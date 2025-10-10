ETV Bharat / international

डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला नोबेल शांति पुरस्कार, वेनेजुएला की महिला बनीं विजेता

मारिया कोरिना मचाडो ने 2025 शांति नोबेल पुरस्कार की विजेता ( www.nobelprize.org )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 10, 2025 at 2:42 PM IST 3 Min Read

ओस्लो: ओस्लो स्थित नॉर्वेजियन नोबेल संस्थान में 10 अक्टूबर को नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हो गई है. इस बार नोबेवल का शांति पुरस्कार मरिया कोरिना मचाडो को मिला है. इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल प्राइज से चूक गए हैं. नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए उनके अथक कार्य, तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण ट्रांजिशन हासिल करने उनके संघर्ष के लिए मारिया कोरिना मचाडो को 2025 का नोबल प्राइज पीस देने का निर्णय लिया है. 'साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक'

नॉर्वे की नोबेल समिति के अध्यक्ष जोर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने मचाडो की सराहना करते हुए उन्हें शांति का एक साहसी और प्रतिबद्ध समर्थक बताया, जो "बढ़ते अंधकार के बीच लोकतंत्र की लौ जलाए रखी हैं. पुरस्कार जीतने के लिए ट्रंप की पैरवी के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए नोबेल समिति के अध्यक्ष, जोर्गेन वाटने फ्राइडनेस ने कहा कि समिति को हर साल हजारों पत्र मिलते हैं और वह एक कमरे में अपना निर्णय लेती है. इस वर्ष साल पुरस्कार को लेकर काफी चर्चा रही, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में 'युद्धों को समाप्त' करने के लिए इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए खुद को नामित करने की बात कही थी.