ETV Bharat / international

अलास्का में तेज भूकंप के झटके, 7.3 रही तीव्रता, सुनामी की चेतावनी जारी - EARTHQUAKE IN ALASKA

अमेरिका के अलास्का में आज भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए (प्रतीकात्मक फोटो) ( ANI )

Published : July 17, 2025 at 6:58 AM IST | Updated : July 17, 2025 at 7:11 AM IST

अलास्का: अमेरिका के अलास्का में आज भीषण भूकंप के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 7.3 माापी गई. फिलहाल किसी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है. वहीं, सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की गई है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (एनसीएस) के अनुसार अलास्का में गुरुवार (स्थानीय समय) के शुरुआती घंटों में रिक्टर पैमाने पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया. भूकंप का केंद्र जमीन के नीचे 36 किमी की गहराई में था. इसे आफ्टरशॉक्स के लिए अतिसंवेदनशील माना गया. कम गहराई में होने वाले भूकंप यानी उथले भूकंप गहरे भूकंप की तुलना में अधिक नुकसान दायक होते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि उथले भूकंपों से आने वाली भूकंपीय तरंगों की सतह तक पहुंचने की दूरी कम होती है. इसके परिणामस्वरूप जमीन अधिक हिलती है. इमारतों को अधिक नुकसान और अधिक हताहत होने की संभावना होती है.

अमेरिकी सुनामी सिस्टम ने सुनामी को लेकर चेतावनी जारी की है. सुनामी चेतावनी अमेरिका में राष्ट्रीय मौसम सेवा द्वारा जारी की जाने वाली सबसे जरूरी चेतावनी है. इसका मतलब है कि लोगों को ऊंचे स्थानों पर चले जाना चाहिए या अंतर्देशीय स्थानों पर चले जाना चाहिए. सुनामी की चेतावनी का मतलब है कि लोगों को तटीय जलक्षेत्रों से दूर रहना चाहिए. समुद्र तटों व जलमार्गों से दूर रहना चाहिए. सुनामी की निगरानी का मतलब है कि विशेषज्ञ खतरे का आकलन कर रहे हैं. इसलिए आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें. अलास्का-अलेउतियन सबडक्शन सिस्टम दुनिया भर में सबसे अधिक भूकंपीय रूप से सक्रिय सिस्टमों में से एक है. इसने पिछली शताब्दी में किसी भी अन्य सिस्टम की तुलना में सबसे अधिक एम8 तीव्रता के भूकंप उत्पन्न किए हैं. इनमें से कई भूकंप साथ ही तटीय और समुद्री भूस्खलन, सुनामी का कारण बनते हैं. इस क्षेत्र में 130 से अधिक ज्वालामुखी क्षेत्र हैं. पिछले दो सौ वर्षों में फटे अमेरिका के तीन-चौथाई से अधिक ज्वालामुखी यहीं हैं. अलास्का में अमेरिका के बाकी हिस्सों की तुलना में अधिक बड़े भूकंप आते हैं. राज्य की तीन-चौथाई से अधिक आबादी ऐसे क्षेत्र में रहती है, जहां 7 तीव्रता का भूकंप आ सकता है. देश के समुद्र तट भूकंप, भूस्खलन और सुनामी से उत्पन्न होने वाले परस्पर खतरों के प्रति संवेदनशील हैं. समुद्री वातावरण में ये घटनाएं अक्सर एक साथ होती हैं. ये भी पढ़ें- चिली और अर्जेंटीना में आया 7.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का अलर्ट - EARTHQUAKE

Last Updated : July 17, 2025 at 7:11 AM IST