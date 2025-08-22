साउथ अमेरिका: साउथ अमेरिका के है. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8 मापी गई है. बता दें कि भूकंप का ये इलाका चौड़ा समुद्री मार्ग पर आया है. यहा रास्ता महासागरों को आपस में जोड़ता है.

गौर करें तो ड्रेक पैसेज एक गहरा और चौड़ा समुद्री मार्ग है. यह मार्ग दक्षिण-पश्चिमी अटलांटिक महासागर और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ता है. भूकंप से जानमाल के नुकसान की अभी तक कहीं से कोई खबर नहीं आई है. हालांकि काफी देर तक धरती के हिलते रहने की खबर है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भूकंप के जोरदार झटके साउथ अमेरिका में महसूस हुए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 8.0 मापी गई है. भूकंप से ये कंपन ड्रेक पैसेज के इलाके में महसूस किए गए.

गौर करें तो आठ की तीव्रता वाला भूकंप बड़ा ही खतरनाक होता है. इस तीव्रता के भूकंप में रिहाइशी इलाकों में बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है. इससे पहले भी इस तीव्रता का भूकंप पेरू में आ चुका है.

साउथ अमेरिका में ड्रेक पैसेज के इलाके में भूकंप के झटके महसूस करने के बाद चेतावनी जारी की गई है. इसकी तीव्रता 8.0 मापी गई है. बता दें कि इतनी तीव्रता के भूकंप में सुनामी आ जाती है. USGS के मुताबिक, 10.8 किलोमीटर की गहराई में इस भूकंप का केंद्र बिंदु था.

बताते चलें तो अमेरिका में पहले भी 8.0 और उससे भी अधिक तीव्रता वाले कई भूकंप आ चुके हैं. रिपोर्ट्स देखें तो सबसे ज्यादा 8.0 से 9 तीव्रता वाले भूकंप अलास्का इलाके में दर्ज किए जा चुके हैं. इस भूकंप के बाद सुनामी में जबरदस्त तबाही भी देखने को मिली थी. इस तीव्रता के भूकंप से सुनामी, इमारतें और पुल धराशायी हो जाते हैं. इसका सीधा असप हवाई सेवाओं समेत कई जरूरी चीजों पर असर पड़ता है. जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है.

यूएसजीएस डेटा के मुताबिक, 10.8 किलोमीटर की गहराई में भूकंप दर्ज किया गया. जान लें कि धरती के भीतर 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं. ये प्लेट्स लगातार घूमती रहती हैं. ये प्लेटें जब आपस में टकराती हैं. या एक दूसरे रगड़ खाती हैं. इस दौरान एक-दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं. कभी-कभी ये उनसे दूर भी चली जाती हैं. इसी क्रम में जमीन हिलने लगती है. इसे ही अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं.