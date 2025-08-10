Essay Contest 2025

तुर्की में आया तेज भूकंप, 6.1 रही तीव्रता, इस्तांबुल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त - EARTHQUAKE IN TURKEY

तुर्की के इस्तांबुल और अन्य हिसों में भूकंप के तेज झटके लगे, जिसकी तीव्रता 6.1 रही. इस्तांबुल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं.

earthquake hits Istanbul and other parts of Turkey updates
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 10, 2025 at 11:50 PM IST

इस्तांबुल: तुर्की के उत्तर-पश्चिमी प्रांत इस्तांबुल में रविवार शाम 6.1 तीव्रता का तेज भूकंप आया. भूकंप के झटके इस्तांबुल से लगभग 200 किलोमीटर (125 मील) दूर तक महसूस किए गए. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, भूकंप कई प्रांतों में महसूस किया गया और कुछ जगहों पर इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं.

तुर्की की आपदा एवं आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने कहा कि स्थानीय समयानुसार शाम 7:53 बजे भूकंप के बाद कई झटके आए, जिनमें से एक की तीव्रता 4.6 थी. एजेंसी ने नागरिकों से क्षतिग्रस्त इमारतों में न जाने का आग्रह किया. स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के केंद्र सिंदिर्गी (Sindirgi) शहर में एक इमारत ढह गई.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि तुर्की में 10 अगस्त 2025 को 22:24 बजे (भारतीय समयानुसार) के आसपास भूकंप आया. जिसकी तीव्रता 6.0 रही और इसका केंद्र पृथ्वी की सतह से 10 किमी की गहराई में थे.

तुर्की में अक्सर भूकंप आते रहते हैं, यह भूकंप के लिए काफी संवेदनशील मना जाता है.

इससे पहले, 23 अप्रैल, 2025 को इस्तांबुल में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे. यह भूकंप इस्तांबुल के पश्चिमी बाहरी इलाके के पास मरमारा सागर में आया था और रिक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता मापी गई थी. इसके तुरंत बाद 4.4 से 4.9 की तीव्रता वाले तीन और भूकंप आए थे. भूकंप के झटकों के बाद तुर्की के सबसे बड़े शहर में लोग सड़कों पर निकल आए थे.

