UN में ट्रंप ने एक्सीलेटर बंद और टेलीप्रॉम्टर के रुकने पर किया तंज, जानिए क्या कहा
साल 2020 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएन महसभा को संबोधित कर रहे थे. मेलानिया ट्रंप भी उनके साथ थीं.
Published : September 24, 2025 at 8:52 AM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) को संबोधित किया. इस संबोधन के दौरान उन्होंने टेलीप्रॉम्टर के रुकने और खराब एस्केलेटर को लेकर बात बताई. ऐसा करने पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. बता दें, ट्रंप 2020 के बाद पहली बार इस सभा को संबोधित कर रहे थे.
ट्रंप ने महासभा को बताया कि संयुक्त राष्ट्र से मुझे बस एक एस्केलेटर मिला जो ऊपर जाते समय बीच में ही बंद हो गया और फिर एक टेलीप्रॉम्प्टर, जो काम नहीं कर रहा था. उन्होंने कहा कि अगर प्रथम महिला की हालत ठीक नहीं होती, तो वह गिर जातीं. लेकिन उनकी हालत बहुत अच्छी है. हम दोनों अच्छी हालत में हैं. हम दोनों खड़े रहे. उन्होंने आगे कहा कि मुझे बिना टेलीप्रॉम्प्टर के यह भाषण देने में कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है. ट्रंप ने कहा कि मैं बस इतना कह सकता हूं कि जो भी इस टेलीप्रॉम्प्टर को चला रहा है, वह बड़ी मुसीबत में है. उन्होंने आगे कहा कि इस तरह, आप ज्यादा दिल से बोलते हैं.
NOW - Escalator at UN headquarters immediately stops as Trump and Melania step on it shortly after arriving. pic.twitter.com/8nlUkDoQxm— Disclose.tv (@disclosetv) September 23, 2025
अपना भाषण शुरू होने के लगभग 10 मिनट बाद, ट्रंप ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन कुछ देर में ही ट्रंप प्रिंटेड नोट्स पढ़ते नजर आए. ट्रंप ने सोशल ट्रुथ पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करना 'एक बड़ा सम्मान' है. उन्होंने आगे लिखा कि उनके भाषण को 'बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली.' मुझे लगता है कि इस भाषण को बहुत सराहा गया. इसमें ऊर्जा और प्रवास/आव्रजन पर विशेष ध्यान दिया गया. मैं इस बारे में लंबे समय से बात करता आ रहा हूं और यह मंच, इन दो महत्वपूर्ण वक्तव्यों के संदर्भ में, सबसे बेहतरीन था. मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे देख पाएगा!'
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने आए थे. अपने भाषण में उन्होंने वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि पर सहयोग करने के इच्छुक राष्ट्रों की ओर 'अमेरिकी नेतृत्व और मित्रता का हाथ' बढ़ाया. इस दौरान उन्होंने प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ दिए गए संबोधन में विभिन्न मुद्दों पर अमेरिकी सहयोगियों की आलोचना की, जो अतंरराष्ट्रीय संबंधों पर उनके दृढ़ रुख को दर्शाता है. अपने भाषण के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति ने लंदन के मेयर सादिक खान पर तीखा हमला किया. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लंदन 'शरिया कानून' अपनाना चाहता है, और उन्होंने यूरोपीय देशों की आव्रजन और हरित ऊर्जा नीतियों की आलोचना की.
उन्होंने जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के प्रयासों को 'हरित ऊर्जा घोटाला' और 'धोखा' करार दिया. भाषण में ट्रंप ने ईसाई धर्म को 'सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया जाने वाला धर्म' बताया और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ अपनी प्रस्तावित बैठक का जिक्र किया.
