रूस के कामचटका में शक्तिशाली भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.8, सुनामी अलर्ट जारी

जानकारी के मुताबिक अभी तक किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है. भूकंप का केंद्र पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 127 किलोमीटर (79 मील) पूर्व में था और यह स्थानीय समयानुसार शुक्रवार सुबह 6:58 बजे आया. इसकी गहराई 19.5 किलोमीटर थी. सुनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में इसे हटा लिया गया. स्थानीय लोगों को सतर्क कर दिया गया है. यूएसजीएस के मुताबिक, भूकंप रूसी शहर पेट्रोपावलोव्स्क-कामचत्स्की से 111 किलोमीटर (69 मील) पूर्व में, कामचटका क्षेत्र के प्रशासनिक केंद्र में, 39.5 किलोमीटर की गहराई पर आया.

मॉस्को: रूस के कामचटका क्षेत्र के पूर्वी तट के पास शुक्रवार 19 सितंबर की सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे ने बताया कि इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता करीब 7.8 दर्ज की गई है.

पहले भी आए हैं भूकंप

बता दें, रूस का यह इलाका दुनिया के सबसे सिस्मिकली एक्टिव जोन में आता है, इसलिए यहां हमेशा खतरा बना रहता है. यहां पर पैसिफिक प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट आपस में टकराते हैं, इसी वजह से भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं. इससे पहले शनिवार को करीब 7.4 तीव्रता का भूकंप आया था.

यह भी जानें

इससे पहले जुलाई की 29 तारीख को भी कामचटका द्वीप के पास 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो इस दशक का सबसे शक्तिशाली भूकंप माना जा रहा है. इसके बाद रूस, जापान, अलास्का समेत कई जगहों पर सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था. भूकंप के झटके महसूस होते ही कामचटका के तटीय इलाकों में काफी ऊंची लहरें उठी थीं. हालात को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था. यह भूकंप 2011 के बाद से सबसे बड़ा था, जब जापान के तट पर 9.1 तीव्रता के भूकंप ने सुनामी पैदा की थी, जिसमें 15,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे.

