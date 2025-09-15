ट्रंप ने विदेशी कंपनियों से अमेरिका में निवेश और अमेरिकी श्रमिकों को ट्रेनिंग देने का आग्रह किया
वैश्विक आर्थिक चिंताओं के बीच अमेरिका अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है.
Published : September 15, 2025 at 7:22 AM IST
वाशिंगटन: ट्रंप प्रशासन द्वारा चौतरफा टैरिफ लगाने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब अहसास हो रहा है कि उनका देश उत्पादन में फिसड्डी है. ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप विदेशी कंपनियों से अपने देश में निवेश करने का आह्वान कर रहे हैं. यही नहीं उनसे ये भी आग्रह कर रहे हैं कि वे अमेरिकी श्रमिकों ट्रेनिंग दे ताकि भविष्य में वह भी उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम हो सकें और दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके.
ट्रंप ने रविवार (स्थानीय समय) को विदेशी कंपनियों से न केवल अमेरिका में निवेश करने का आह्वान किया है, बल्कि जटिल और उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण में अमेरिकी श्रमिकों को प्रशिक्षित करने में मदद करने के लिए विशेषज्ञ कर्मियों को लाने का भी आह्वान किया है.
Donald J. Trump Truth Social 09.14.25 02:24 PM EST— Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 14, 2025
When Foreign Companies who are building extremely complex products, machines, and various other “things,” come into the United States with massive Investments, I want them to bring their people of expertise for a period of time…
ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए एक बयान में ट्रंप ने अमेरिका के लिए उन्नत विनिर्माण कौशल को पुनः सीखने की आवश्यकता पर बल दिया. विशेष रूप से सेमीकंडक्टर, जहाज निर्माण और उच्च तकनीक मशीनरी जैसे उद्योगों पर जोर दिया है. देश में बड़े पैमाने पर निवेश करने वाली विदेशी कंपनियों से ऐसा आग्रह किया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने तर्क दिया कि इस प्रकार का ज्ञान हस्तांतरण विदेशी निवेश के दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करने और अमेरिकी औद्योगिक ताकत को बहाल करने के लिए आवश्यक है. उन्होंने कहा, 'यदि हमने ऐसा नहीं किया, तो वह विशाल निवेश कभी नहीं आएगा - चिप्स, सेमीकंडक्टर, कंप्यूटर, जहाज, रेलगाड़ियां और कई अन्य उत्पाद, जिन्हें बनाने का तरीका हमें दूसरों से सीखना होगा, या कई मामलों में, दोबारा सीखना होगा, क्योंकि हम पहले इसमें बहुत अच्छे थे, लेकिन अब नहीं.'
जहाज निर्माण को एक प्रमुख उदाहरण के रूप में उद्धृत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका कभी प्रतिदिन एक जहाज बनाता था लेकिन अब साल में मुश्किल से एक जहाज बनाता है.' उन्होंने तर्क दिया कि विदेश से विशेषज्ञ श्रमिकों को अस्थायी रूप से अमेरिकी तकनीक के पुनर्निर्माण में मदद करने की अनुमति देने से दीर्घकालिक स्वतंत्रता और यहाँ तक कि उत्कृष्टता भी प्राप्त होगी.
उनके पोस्ट में लिखा गया, 'मैं बाहरी देशों या कंपनियों द्वारा अमेरिका में किए जाने वाले निवेश को डराना या हतोत्साहित नहीं करना चाहता. हम उनका स्वागत करते हैं. हम उनके कर्मचारियों का स्वागत करते हैं और हम गर्व से यह कहने को तैयार हैं कि हम उनसे सीखेंगे, और निकट भविष्य में उनके अपने 'खेल' में उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे!'
यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब अमेरिका अपने घरेलू विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दे रहा है. साथ ही कुछ देशों पर वाशिंगटन द्वारा लगाए गए टैरिफ के कारण वैश्विक आर्थिक चिंताओं के बीच निर्माताओं से अमेरिका में निवेश करने का आह्वान कर रहा है.
इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि कुछ कंपनियां इन टैरिफ से बचने और इसकी सुरक्षात्मक नीतियों से लाभ उठाने के लिए अमेरिका में अपने उत्पाद बनाने का विकल्प चुन रही हैं, उन्होंने चीन, मैक्सिको और कनाडा की कंपनियों, विशेष रूप से कार निर्माताओं की ओर इशारा किया.
हजारों कंपनियां अमेरिका में आ रही हैं. परंपरागत रूप से कार कंपनियां. वे चीन, मैक्सिको, कनाडा से आ रही हैं. वे यहाँ निर्माण करना चाहती हैं क्योंकि एक तो उन्हें यहां रहना पसंद है और दूसरा, टैरिफ उन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं. और तीसरा वे टैरिफ का भुगतान करने से बचना चाहते हैं. जब आप यहां उनकी कारें बनाते हैं तो आपको कोई टैरिफ नहीं देना पड़ता है. उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा.