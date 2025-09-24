ETV Bharat / international

UN में ट्रंप ने एक्सीलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, जानिए क्या कहा

न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया. इस संबोधन के दौरान उन्होंने टेलीप्रॉम्टर के रुकने और खराब एस्केलेटर को लेकर बात बताई. ऐसा करने पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. बता दें, ट्रंप 2020 के बाद पहली बार इस सभा को संबोधित कर रहे थे.

ट्रंप ने महासभा को बताया कि संयुक्त राष्ट्र से मुझे बस एक एस्केलेटर मिला जो ऊपर जाते समय बीच में ही बंद हो गया और फिर एक टेलीप्रॉम्प्टर, जो काम नहीं कर रहा था. उन्होंने कहा कि अगर प्रथम महिला की हालत ठीक नहीं होती, तो वह गिर जातीं. लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी है. हम दोनों अच्छी हालत में हैं. हम दोनों खड़े रहे. उन्होंने आगे कहा कि मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के यह भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो भी इस टेलीप्रॉम्प्टर को चला रहा है, वह बड़ी मुसीबत में है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह, आप ज्यादा दिल से बोलते हैं.

अपना भाषण शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद, ट्रंप ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ देर में ही ट्रंप प्रिंटेड नोट्स पढ़ते नजर आए. ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करना 'एक बड़ा सम्मान' है. उन्होंने आगे लिखा कि उनके भाषण को 'बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली.' मुझे लगता है कि इस भाषण को बहुत सराहा गया. इसमें ऊर्जा और प्रवास/आव्रजन पर विशेष ध्यान दिया गया. मैं इस बारे में लंबे समय से बात करता आ रहा हूं और यह मंच, इन दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों के संदर्भ में, सबसे बेहतरीन था. मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे देख पाएगा!'