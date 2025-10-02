ETV Bharat / international

फिलीपींस में भूकंप से लगातार बढ़ रहा मृतकों का आंकड़ा, अभी तक 69 की मौत, 150 से ज्यादा घायल

मनीला: फिलीपींस में मंगलवार को आए भूकंप में मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक 69 लोगों की मौत हुई है. वहीं, 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. बता दें, रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.9 बताई गई है.

इस पर अधिकारियों ने बताया कि भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि पत्थरों और कंक्रीट की बिल्डिंगे क्षतिग्रस्त हुई हैं. संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के हवाले से बताया कि भूकंप मंगलवार रात 9:59 बजे (13:59 GMT) स्थानीय समयानुसार सेबू द्वीप के उत्तरी सिरे पर बोगो के पास आया. इस शहर में लगभग 90,000 निवासी रहते हैं. पहले भूकंप के बाद, क्षेत्र में 5 या उससे अधिक तीव्रता के चार भूकंप आए.

फिलीपींस के नागरिक सुरक्षा कार्यालय के उप प्रशासक राफेलिटो एलेजांद्रो के हवाले से बताया गया कि उन्होंने बुधवार को मृतकों की नई संख्या की पुष्टि की है, जो देश की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद द्वारा पहले बताई गई 26 लोगों की मौत की संख्या से काफी अधिक है. एलेजांद्रो ने पत्रकारों को बताया कि हमें हताहतों की अतिरिक्त संख्या की सूचना मिल रही है, इसलिए यह मामला बहुत अस्थिर है. हमें रिपोर्ट मिल रही है कि इस भूकंप में 60 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है. हालत को देखते हुए सेबू के कुछ हिस्सों में 'आपदा की स्थिति' घोषित कर दी गई है.