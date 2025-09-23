ETV Bharat / international

'हम एक ईसाई राष्ट्र हैं', हनुमान की मूर्ति पर रिपब्लिकन नेता की विवादित टिप्पणी, लोगों में आक्रोश

रिपब्लिकन नेता ने भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची मूर्ति को लेकर विवादित टिप्पणी की है, जिससे विवाद खड़ा हो गया है.

अलेक्जेंडर डंकन (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 23, 2025 at 1:37 PM IST

वाशिंगटन: टेक्सास के एक रिपब्लिकन नेता ने भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची मूर्ति को लेकर अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया है. यह मूर्ति टेक्सास के शुगर लैंड में स्थापित है और इसे 'स्टैच्यू ऑफ यूनियन' के नाम से जाना जाता है. यह मूर्ति श्री अष्टलक्ष्मी मंदिर परिसर में स्थित है और अमेरिका के सबसे ऊंचे हिंदू स्मारकों में से एक है.

टेक्सास के एक रिपब्लिकन नेता और कथित तौर पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी से जुड़े अलेक्जेंडर डंकन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस मूर्ति पर अपनी आपत्ति जताई. डंकन ने मूर्ति का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हम टेक्सास में एक झूठे हिंदू भगवान की झूठी मूर्ति क्यों लगने दे रहे हैं? हम एक ईसाई राष्ट्र हैं."

डंकन ने बाइबिल का दिया हवाला
इसके बाद एक अन्य पोस्ट में डंकन ने बाइबिल का हवाला देते हुए लिखा, "तुम्हें मेरे अलावा किसी और भगवान को नहीं मानना ​​चाहिए. तुम अपने लिए किसी तरह की मूर्ति या आकाश, पृथ्वी या समुद्र में किसी वस्तु की प्रतिमा न बनाना."

HAF ने आलोचना की
डंकन की टिप्पणी की सोशल मीडिया और धार्मिक स्वतंत्रता के समर्थकों ने तीखी आलोचना की. हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन (HAF) ने इन टिप्पणियों को हिंदू विरोधी और भड़काऊ करार दिया और टेक्सास की रिपब्लिकन पार्टी से अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की मांग की.

राज्य पार्टी को निर्देशित एक सार्वजनिक बयान में HAF ने लिखा, "क्या आप अपनी पार्टी के सीनेट उम्मीदवार को अनुशासित करेंगे जो भेदभाव के खिलाफ आपके अपने दिशानिर्देशों का खुलेआम उल्लंघन करता है - कुछ बहुत ही घिनौनी हिंदू विरोधी नफरत प्रदर्शित करता है - पहले संशोधन के स्थापना खंड के प्रति अनादर का उल्लेख नहीं करना चाहिए?" धार्मिक स्वतंत्रता और अंतरधार्मिक सम्मान के समर्थक भी इसमें शामिल हो गए.

'यह झूठ नहीं है'
एक एक्स यूजर जॉर्डन क्राउडर ने जवाब दिया, "सिर्फ, इसलिए कि आप हिंदू नहीं हैं, यह झूठ नहीं है. वेद ईसा के पृथ्वी पर आने से लगभग 2000 साल पहले लिखे गए थे और असाधारण ग्रंथ हैं. ईसाई धर्म पर स्पष्ट प्रभाव है... इसलिए उस 'धर्म' का सम्मान करना और शोध करना बुद्धिमानी होगी जो आपके धर्म से पहले का है और जिसे प्रभावित करता है.

यूजर ने कहा कि यह मूर्ति न केवल भक्ति का प्रतीक है, बल्कि हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों, एकता, सद्भाव और समावेशिता का भी प्रतीक है. यह वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सबसे ऊंची मूर्ति है और इसने भारतीय-अमेरिकी प्रवासियों और अंतरधार्मिक समूहों, दोनों का ध्यान आकर्षित किया है.

