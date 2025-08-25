वाशिंगटन : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत-पाकिस्तान संघर्ष को लेकर सोमवार को बड़ा दावा किया. वॉशिंगटन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई बड़े युद्धों को रोकने में भूमिका निभाई. ट्रंप के मुताबिक, इनमें से एक बड़ा संघर्ष भारत और पाकिस्तान के बीच था, जो 'परमाणु युद्ध' में तब्दील हो सकता था.

इतना ही नहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, "मैंने इन सब युद्धों को रोक दिया. इनमें से एक बड़ा युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला था." "यह युद्ध अगले स्तर तक पहुंच चुका था और परमाणु युद्ध में तब्दील हो सकता था. उन्होंने पहले ही 7 लड़ाकू विमानों गिरा दिए थे, इससे हालात बेकाबू हो रहे थे.'

भारत और पाकिस्तान पर व्यापारिक दबाव बनाया

ट्रंप ने खुलासा करते हुए एक बार फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान पर व्यापारिक दबाव बनाया. मैंने कहा, क्या तुम लोग व्यापार करना चाहते हो? अगर लड़ाई जारी रखी तो हम कोई व्यापार या समझौता नहीं करेंगे. इतना ही नहीं मैंने साफ कहा, तुम्हारे पास मामले को सुलझाने के लिए 24 घंटे का समय है. इस पर उन्होंने जवाब दिया- अब कोई युद्ध नहीं होगा. ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने इस तरह का तरीका कई मौकों पर अपनाया है और व्यापार को हथियार बनाकर देशों को लड़ाई रोकने के लिए विवश किया.

मैंने सात युद्धों को रोका

अमेरिकी राष्ट्रपति कहा, "मैंने जिन सात युद्धों को रोका, उनमें से चार इसलिए थे क्योंकि मेरे पास टैरिफ और व्यापार था और मैं यह कहने में सक्षम था, 'यदि आप लड़ने जाते हैं और सभी को मारना चाहते हैं, तो यह ठीक है, लेकिन जब आप हमारे साथ व्यापार करेंगे तो मैं आप सभी पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाऊंगा. उन्होंने सभी को छोड़ दिया... हम टैरिफ के रूप में खरबों डॉलर ले रहे हैं और टैरिफ के कारण युद्ध रोक रहे हैं... अन्य देशों ने हमारे साथ ऐसा किया और अब हम अन्य देशों के साथ ऐसा कर रहे हैं."

जेलेंस्की व पुतिन की मुलाकात नहीं होन पर गंभीर परिणाम होंगे

यह पूछे जाने पर कि रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों की मुलाकात नहीं होने पर इसके क्या परिणाम होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "... इसके गंभीर परिणाम होंगे... यदि मैं राष्ट्रपति होता तो यह युद्ध कभी नहीं होता... हम देखेंगे कि अगले एक या दो सप्ताह में क्या होता है और उस समय मैं बहुत मजबूती से कदम उठाऊंगा..."

यूक्रेन पर अमेरिका कोई पैसा नहीं खर्च करता

रूस-यूक्रेन जंग पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "अमेरिका अब यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं करता है. हम नाटो से निपटते हैं, यूक्रेन से नहीं. हम युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं और इस संबंध में व्लादिमीर पुतिन से बात भी की है. रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकना मेरे लिए सबसे आसान था, लेकिन यह अब जटिल होता जा रहा है."

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं और उन्होंने पुतिन से परमाणु मिसाइलों को लेकर भी बात की है. यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर उन्होंने कहा कि मैंने इसकी प्रक्रियाओं पर अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझको लगता है कि वे इसका हल निकाल लेंगे. उन्होंने कहा कि हम नाटो को मिसाइलें देते हैं और वे यूक्रेन को देते हैं. हम अब यूक्रेन पर पैसा नहीं खो रहे, बल्कि कमा रहे हैं.

