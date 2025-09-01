ETV Bharat / international

अफगानिस्तान में तेज भूकंप के झटके, 2 बच्चों समेत 9 की मौत

अफगानिस्तान में देर रात धरती हिलने की आपदा आई. इससे जानमाल के नुकसान की खबर है.

Earthquake in Afghanistan
अफगानिस्तान में आया तेज भूकंप (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 1, 2025 at 7:16 AM IST

काबुल: अफगानिस्तान में बीती रात तेज भूकंप आया. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 मापी गई. भूकंप के चलते दो बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 15 अन्य घायल हो गए. इसके झटके पूरे पाकिस्तान और दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस किए गए.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (यूएसजीएस) के अनुसार रविवार देर रात पूर्वी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप स्थानीय समयानुसार रात 12:47 बजे आया. भूकंप का केंद्र नांगरहार प्रांत में जलालाबाद से 27 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व में जमीन से 8 किमी की उथली गहराई पर था.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार झटके के बाद दो बच्चों समेत 9 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 15 अन्य घायल हो गए. रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के चलते बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. प्रांतीय अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के दौरान घर की छत गिरने से बच्चों की मौत हो गई. शुरुआती आकलन में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना मिली है.

रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के कारण पूर्वी अफगानिस्तान में कई सेकंड तक इमारतें हिलती रही. वहीं, अफगानिस्तान से करीब 370 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी इसके झटके महसूस किए गए. रिपोर्ट के अनुसार इसके झटके दिल्ली-एनसीआर में भी महसूस किए गए. भूकंप के चलते लोगों में हड़कंप मच गया. रात होने के कारण लोग डरे सहमे रहे.

अफगानिस्तान यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के निकट स्थित होने के कारण विशेष रूप से हिंदू कुश क्षेत्र में, भूकंपीय गतिविधि के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है.

स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यह भूकंप नांगरहार प्रांत में शुक्रवार रात से शनिवार तक आई भारी बाढ़ के कुछ ही दिन बाद आया है, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई तथा फसलें और संपत्ति नष्ट हो गई. उल्लेखनीय है कि अफगानिस्तान भूकंप के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है. ऐसा इसलिए क्योंकि यह कई फॉल्ट लाइन्स के टॉप पर स्थित है, जहां भारतीय और यूरेशियाई टेक्टोनिक प्लेटें मिलती हैं.

बता दें कि गत अप्रैल महीने में अफगानिस्तान में भूकंप आया था. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई थी. इस भूकंप का असर उत्तरी भारत के जम्मू-कश्मीर में भी महसूस किया गया. यहां के कुछ हिस्सों में भी भूंकप के तेज झटके महसूस किए गए. अफगानिस्तान में भूकंप का झटका, कश्मीर तक कांपी धरती; रिक्टर पैमाने पर 5.8 रही तीव्रता - EARTHQUAKE HITS AFGHANISTAN

