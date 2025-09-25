ETV Bharat / international

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. फिलहान जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.

EARTHQUAKE VENEZUELA
उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में भूकंप आया (प्रतीकात्मक फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 25, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कराकस: दक्षिण अमेरीकी देश वेनेजुएला में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई. इस आपदा से किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है. भूकंप से हुए नुकसान का पता लगाया जा रहा है.

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बुधवार को उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र, 6.1 मील (10 किमी) की गहराई पर राजधानी कराकस से 370 मील (600 किमी) पश्चिम में मेने ग्रांडे समुदाय में था. वेनेजुएला की सरकार ने भूकंप के बारे में तुरंत जानकारी जारी नहीं की.

बताया जाता है कि भूकंप के बाद कई शहरों में हड़कंप मच गया. दहशत में लोगों को इधर उधर भागते देखा गया. एजेंसी ने बताया कि कई राज्यों और पड़ोसी कोलंबिया में लोगों ने भूकंप महसूस किया. कई लोगों ने सीमा के पास के इलाकों में आवासीय और कार्यालय भवनों को खाली कर दिया.

दोनों देशों में किसी भी नुकसान की तत्काल सूचना नहीं मिली. मेने ग्रांडे, माराकाइबो झील के पूर्वी तट पर स्थित है. ये देश के तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं. भूकंप के दौरान या उसके बाद सरकारी टेलीविजन ने अपने कार्यक्रमों को बाधित नहीं किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा संचालित विज्ञान-केंद्रित कार्यक्रम भी शामिल था.

बता दें कि हाल के वर्षों में भूकंप की घटनाएं काफी बढ़ गई है. अगस्त में रूस के कुरील द्वीप पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. वहीं, सितंबर रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई. सुनामी अलर्ट जारी किया गया. इसी के साथ अफगानिस्तान, तुर्की और म्यांमार में भी भूकंप आए. इनमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ.

ये भी पढ़ें- रूस के कुरील द्वीप और अफगानिस्तान में आया तेज भूंकप, जानमाल के नुकसान की रिपोर्ट नहीं

For All Latest Updates

TAGGED:

MAGNITUDE OVER 6US GEOLOGICAL SURVEYवेनेजुएला भूकंपअमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणEARTHQUAKE VENEZUELA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

UNGA में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने उठाया कश्मीर का मुद्दा, हमले को लेकर की इजराइल की निंदा

जोर पकड़ रहा इंडिया में आर्थिक सुधार, अगस्त में दिखी इंडस्ट्री में रौनक, विकास की रफ्तार 6.3%

UN में ट्रंप ने एस्केलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, संयुक्त राष्ट्र ने दी सफाई

एशिया कप 2025 सुपर 4: पाकिस्तान श्रीलंका को हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.