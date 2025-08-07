वॉशिंगटन: रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बहुत जल्द मुलाकात कर सकते हैं. इसके साथ ही ट्रंप ने मॉस्को में अमेरिकी प्रतिनिधि के साथ रूस से हुई वार्ता को बेहद सफल बताया है.

बता दें कि इस संभावित मॉस्को शिखर सम्मेलन पर ट्रंप और यूक्रेनी नेता वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच हुई बातचीत पर चर्चा हुई. कीव स्थित एक वरिष्ठ सूत्र के मुताबिक, इस बातचीत में नाटो महासचिव मार्क रूट और ब्रिटेन, जर्मनी तथा फ़िनलैंड के नेता शामिल थे.

जब ट्रंप से व्हॉइट हाउस में पत्रकारों ने पूछा कि वह यूक्रेनी और रूसी नेताओं से कब मिलेंगे. इस पर उन्होंने कहा, "बहुत जल्द मुलाकात होने की अच्छी संभावना है."

उन्होंने इस बात का कोई संकेत नहीं दिया कि पुतिन के साथ बैठक कहां हो सकती है. जून 2021 में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिनेवा में अपने समकक्ष रूसी नेता के बीच मुलाकात के बाद यह पहला अमेरिकी-रूसी नेतृत्व शिखर सम्मेलन होगा.

न्यूयॉर्क टाइम्स और सीएनएन ने इस योजना से परिचित लोगों के हवाले से कहा कि ट्रंप अगले हफ़्ते ही पुतिन से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं और फिर रूसी नेता और ज़ेलेंस्की के साथ एक त्रिपक्षीय बैठक चाहते हैं.

ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से फोन पर बात तब की, जब अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ ने मॉस्को में रूसी नेतृत्व से मुलाकात की थी. क्रेमलिन ने इस बातचीत को "उत्पादक" बताया था. बता दें कि ट्रंप की यूक्रेन में रूस के युद्ध को लेकर नए प्रतिबंध लगाने की समय सीमा नजदीक आ रही है.

"बहुत अच्छी प्रगति हुई है!" ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर ये संदेश लिखा. साथ ही आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने इसको लेकर कुछ यूरोपीय सहयोगियों को जानकारी दी.

उन्होंने कहा, "सभी सहमत हैं कि इस युद्ध का अंत होना ही चाहिए, और हम आने वाले दिनों और हफ़्तों में इस दिशा में काम करेंगे."

हालांकि, कुछ ही मिनटों बाद, एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि "द्वितीयक प्रतिबंध" अब भी दो दिनों में लागू होने की उम्मीद है.

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि विटकॉफ मॉस्को से युद्ध विराम प्रस्ताव लेकर लौट रहे हैं, जिस पर यूक्रेन और वॉशिंगटन के यूरोपीय सहयोगियों के साथ चर्चा की जाएगी.

उन्होंने ट्रंप-पुतिन बैठक की समय-सीमा पर भी सावधानी बरती और कहा कि "अभी बहुत काम बाकी है," और कहा कि इसमें "शायद हफ़्तों" का समय लग सकता है.

गौर करें तो ट्रंप ने दावा किया था कि वे पदभार ग्रहण करने के 24 घंटों के भीतर रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त कर सकते हैं. बता दें कि अब अमेरिका ने रूस को शांति की दिशा में प्रगति करने या नए दंड का सामना करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया है.

इस्तांबुल में रूस-यूक्रेन वार्ता के तीन दौर युद्ध विराम पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की मांगें एक-दूसरे से बहुत अलग हैं.

रूस ने अपने पड़ोसी, अमेरिका और यूरोपीय संघ के सहयोगी, पर ड्रोन और मिसाइल हमलों को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है और जमीनी स्तर पर अपनी बढ़त तेज कर दी है.

विटकॉफ के साथ तीन घंटे की बैठक के बाद पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने एएफपी सहित पत्रकारों को बताया, "एक बहुत ही उपयोगी और रचनात्मक बातचीत हुई."

उशाकोव ने बिना विस्तार से बताते हुए कहा कि दोनों नेताओं ने अपनी स्थिति पर "संकेतों" का आदान-प्रदान किया.

ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के साथ अपनी बातचीत की पुष्टि की और यूरोपीय नेताओं के शामिल होने की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने उनके नाम नहीं बताए.

गौर करें तो रूस के लगातार आक्रामक रुख को लेकर ट्रंप ने हाल के हफ़्तों में पुतिन के प्रति बढ़ती निराशा व्यक्त की है.

व्हॉइट हाउस ने आधिकारिक तौर पर यह नहीं बताया है कि वह रूस के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा, लेकिन ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा कि वह रूस के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों, संभवतः चीन को निशाना बनाकर "और भी कई द्वितीयक प्रतिबंध" लगाने की योजना बना रहा है.

इससे पहले, दिन में उन्होंने नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद को लेकर भारतीय वस्तुओं पर और अधिक शुल्क लगाने का आदेश दिया था.

ट्रंप का नाम लिए बिना, क्रेमलिन ने मंगलवार को रूस के व्यापारिक साझेदारों पर शुल्क बढ़ाने की "धमकियों" को "अवैध" करार दिया.

फरवरी 2022 से यूक्रेन के खिलाफ रूस के अभियान में हजारों लोग मारे गए हैं, देश के बड़े हिस्से तबाह हो गए हैं और लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है.

मॉस्को ने मांग की है कि अगर यूक्रेन चाहता है कि यह लड़ाई रुके, तो वह और अधिक क्षेत्र छोड़ दे. साथ ही अमेरिका और यूरोपीय संघ का समर्थन त्याग दे.

कीव तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहा है. इसके साथ ही ज़ेलेंस्की ने बीते हफ्ते अपने सहयोगियों से मॉस्को में "शासन परिवर्तन" के लिए प्रयास करने का आग्रह किया था. वहीं विटकॉफ की यह यात्रा ऐसे समय में हुई है, जब मॉस्को-वॉशिंगटन के बीच तनाव चरम पर है.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के साथ ऑनलाइन विवाद के बाद दो परमाणु पनडुब्बियों को स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, और वे अब "क्षेत्र में" हैं.

इसके बाद मॉस्को ने कहा कि वह परमाणु-सक्षम मध्यम दूरी की मिसाइलों पर स्व-लगाए गए प्रतिबंध को समाप्त कर रहा है. इससे संकेत मिलता है कि वह रूस की मारक दूरी के भीतर अमेरिका द्वारा की जा रही इसी तरह की तैनाती के जवाब में ऐसे हथियार तैनात कर सकता है.

यूक्रेनी आपातकालीन सेवाओं ने बुधवार को बताया कि दक्षिणी जापोरिज्जिया क्षेत्र में एक अवकाश शिविर पर रूसी गोलाबारी में कम से कम दो लोग मारे गए और 12 अन्य घायल हो गए.