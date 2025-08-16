न्यूयॉर्क: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका उन देशों पर द्वितीयक टैरिफ नहीं लगा सकता, जो रूस से कच्चा तेल खरीदना जारी रखते हैं. ऐसी आशंकाएं थीं कि अगर अमेरिका अतिरिक्त द्वितीयक टैरिफ लागू करता, तो भारत पर इसका बड़ा असर पड़ता.

ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, "खैर, उन्होंने (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन) एक तेल ग्राहक खो दिया, यानी भारत, जो लगभग 40 प्रतिशत तेल का उत्पादन कर रहा था. जैसा कि आप जानते हैं, चीन बहुत कुछ कर रहा है... और अगर मैंने द्वितीयक प्रतिबंध या द्वितीयक टैरिफ लगाया, तो यह उनके दृष्टिकोण से बहुत विनाशकारी होगा. अगर मुझे ऐसा करना पड़ा, तो मैं करुंगा. शायद मुझे ऐसा करने की जरूरत ही न पड़े."

गौर करें तो पुतिन से वार्ता के बाद डोनाल्ड ट्रंप के इस बदले रुख से ये संकेत माना जा रहा है कि अमेरिका, रूसी तेल के मामले में भारत पर द्वितीयक टैरिफ नहीं लगाएगा.

अमेरिकी राष्ट्रपति ने पुतिन के साथ एक महत्वपूर्ण शिखर बैठक के लिए अलास्का जाते समय एयर फोर्स वन में फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में यह टिप्पणी की. गौर करें तो ये बैठक रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर किसी समझौते के बिना ही खत्म हुई.

इससे पहले बुधवार को, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा था कि अगर अलास्का के शिखर सम्मेलन में ट्रंप और पुतिन के बीच "चीजें ठीक नहीं रहीं", तो रूसी तेल खरीदने के लिए भारत पर द्वितीयक प्रतिबंध बढ़ सकते हैं.

ब्लूमबर्ग को दिए एक साक्षात्कार में, बेसेंट ने कहा, "मुझे लगता है कि राष्ट्रपति पुतिन से हर कोई निराश है. हमें उम्मीद थी कि वह बातचीत की मेज पर ज़्यादा खुलकर आएंगे. ऐसा लग रहा है कि वह बातचीत के लिए तैयार हो सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "और हमने रूसी तेल खरीदने के लिए भारतीयों पर द्वितीयक शुल्क लगा दिए हैं. और मैं देख सकता हूं कि अगर चीजें ठीक नहीं रहीं, तो प्रतिबंध या द्वितीयक शुल्क बढ़ सकते हैं."

प्रतिबंधों को बढ़ाया जा सकता है या कम किया जा सकता है, इस पर बेसेंट ने कहा था, "प्रतिबंध बढ़ सकते हैं, उन्हें कम किया जा सकता है. उनकी एक निश्चित अवधि हो सकती है. वे अनिश्चितकाल तक जारी रह सकते हैं." ट्रंप ने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है, जो 27 अगस्त से लागू होगा.

वहीं टैरिफ पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है. मंत्रालय ने कहा, "किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह, भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा."