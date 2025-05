ETV Bharat / international

चिली और अर्जेंटीना में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट - EARTHQUAKE

चिली और अर्जेंटीना में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 2, 2025 at 10:24 PM IST | Updated : May 2, 2025 at 10:34 PM IST 2 Min Read

सैंटयागो (चिली) : चिली और अर्जेंटीना में शुक्रवार को 7.4 तीव्रता का भूकंप आया. अमेरिकी अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने यह जानकारी दी. हालांकि कि भूकंप की वजह से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं मिली है. वहीं भूकंप की तीव्रता को देखते हुए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया है. भूकंप को देखते हुए चिली के अफसरों ने देश के सुदूर दक्षिण में मैगलन जलडमरूमध्य के पूरे तटीय क्षेत्र के लिए अलर्ट जारी कर दिया है. वहीं चिली की राष्ट्रीय आपदा निवारण और प्रतिक्रिया सेवा ने लोगों को भेजे अपने संदेश में कहा, "सुनामी अलर्ट के कारण, मैगलन क्षेत्र के तटीय क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र में खाली करने का आदेश दिया जा रहा है." इतना ही नहीं संदेश में यह भी अनुरोध किया गया कि चिली के अंटार्कटिक इलाके के सभी समुद्र तट क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए. भूकंप से निपटने के तैयार: चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल

चिली के राष्ट्रपति गेब्रियल बोरिक ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि संभावित आपात हालात से निपटने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध हैं. उन्होंने लिखा, "हम मैगलन क्षेत्र में समुद्र तट को खाली करने का आह्वान कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि कि अभी, हमारा कर्तव्य तैयार रहना और अफसरों की बात मानना ​​है."

अर्जेंटीना में भी महसूस किए गए झटके

अर्जेंटीना के शहर उशुआइया में कम से कम तीन घंटे तक के लिए बीगल चैनल में सभी प्रकार की जल गतिविधियों और नेविगेशन को सस्पेंड कर दिया गया. यहां भी किसी भी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में आया जोरदार भूकंप, घर छोड़कर भागे लोग

Last Updated : May 2, 2025 at 10:34 PM IST