इक्वाडोर में राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश, सैकड़ों लोगों ने काफिले को घेरा, कार पर पत्थर फेंके, गोलियां चलाई गईं

इक्वाडोर के राष्ट्रपति नोबोआ ( IANS )

October 8, 2025

क्विटो : इक्वाडोर के राष्ट्रपति जेनिल नोबोआ की कथित रूप से हत्या की कोशिश का मामला सामने आया है. इस दौरान उग्र भीड़ ने उनके काफिले पर पथराव किया. साथ ही उनकी कार को घेरने की कोशिश की और उस पर हमला किया गया. इस दौरान गोलियां चलाए जाने की बात भी सामने आई है. इस बारे में इक्वाडोर सरकार के द्वार मुहैया कराई गई जानकारी के मुताबिक राष्ट्रपति नोबोआ दक्षिणी प्रांत कैनर की यात्रा पर थे. इसी दौरान कथित तौर पर उनकी हत्या की कोशिश की गई. इस सिलसिले में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है. वहीं पर्यावरण एवं ऊर्जा मंत्री इनेस मंज़ानो ने इस मामले में जानकारी दी है कि नोबोआ के काफिले पर मंगलवार को एल ताम्बो शहर में हमला हुआ. हमले के समय नोबोआ अपने काफिले के साथ नए सार्वजनिक कार्यों के उद्घाटन के लिए स्टेडियम जा रहे थे. इनसे मंजानो ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 500 लोग आए और पत्थर फेंकने लगे. राष्ट्रपति की कार पर गोलियों के निशान भी हैं. हालांकि नोबोआ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.