इस्तांबुल: तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत इस्तांबुल में रविवार शाम 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया. भूकंप के झटके इस्तांबुल से लगभग 200 किलोमीटर (125 मील) दूर तक महसूस किए गए. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, भूकंप कई प्रांतों में महसूस किया गया और कुछ जगहों पर इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं.
तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि स्थानीय समयानुसार शाम 7:53 बजे भूकंप के बाद कई झटके आए, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी. एजेंसी ने नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों में न जाने का आग्रह किया. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के केंद्र सिंदिर्गी (Sindirgi) शहर में एक इमारत ढह गई.
An earthquake of magnitude 6.1 struck western Turkey on Sunday, the country's AFAD disaster management authority said, while local media said the quake was felt across multiple provinces: Reuters pic.twitter.com/2IWOMjNDNe— ANI (@ANI) August 10, 2025
राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तुर्की में 10 अगस्त 2025 को 22:24 बजे (भारतीय समयानुसार) के आसपास भूकंप आया. जिसकी तीव्रता 6.0 रही और इसका केंद्र पृथ्वी की सतह से 10 किमी की गहराई में थे.
EQ of M: 6.0, On: 10/08/2025 22:23:48 IST, Lat: 39.14 N, Long: 28.13 E, Depth: 10 Km, Location: Turkey.— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) August 10, 2025
For more information Download the BhooKamp App https://t.co/5gCOtjcVGs @DrJitendraSingh @OfficeOfDrJS @Ravi_MoES @Dr_Mishra1966 @ndmaindia pic.twitter.com/zUgyjcK4lI
तुर्की में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, यह भूकंप के लिए काफी संवेदनशील मना जाता है.
इससे पहले, 23 अप्रैल, 2025 को इस्तांबुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. यह भूकंप इस्तांबुल के पश्चिमी बाहरी इलाके के पास मरमारा सागर में आया था और रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता मापी गई थी. इसके तुरंत बाद 4.4 से 4.9 की तीव्रता वाले तीन और भूकंप आए थे. भूकंप के झटकों के बाद तुर्की के सबसे बड़े शहर में लोग सड़कों पर निकल आए थे.
यह भी पढ़ें- भारत-पाकिस्तान संघर्ष के बाद दूसरी बार अमेरिका पहुंचे पाक आर्मी चीफ मुनीर