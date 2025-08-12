ETV Bharat / international

'भारत को परेशान करना ट्रंप का लक्ष्य', पाकिस्तानी अधिकारी ने खोली पोल, यूं ही नहीं मुनीर के प्रति उमड़ा अमेरिकी प्रेम ! - DONALD TRUMP

विवादास्पद छवि के बावजूद आसिम मुनीर वाशिंगटन के साथ पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं.

आसिम मुनीर (AFP)
Published : August 12, 2025 at 3:01 PM IST

हैदराबाद: पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर अमेरिका के टॉप जनरलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने से लेकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ निजी लंच तक शामिल हैं. इसने नई दिल्ली में भौंहें चढ़ा दी हैं और वाशिंगटन में भी दिलचस्पी जगा दी है. हालांकि, पाकिस्तान में अमेरिका के पूर्व राजदूत और अब हडसन इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो हुसैन हक्कानी के लिए यह 'दोस्ती' कोई रहस्य नहीं है. वे इसे संबंधों में ट्रांजैक्शनल सुधारा के अलावा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत को या तो परेशान करना चाहते हैं या फिर चिढ़ाना चाहते हैं.

हक्कानी ने फाइनेंशियल टाइम्स को बताया, "ट्रंप को सफलता की कहानियां सुनाने की जरूरत है और पाकिस्तान उन्हें ये कहानियां सुनाने में खुशी महसूस करता है." विशेषज्ञों का मानना है कि इस्लामाबाद ट्रंप को खुश करने के लिए कई मोर्चों पर झुकने में तत्पर रहा है. अमेरिका समर्थित क्रिप्टो रिजर्व की खोज से लेकर भारत के साथ दुश्मनी समाप्त करने का सार्वजनिक रूप से डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देने तक पाकिस्तान ने अमेरिका को खुश करने की कोशिश की है.

'भारतीयों को नाराज करना चाहते हैं ट्रंप'
हालांकि, हक्कानी को एक बड़ी रणनीतिक चाल काम करती दिख रही है. वे बताते हैं कि ट्रंप भारतीयों को परेशान करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या वे उनके कार्यकाल को स्वीकार करेंगे. ये शब्द इसलिए भी मायने रखते हैं क्योंकि भारत और अमेरिका कठिन व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, जहां ट्रंप अधिकतम लाभ उठाना चाहते हैं और भारत के कृषि और डेयरी बाजारों में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, जिसका भारत विरोध करता रहा है.

'पाकिस्तन समझ गया है कैसे बात करनी है'
उन्होंने कहा कि अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में जो हो रहा है, वह हैरान करने वाला है. वहीं, एशिया पैसिफिक फाउंडेशन के एक अनिवासी वरिष्ठ फोलो माइकल कुगेलमैन कहते हैं, "पाकिस्तान ने बहुत सफलतापूर्वक समझ लिया है कि ऐसे अपरंपरागत राष्ट्रपति के साथ कैसे बातचीत करनी है."

मुनीर की फ्लोरिडा में अमेरिकी वायु सेना के डैन केन के साथ तस्वीरें खिंचवाना और ट्रंप के साथ उनका दो घंटे का लंच फिलहाल तो अच्छा लग रहा है, लेकिन जैसा कि कूटनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं, ये एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है, जहां ट्रंप को बातचीत के मुद्दे मिल जाते हैं और पाकिस्तान को ध्यान मिल जाता है.

आसिम मुनीर की आलोचना
पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर इस्लामाबाद के सबसे विवादास्पद लोगों में से एक हैं. उन्हें देश के राजनीतिक परिदृश्य पर सैन्य पकड़ मजबूत करने, विपक्ष को दबाने और यहां तक कि मीडिया की आजादी पर भी अंकुश लगाने के लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है. इस विवादास्पद छवि के बावजूद मुनीर अब वाशिंगटन के साथ पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं.

हाल के महीनों में मुनीर दो बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं. पहली बार वह जून 2025 में वह अमेरिका गए और व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक दुर्लभ निजी लंच भी किया. इस मुलाकात को पाकिस्तान के लिए प्रतीकात्मक माना गया क्योंकि यह देश के सैन्य नेतृत्व और सहयोग में अमेरिका की नई रुचि का स्पष्ट संकेत था.

अब मुनीर की हालिया अमेरिका यात्रा की बात करें तो उन्हें टैम्पा में अमेरिकी सेंटकॉम प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में शामिल होते देखा गया. उन्होंने सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए कुरिल्ला की प्रशंसा की और अमेरिकी संयुक्त सेना प्रमुख जनरल डैन केन को पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया.

इस दौरान मुनीर ने अन्य देशों के रक्षा प्रमुखों से भी मुलाकात की और पाकिस्तानी समुदाय को संबोधित करते हुए उनसे देश के भविष्य के प्रति आशावादी बने रहने और निवेश आकर्षित करने में मदद करने का आग्रह किया. एक ऐसे सैन्य नेता के लिए जो अपने देश में आलोचनाओं का सामना कर रहा है, अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में मुनीर की बढ़ती भूमिका स्पष्ट रूप उनके लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है.

पाकिस्तान में ट्रंप की अचानक दिलचस्पी
भारत और पाकिस्तान वर्तमान में अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर बहुत अलग-अलग रुख अपना रहे हैं, यह एक ऐसा बदलाव है जो दक्षिण एशिया में पावर बैलेंस को बदल सकता है. अमेरिका ने पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर 19 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जबकि भारत पर 50 फीसदी का भारी भरकम टैरिफ लगाया है.

इतना ही नहीं ट्रंप ने पाकिस्तान को उसके विशाल तेल भंडार के विकास में मदद करने का भी वादा किया है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार बदले में पाकिस्तान अपनी संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की उम्मीद में अमेरिका को और अधिक निवेश के अवसर प्रदान कर रहा है.

मुनीर का 'काउंटर टेरारिज्म' और 'सुरक्षा सहयोग' अभियान
मुनीर ने बार-बार अमेरिका की ओर से चलाए जा रहे आतंकवाद-विरोधी कार्यों में खासकर ISIS-K और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) जैसे समूहों के खिलाफ पाकिस्तान को एक महत्वपूर्ण भागीदार बनाने पर जोर दिया है. इस बीच मुनीर की हालिया यात्रा के बाद अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक विदेशी आतंकवादी समूह भी घोषित कर दिया.

मुनीर ने अपनी अमेरिकी यात्राओं के दौरान मारका-ए-हक और ऑपरेशन बन्यानुम मरसूस सहित पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों के बारे में बात की है और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे इन कार्रवाइयों ने 2021 के काबुल हवाई अड्डे पर हमले के पीछे ISIS-K नेता मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी में मदद की.

अमेरिकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला ने आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान को एक अभूतपूर्व साझेदार बताया और कहा कि मुनीर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से गिरफ्तारी की जानकारी दी और प्रत्यर्पण की पेशकश की.

