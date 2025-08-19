वाशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान, एक पत्रकार ने राष्ट्रपति जेलेंस्की के सूट की तारीफ़ की. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने भी यही कहा था...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के बीच मुलाकात के दौरान, एक पत्रकार ने राष्ट्रपति जेलेंस्की की पोशाक की तारीफ की. इस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा, "मैंने भी यही कहा था..."

गौरतलब है कि फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की ट्रंप से मुलाकात कुछ ठीक नहीं हुई थी. हालांकि, इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति कुछ बदले-बदले नजर आ रहे थे. पिछली बैठक में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को खुलेआम बेइज्जती कर डाली थी, जो मीडिया में कई दिनों तक सुर्खियों में रही.

इस बार जेलेंस्की की सूट की तारीफ हुई

यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस बार ट्रंप से मिलने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने काला रंग का सूट पहन रखा था. हालांकि, पिछली बार वह मिलिस्ट्री ड्रेस में ही ट्रंप से मिलने पहुंच गए थे.

इस बार व्हाइट हाउस में ट्रंप उन्हें रिसीव करने पहुंचे और उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. प्रेस कांफ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने जेलेंस्की के सूट की तारीफ कर डाली. इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में कहा कि मैं पहले ही जेलेंस्की की सूट की तारीफ कर चुके हैं. इस पर जेलेंस्की भी ट्रंप के इस बात पर मुस्कुराते हुए नजर आए. इस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की की पीठ पर हाथ रखा हुआ था.

क्या हुआ था पिछली बार

फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में वोलोदिमीर जेलेंस्की की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात ठीक नहीं रही थी. उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति वेंस जेलेंस्की के ऊपर ही हावी हो गए थे. उस समय जेलेंस्की के भी हाव भी अलग ही नजर आ रहे थे. हालांकि, इस बार दोनों नेताओं ने एक दूसरे के साथ बड़ा ही अच्छा व्यवहार किया. बता दें कि, ट्रंप ने कहा कि रूस के साथ युद्ध समाप्त कराने में मदद के लिए अमेरिका, यूक्रेन के लिए यूरोपीय सुरक्षा गारंटी का समर्थन करेगा. ट्रंप ने कहा कि वह ‘व्हाइट हाउस’ में जेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं से मुलाकात के बाद पुतिन से बात करेंगे.

