ETV Bharat / international

अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके, राहत और बचाव-कार्य जारी - EATHQUAKE IN AFGANISTAN

अफगानिस्तान में एक सप्ताह के भीतर तीन बार भूकंप के झटके लगे हैं. हालात बेहद खराब हैं. पीड़ितों को मदद पहुंचाई जा रही है.

EATHQUAKE IN AFGANISTAN
अफगानिस्तान में भूकंप (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 7:05 AM IST

2 Min Read

काबुल: अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 4.9 मापी गई है. बता दें, एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी बार है जब अफगानिस्तान में लगातार तीन बार भूकंप के झटके लगे हैं. इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, तीन हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

भूकंप का केंद्र करीब 10 किमी. की गहराई पर था. वहीं, पाकिस्तान और नई दिल्ली में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस होने की खबर मिली है.

भारत ने संवेदना जताते हुए अफगानिस्तान में राहत सामग्री भेजी थी. पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस संकट के समय भारत उसकी मदद करने को तैयार है और हरसंभव सहायता भी करेगा. इससे पहले जो भूकंप आया था, उसकी तीव्रता करीब 6.3 थी. इससे अफगानिस्तान का कुनार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और काफी तबाही हुई थी.

लगातार भूकंप के झटकों के बाद अफगानिस्तान में हजारों लोग बेघर हो गए हैं. लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है. अफगानिस्तान की स्थानीय मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी कि करीब 6 हजार से ज्यादा लोगों के घर पूरी तरह से ढह गए हैं. हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियां लोगों को मदद पहुंचाने में जुटी हैं. मलबे में दबे शवों को निकालने का काम लगातार जारी है. वहीं, अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य खत्म नहीं हुआ है वह जारी है.

इस संबंध में तालिबान प्रशासन का कहना है कि पीड़ितों को हरसंभव मानवीय सहायता पहुंचाने का काम किया जा रहा है. दूरदराज के इलाकों में पहुंचने के लिए सड़कों को खोला जा रहा है. पहाड़ी इलाकों में तबाही ज्यादा हुई है. वहां पहुंचने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

पढ़ें: अफगानिस्तान में फिर आया 5.5 तीव्रता का भूकंप, भारत ने भेजी 21 टन राहत सामग्री

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 900 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा घायल, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

काबुल: अफगानिस्तान में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. ताजा जानकारी के मुताबिक रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता करीब 4.9 मापी गई है. बता दें, एक सप्ताह के भीतर यह तीसरी बार है जब अफगानिस्तान में लगातार तीन बार भूकंप के झटके लगे हैं. इससे पहले सोमवार और मंगलवार को भी भूकंप आया था, जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी. वहीं, तीन हजार से ज्यादा लोग घायल हुए थे.

भूकंप का केंद्र करीब 10 किमी. की गहराई पर था. वहीं, पाकिस्तान और नई दिल्ली में भी लोगों को भूकंप के झटके महसूस होने की खबर मिली है.

भारत ने संवेदना जताते हुए अफगानिस्तान में राहत सामग्री भेजी थी. पीएम मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान के इस संकट के समय भारत उसकी मदद करने को तैयार है और हरसंभव सहायता भी करेगा. इससे पहले जो भूकंप आया था, उसकी तीव्रता करीब 6.3 थी. इससे अफगानिस्तान का कुनार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था और काफी तबाही हुई थी.

लगातार भूकंप के झटकों के बाद अफगानिस्तान में हजारों लोग बेघर हो गए हैं. लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है. अफगानिस्तान की स्थानीय मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी कि करीब 6 हजार से ज्यादा लोगों के घर पूरी तरह से ढह गए हैं. हालात को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय राहत एजेंसियां लोगों को मदद पहुंचाने में जुटी हैं. मलबे में दबे शवों को निकालने का काम लगातार जारी है. वहीं, अधिकारियों ने बताया कि बचाव कार्य खत्म नहीं हुआ है वह जारी है.

इस संबंध में तालिबान प्रशासन का कहना है कि पीड़ितों को हरसंभव मानवीय सहायता पहुंचाने का काम किया जा रहा है. दूरदराज के इलाकों में पहुंचने के लिए सड़कों को खोला जा रहा है. पहाड़ी इलाकों में तबाही ज्यादा हुई है. वहां पहुंचने में बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.

पढ़ें: अफगानिस्तान में फिर आया 5.5 तीव्रता का भूकंप, भारत ने भेजी 21 टन राहत सामग्री

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 900 लोगों की मौत, 3000 से ज्यादा घायल, भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ

For All Latest Updates

TAGGED:

अफगानिस्तान में भूकंपEARTHQUAKEAFGHANISTANAFGHANISTAN EARTHQUAKEEATHQUAKE IN AFGANISTAN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.