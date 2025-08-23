न्यूयॉर्क: कभी यूएस प्रेसिडेंट के बहुत ही खास रहे एलन मस्क ने सर्जियो गोर को एक 'विषधर सर्प' कहा था, जिन्हें ट्रंप ने भारत का राजदूत बना दिया. ट्रंप और मस्क दोनों कभी गहरे दोस्त थे. मगर बिजनेस और राजनीति के खेल में दोनों को अलहदा कर दिया. हालांकि अब भी वो एक दूसरे के करीब दिखते हैं. एक समय ऐसा आया था कि दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते थे. उसी दौर में ट्रंप के करीबी होते थे, एलन मस्क के निशाने पर होते थे. उसी दौर में जून महीने में मस्क ने सर्जियो गोर को 'सांप' की उपाधि दी थी.

अब जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कैसे खास बने सर्जियो गोर, और उनकी क्या है ताकत.

एलन मस्क ने सर्जियो गोर को कहा था 'Snake': एलन मस्क ने जून 2025 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में सर्जियो गोर को सांप 'Snake' तक कह दिया था. यह टिप्पणी न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट के बाद आई थी. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि गोर ने स्थायी सुरक्षा मंजूरी के लिए सभी दस्तावेज पूरे नहीं किए थे.

गौर करें तो उस समय गोर व्हॉइट हाउस प्रेसीडेंशियल पर्सनल ऑफिस के डायरेक्टर थे. साथ ही गोर हजारों कार्यकारी शाखा कर्मचारियों के बैकग्राउंड की जांच की निगरानी कर रहे थे.

बता दें कि अब तक सर्जियो गोर का कोई भारत से से कोई खास वास्ता नहीं पड़ा था. वो उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में पैदा हुए थे. उस समय वो सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था.

साल 1999 में 12 साल की उम्र में सर्जियो गोर अपने परिवार के साथ अमेरिका आ गए. उनके पापा यूरी गोरोकहोव्स्की सोवियत सैन्य विमानों के एविएशन इंजीनियर थे. उनकी मां इजरायली मूल की हैं.

अमेरिका आकर गोर का परिवार लॉस एंजिलिस में बस गया. जहां गोर ने शुरुआती पढ़ाई पूरी की. इसके बाद वे जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए चले गए. गोर छात्र जीवन से ही वे रिपब्लिकन राजनीति से जुड़ गए.

उन्होंने स्टीव किंग और मिशेल बाचमैन जैसे फार राइट विचारधारा वाले सांसदों के प्रवक्ता के तौर पर काम भी किया. उनका सफर आगे बढ़ा और वो सीनेटर रैंड पॉल के स्टॉफ का हिस्सा बने. और आगे चलकर वो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बने.

डोनाल्ड ट्रंप के करीबी बने गोर? साल 2020 के चुनावों के दौरान सर्जियो गोर, पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की टीम से जुड़ गए. उनकी रफ्तार तेज थी. इसी का नतीजा था कि वो तेजी से उभरते हुए MAGA (Make America Great Again) आंदोलन का अहम चेहरा बन गए.

गोर ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मार-ए-लागो एस्टेट के पास रहते थे. साल 2024 में ट्रंप की जीत के बाद उन्हें व्हॉइट हाउस प्रेसिडेंशियल पर्सोनल ऑफिस का डायरेक्टर बना दिया गया.

शुक्रवार 22 अगस्त, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताशकंद में जन्मे और मौजूदा समय में व्हॉइट हाउस के प्रमुख अधिकारी सर्जियो गोर को भारत का नया राजदूत नियुक्त करने का एलान किया. ट्रंप का ऐसा करना ही इस बात की पुष्टि करता है कि बंदे में है दम.

ट्रंप ने गोर की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा- 'दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र के लिए मेरे पास ऐसा व्यक्ति होना जरूरी है, जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं. सर्जियो मेरे कई वर्षों के करीबी मित्र रहे हैं और वे एक शानदार राजदूत साबित होंगे.'