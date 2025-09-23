ETV Bharat / international

'हम एक ईसाई राष्ट्र हैं', हनुमान की मूर्ति पर रिपब्लिकन नेता की विवादित टिप्पणी, लोगों में आक्रोश

अलेक्जेंडर डंकन ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 23, 2025 at 1:37 PM IST 3 Min Read

वाशिंगटन: टेक्सास के एक रिपब्लिकन नेता ने भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची मूर्ति को लेकर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है. यह मूर्ति टेक्सास के शुगर लैंड में स्थापित है और इसे 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' के नाम से जाना जाता है. यह मूर्ति श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में स्थित है और अमेरिका के सबसे ऊंचे हिंदू स्मारकों में से एक है. टेक्सास के एक रिपब्लिकन नेता और कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से जुड़े अलेक्जेंडर डंकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मूर्ति पर अपनी आपत्ति जताई. डंकन ने मूर्ति का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं." डंकन ने बाइबिल का दिया हवाला

इसके बाद एक अन्य पोस्ट में डंकन ने बाइबिल का हवाला देते हुए लिखा, "तुम्हें मेरे अलावा किसी और भगवान को नहीं मानना ​​चाहिए. तुम अपने लिए किसी तरह की मूर्ति या आकाश, पृथ्वी या समुद्र में किसी वस्तु की प्रतिमा न बनाना." HAF ने आलोचना की

डंकन की टिप्पणी की सोशल मीडिया और धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थकों ने तीखी आलोचना की. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने इन टिप्पणियों को हिंदू विरोधी और भड़काऊ करार दिया और टेक्सास की रिपब्लिकन पार्टी से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की.