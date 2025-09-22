ETV Bharat / international

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद जयशंकर आज अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से करेंगे मुलाकात

इससे पहले रुबियो और जयशंकर की मुलाकात वाशिंगटन में जुलाई की शुरुआत में और इस साल की शुरुआत में जनवरी में हुई थी. इससे पहले विदेश मंत्री ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र के दौरान फिलीपींस की विदेश मंत्री मारिया थेरेसा लाजारो से मुलाकात की. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी अमेरिका में है. वह टैरिफ के संबंध में बातचीत करने पहुंचे हैं.

न्यूयॉर्क: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात करेंगे. यह मुलाकात संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर होगी. यह भेंट अमेरिका द्वारा भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाए जाने के बाद पहली बार हो रही है. अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर जुर्माना के रूप में 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया. जयशंकर रविवार को न्यूयॉर्क पहुंचे.

दोनों नेताओं ने अगस्त में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड बोंगबोंग मार्कोस जूनियर की भारत यात्रा को याद किया और नई दिल्ली तथा मनीला के बीच बढ़ती साझेदारी को रेखांकित किया. जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, 'न्यूयॉर्क में में फिलीपींस के विदेश मंत्री लाजारो से मिलकर खुशी हुई. हमने राष्ट्रपति की हालिया भारत की राजकीय यात्रा पर चर्चा की.' उन्होंने एक्स पर लिखा, 'संयुक्त राष्ट्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में हमारे सहयोग पर भी चर्चा हुई.'

लाजारो ने यह भी कहा कि उनकी चर्चा ने रणनीतिक साझेदारों के रूप में दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र आदि में सक्रिय रूप से सहयोग विकसित करने के लिए. विदेश मंत्री लाजारो ने लिखा,'पिछले अगस्त में राष्ट्रपति की सफल भारत राजकीय यात्रा के बाद डॉ. एस. जयशंकर से फिर मिलकर खुशी हुई। आज की हमारी चर्चा, रणनीतिक साझेदार के रूप में, राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री क्षेत्र आदि में सक्रिय रूप से सहयोग विकसित करने की हमारी दोनों देशों की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है.'

बैठक में भारत-फिलीपींस संबंधों को मजबूत करने, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और समुद्री सहयोग के क्षेत्रों में पर जोर दिया गया. भारत और फिलीपींस ने नवंबर 1949 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे और तब से व्यापार, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, कृषि, स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल्स और डिजिटल तकनीकों सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी साझेदारी का विस्तार किया है. दोनों देश आसियान ढाँचों के भीतर भी घनिष्ठ सहयोग करते हैं, और भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी क्षेत्रीय जुड़ाव को मज़बूत करती है.

इस वर्ष की संयुक्त राष्ट्र महासभा में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं. इनमें संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह, महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा आयोजित जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन, तथा महिलाओं के अधिकारों पर बीजिंग घोषणा के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बैठक शामिल है.