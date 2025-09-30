ETV Bharat / international

गाजा युद्ध समाप्त कराने की ट्रंप की योजना तैयार, इन आठ देशों ने किया समर्थन

ट्रंप की योजना के हिसाब से गाजा एक गैर-कट्टरपंथी, आतंक-मुक्त क्षेत्र होगा. इलाके को हथियार मुक्त किया जाएगा. हमास के बारे में भी प्लान तैयार.

Gaza peace plan
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (AP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 30, 2025 at 7:29 AM IST

वाशिंगटन: इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध को समाप्त कराने की दिशा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्लान तैयार हो गया है. इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सहमती से प्लान तैयार किया गया है.

अब आठ अरब और मुस्लिम देशों ने मंगलवार को एक संयुक्त बयान जारी कर गाजा संघर्ष को समाप्त करने और फिलिस्तीनियों के विस्थापन को रोकने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्तावों का स्वागत किया.

इन मुस्लिम देशों ने किया प्लान का समर्थन
कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने क्षेत्र में शांति का मार्ग खोजने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और ईमानदार प्रयासों पर विश्वास व्यक्त किया. मंत्रियों ने संघर्ष को समाप्त करने गाजा के पुनर्निर्माण और मध्य पूर्व में शांति को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना की अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा का स्वागत किया.

उन्होंने पश्चिमी तट पर इजराइल के किसी भी कब्जे को रोकने की उनकी प्रतिबद्धता की भी सराहना की. अपने बयान में मंत्रियों ने समझौते को अंतिम रूप देने और लागू करने के लिए अमेरिका और अन्य पक्षों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने की तत्परता की पुष्टि की.

उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में वाशिंगटन के साथ अपनी साझेदारी के महत्व पर बल दिया. आठ देशों ने एक व्यापक समझौते के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया.

गाजा संघर्ष समाप्त करने की प्रमुख शर्त
गाजा को मानवीय सहायता की अप्रतिबंधित आपूर्ति, फिलिस्तीनी विस्थापन की रोकथाम, बंधकों की रिहाई, सभी पक्षों के लिए सुरक्षा की गारंटी, गाजा से इजराइल की पूर्ण वापसी, गाजा पट्टी का पुनर्निर्माण और पश्चिमी तट के साथ गाजा का एकीकरण. मंत्रियों ने जोर देकर कहा कि कोई भी स्थायी समाधान दो-राज्य ढांचे पर आधारित होना चाहिए. इसमें गाजा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार एक फिलिस्तीनी राज्य में पश्चिमी तट के साथ पूरी तरह से एकीकृत हो.

ट्रंप और नेतन्याहू के बीच हुई बैठक
उन्होंने इस दृष्टिकोण को दीर्घकालिक क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक बताया. इससे पहले व्हाइट हाउस ने सोमवार (स्थानीय समय) को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक के बाद दो साल पुराने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति योजना जारी की.

गाजा एक गैर-कट्टरपंथी, आतंक-मुक्त क्षेत्र होगा
शांति योजना में शामिल था कि गाजा एक गैर-कट्टरपंथी, आतंक-मुक्त क्षेत्र होगा जो अपने पड़ोसियों के लिए खतरा पैदा नहीं करेगा और गाजा के लोगों के लाभ के लिए पुनर्विकास किया जाएगा. जिन्होंने बहुत अधिक पीड़ा झेली है. शांति योजना में कहा गया है कि यदि दोनों पक्ष इस प्रस्ताव पर सहमत होते हैं, तो युद्ध तुरंत समाप्त हो जाएगा. बंधकों की रिहाई की तैयारी के लिए इजरायली सेना सहमत रेखा पर वापस आ जाएगी. इस दौरान हवाई और तोपखाने की बमबारी सहित सभी सैन्य अभियान निलंबित रहेंगे.

72 घंटों के भीतर सभी बंधकों रिहाई
शांति योजना में आगे कहा गया है कि इजराइल द्वारा इस समझौते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने के 72 घंटों के भीतर सभी बंधकों जीवित और मृत को वापस कर दिया जाएगा. सभी बंधकों की रिहाई के बाद इजराइल 250 आजीवन कारावास की सजा पाए कैदियों और 7 अक्टूबर 2023 के बाद हिरासत में लिए गए 1700 गाजावासियों को रिहा करेगा.

इनमें उस संदर्भ में हिरासत में ली गई सभी महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. प्रत्येक इजराइली बंधक के अवशेषों की रिहाई के बदले, इजराइल 15 मृत गाजावासियों के अवशेषों प्रदान करेगा. योजना में कहा गया है कि सभी बंधकों की वापसी के बाद हमास के उन सदस्यों को जो शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अपने हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं उन्हें क्षमादान दिया जाएगा. हमास के जो सदस्य गाजा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें प्राप्त करने वाले देशों तक सुरक्षित मार्ग प्रदान किया जाएगा.

इस समझौते के स्वीकृत होने पर गाजा पट्टी में तुरंत पूरी सहायता भेजी जाएगी. कम से कम सहायता की मात्रा 19 जनवरी, 2025 को मानवीय सहायता संबंधी समझौते में शामिल राशि के अनुरूप होगी. इसमें बुनियादी ढाँचे (पानी, बिजली, सीवेज) का पुनर्वास, अस्पतालों और बेकरियों का पुनर्वास, और मलबा हटाने और सड़कें खोलने के लिए आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति शामिल है.

