्र के सक्रिय होने के बाद एस्केलेटर रुक गया था.

"सुरक्षा तंत्र को लोगों या वस्तुओं को गलती से गियरिंग में फंसने या खिंचने से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है. दुजारिक ने कहा, "हो सकता है कि वीडियोग्राफर ने अनजाने में ऊपर बताए गए सुरक्षा फ़ंक्शन को सक्रिय कर दिया हो."

जैसे ही ट्रंप एस्केलेटर के ऊपर पहुंचे, संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव अमीना मोहम्मद ने उनका स्वागत किया. ट्रंप ने मोहम्मद से कहा, "एस्केलेटर अभी-अभी रुक गया है." मोहम्मद ने जवाब दिया, "हे भगवान."

संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से ट्रंप के संबोधन से पहले, टेलीप्रॉम्प्टर भी रुक गया, जिसके कारण अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी टिप्पणी की शुरुआत यह कहकर की, "मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के यह भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है." संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में एकत्रित विश्व नेता ट्रंप की इस टिप्पणी पर हंस पड़े.

"मुझे आपके साथ यहां ऊपर आकर बहुत खुशी हो रही है, और इस तरह आप दिल से ज़्यादा बोलते हैं. मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो भी इस टेलीप्रॉम्प्टर को चला रहा है, वह बड़ी मुसीबत में है," ट्रंप ने उपस्थित लोगों की हंसी के बीच कहा.

"संयुक्त राष्ट्र से मुझे बस एक एस्केलेटर मिला, जो ऊपर जाते समय बीच में ही बंद हो गया. अगर प्रथम महिला की हालत ठीक नहीं होती, तो वह गिर जातीं, लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी है. हम दोनों अच्छी हालत में हैं. हम दोनों खड़े रहे." ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में मौजूद विश्व नेताओं की हंसी के बीच कहा था.

ट्रंप ने कहा, "और फिर एक टेलीप्रॉम्प्टर जो काम नहीं कर रहा था. संयुक्त राष्ट्र से मुझे यही दो चीजें मिलीं. एक खराब एस्केलेटर और एक खराब टेलीप्रॉम्प्टर. बहुत-बहुत धन्यवाद." गुटेरेस के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर और एस्केलेटर की घटना के बारे में भी बात की.

ट्रंप ने मंगलवार को गुटेरेस के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक में कहा, "बहुत-बहुत धन्यवाद. यहां आना हमेशा सम्मान की बात होती है. हमने पहले भी ऐसा किया है, और एस्केलेटर और टेलीप्रॉम्प्टर की वजह से यह थोड़ा ज़्यादा रोमांचक था. ऐसी चीजें होती रहती हैं."

व्हॉइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि "अगर संयुक्त राष्ट्र में किसी ने जानबूझकर राष्ट्रपति और प्रथम महिला के एस्केलेटर पर चढ़ते समय उसे रोका है, तो उन्हें तुरंत बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए और उनकी जांच की जानी चाहिए."

लेविट ने द टाइम्स के एक लेख का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें कहा गया था, "ट्रंप के आगमन के उपलक्ष्य में, संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों ने मजाक में कहा है कि वे एस्केलेटर और लिफ्ट बंद कर सकते हैं और उन्हें बस यह बता सकते हैं कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसलिए उन्हें सीढ़ियां चढ़नी होंगी."

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

