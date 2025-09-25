वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग
उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. इससे हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. फिलहान जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है.
Published : September 25, 2025 at 7:30 AM IST
कराकस: दक्षिण अमेरीकी देश वेनेजुएला में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए. इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 6.2 मापी गई. इस आपदा से किसी के हताहत होने की सूचना फिलहाल नहीं है. भूकंप से हुए नुकसान का पता लगाया जा रहा है.
अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार बुधवार को उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया. एजेंसी ने कहा कि भूकंप का केंद्र, 6.1 मील (10 किमी) की गहराई पर राजधानी कराकस से 370 मील (600 किमी) पश्चिम में मेने ग्रांडे समुदाय में था. वेनेजुएला की सरकार ने भूकंप के बारे में तुरंत जानकारी जारी नहीं की.
An earthquake of magnitude 6.2 occurred in Venezuela at 03.51 IST today: National Centre for Seismology pic.twitter.com/38ycNT6wCf— ANI (@ANI) September 25, 2025
बताया जाता है कि भूकंप के बाद कई शहरों में हड़कंप मच गया. दहशत में लोगों को इधर उधर भागते देखा गया. एजेंसी ने बताया कि कई राज्यों और पड़ोसी कोलंबिया में लोगों ने भूकंप महसूस किया. कई लोगों ने सीमा के पास के इलाकों में आवासीय और कार्यालय भवनों को खाली कर दिया.
दोनों देशों में किसी भी नुकसान की तत्काल सूचना नहीं मिली. मेने ग्रांडे, माराकाइबो झील के पूर्वी तट पर स्थित है. ये देश के तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है. वेनेजुएला में दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित तेल भंडार हैं. भूकंप के दौरान या उसके बाद सरकारी टेलीविजन ने अपने कार्यक्रमों को बाधित नहीं किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो द्वारा संचालित विज्ञान-केंद्रित कार्यक्रम भी शामिल था.
बता दें कि हाल के वर्षों में भूकंप की घटनाएं काफी बढ़ गई है. अगस्त में रूस के कुरील द्वीप पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. वहीं, सितंबर रूस के कामचटका में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.8 मापी गई. सुनामी अलर्ट जारी किया गया. इसी के साथ अफगानिस्तान, तुर्की और म्यांमार में भी भूकंप आए. इनमें जानमाल का काफी नुकसान हुआ.