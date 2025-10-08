ETV Bharat / international

इक्वाडोर में राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश, सैकड़ों लोगों ने काफिले को घेरा, कार पर पत्थर फेंके, गोलियां चलाई गईं

इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ पर जिस समय यह हमला किया गया. उस समय वह नए सार्वजनिक कार्यों के उद्घाटन के लिए स्टेडियम जा रहे थे.

Ecuador President Daniel Noboa
इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 10:37 PM IST

क्विटो : इक्वाडोर के राष्ट्रपति जेनिल नोबोआ की कथित रूप से हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. इस दौरान उग्र भीड़ ने उनके काफिले पर पथराव किया. साथ ही उनकी कार को घेरने की कोशिश की और उस पर हमला किया गया. इस दौरान गोलियां चलाए जाने की बात भी सामने आई है.

इस बारे में इक्वाडोर सरकार के द्वार मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति नोबोआ दक्षिणी प्रांत कैनर की यात्रा पर थे. इसी दौरान कथित तौर पर उनकी हत्या की कोशिश की गई. इस सिलसिले में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है.

वहीं पर्यावरण एवं ऊर्जा मंत्री इनेस मंज़ानो ने इस मामले में जानकारी दी है कि नोबोआ के काफिले पर मंगलवार को एल ताम्बो शहर में हमला हुआ. हमले के समय नोबोआ अपने काफिले के साथ नए सार्वजनिक कार्यों के उद्घाटन के लिए स्टेडियम जा रहे थे.

इनसे मंजानो ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 500 लोग आए और पत्थर फेंकने लगे. राष्ट्रपति की कार पर गोलियों के निशान भी हैं. हालांकि नोबोआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

वहीं इस मामले में पुलिस ने पांच संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, उनपर आतंकवाद के आरोप लगाए जाएंगे. इस घटना के दौरान राष्ट्रपति के काफिले में शामिल कई वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा है.

इक्वाडोर राष्ट्रपति कार्यालय ने हमलावरों पर एक सामुदायिक परियोजना के उद्घाटन को रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया है.

बता दें कि 12 सितंबर को नोबोआ सरकार ने डीजल पर सब्सिडी समाप्त करने के फैसले की घोषणा की थी. राष्ट्रपति की घोषणा के बाद ईंधन की कीमत में इजाफा हुआ है. ईंधन की कीमत बढ़ जाने से लोगों में काफी आक्रोश था, जिसकी वजह से स्वदेशी समुदायों के नेतृत्व में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ.

वहीं प्रदर्शन के 16वें दिन सार्वजनिक उद्घाटन कार्यक्रम के लिए जा रहे राष्ट्रपति के काफिले पर हमला कर दिया. इससे पहले इक्वाडोर के राष्ट्रपति ने संगठित अपराध से जुड़ी बढ़ती हिंसा के बीच चार तटीय प्रांतों और एक कैंटन में आपातकाल की स्थिति को 30 दिनों के लिए बढ़ाने का आदेश दिया था.

