फिलीपींस में भूकंप से लगातार बढ़ रहा मृतकों का आंकड़ा, अभी तक 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल
हालात को देखते हुए पहले सूनामी की चेतावनी जारी की गई थी, लेकिन बाद में यह वापस ले ली गई. विस्तार से पढ़ें.
Published : October 2, 2025 at 8:20 AM IST
मनीला: फिलीपींस में मंगलवार को आए भूकंप में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक 69 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. बता दें, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 बताई गई है.
इस पर अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि पत्थरों और कंक्रीट की बिल्डिंगे क्षतिग्रस्त हुई हैं. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के हवाले से बताया कि भूकंप मंगलवार रात 9:59 बजे (13:59 GMT) स्थानीय समयानुसार सेबू द्वीप के उत्तरी सिरे पर बोगो के पास आया. इस शहर में लगभग 90,000 निवासी रहते हैं. पहले भूकंप के बाद, क्षेत्र में 5 या उससे अधिक तीव्रता के चार भूकंप आए.
फिलीपींस के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के उप प्रशासक राफेलिटो एलेजांद्रो के हवाले से बताया गया कि उन्होंने बुधवार को मृतकों की नई संख्या की पुष्टि की है, जो देश की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद द्वारा पहले बताई गई 26 लोगों की मौत की संख्या से काफी अधिक है. एलेजांद्रो ने पत्रकारों को बताया कि हमें हताहतों की अतिरिक्त संख्या की सूचना मिल रही है, इसलिए यह मामला बहुत अस्थिर है. हमें रिपोर्ट मिल रही है कि इस भूकंप में 60 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है. हालत को देखते हुए सेबू के कुछ हिस्सों में 'आपदा की स्थिति' घोषित कर दी गई है.
🇵🇭 The death toll from a powerful earthquake in the central Philippines rose to at least 69 on Wednesday, a disaster official said, with scores of injured patients overwhelming hospitals on the island of Cebu.— AFP News Agency (@AFP) October 1, 2025
➡️ https://t.co/HfeK3EUXQs pic.twitter.com/RxRdAMvSDd
शक्तिशाली भूकंप के चलते कई जगहों पर बिजली गुल हो गई और इमारतें ढह गईं. मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, सेबू प्रांतीय सरकार ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर भूकंप के बाद की स्थिति में सहायता के लिए चिकित्सा स्वयंसेवकों से अपील की है. सेबू की गवर्नर पामेला बारिकुआत्रो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा कि हम अभी भी नुकसान का आकलन कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि लेकिन यह हमारे अनुमान से भी ज़्यादा बुरा हो सकता है. उन्होंने आगे कहा कि वह राष्ट्रपति कार्यालय के संपर्क में हैं और सहायता की मांग कर रही हैं.
बारिकुआत्रो ने बाद में बताया कि भूकंप के कारण अनिर्दिष्ट संख्या में घर और एक अस्पताल क्षतिग्रस्त हो गए हैं और घायल निवासियों के इलाज के लिए आपातकालीन चिकित्सा दल तैनात किए जा रहे हैं. फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी के अनुसार, सेबू, लेयटे और बिलिरन प्रांतों के निवासियों से 'समुद्र तल में मामूली उथल-पुथल' के कारण तट से दूर रहने और 'असामान्य लहरों के प्रति सतर्क रहने' का आग्रह किया गया है.
