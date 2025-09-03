ETV Bharat / international

'आप अमेरिका के खिलाफ...', जिनपिंग, पुतिन और किम साथ आए तो ट्रंप ने लगाया आरोप - DONALD TRUMP

66 वर्षों में पहली बार चीन, रूस और नॉर्थ कोरियाा- तीन समाजवादी देशों के नेता एक साथ आए हैं.

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी प्रेजिडेंट शी जिनपिंग पर रूस और उत्तर कोरिया के नेताओं के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है. ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है, जब चीन ने बुधवार को बीजिंग में अपनी अब तक की सबसे बड़ी विजय दिवस परेड में विश्व नेताओं की मेजबानी की .

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, "कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दें क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं." इससे पहले ट्रंप ने इस बात को खारिज कर दिया था कि चीन, रूस और अन्य देशों के बीच बढ़ते संबंधों से वैश्विक मंच पर अमेरिका के लिए चुनौती पैदा हो रही है.

द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के समर्थन को किया याद
सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा चीन को दिए गए भारी समर्थन और 'ब्लड' का भी जिक्र किया. चीन की परेड युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण और एक कब्जाकारी सेना के खिलाफ चीन की जीत के 80 साल पूरे होने का प्रतीक है." ट्रंप ने लिखा चीन की विजय और गौरव की तलाश में कई अमेरिकी शहीद हुए. मुझे उम्मीद है कि उन्हें उनके साहस और बलिदान के लिए उचित सम्मान और याद दिया जाएगा!"

बता दें कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन बुधवार को बीजिंग में एक सैन्य परेड के मुख्य मंच पर रूस के व्लादिमीर पुतिन और चीन के शी जिनपिंग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे. यह प्योंगयांग, मॉस्को और बीजिंग के नेताओं के बीच 66 वर्षों में पहली ऐसी मुलाकात थी.

त्रिपक्षीय एकजुटता का प्रदर्शन
तियानमेन चौक के दर्शक दीर्घा में पुतिन और शी के साथ किम का खड़ा होना पश्चिम के विरोध में उनकी त्रिपक्षीय एकजुटता का एक बड़ा प्रदर्शन है. काले सूट और सुनहरे रंग की टाई पहने, किम कार्यक्रम से पहले धीरे-धीरे तियानमेन चौक के लाल कालीन से सजे मुख्य द्वार में प्रवेश कर रहे थे.

शी ने मंच की ओर बढ़ने से पहले पुतिन सहित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अन्य राष्ट्राध्यक्षों के साथ, हाथ मिलाया और चौक में उनका स्वागत किया. शी ने किम और पुतिन का अभिवादन करने में अधिक समय बिताया और निकटता दर्शाने के लिए उनके हाथों को हल्के से छुआ. पुतिन, शी के दाईं ओर, जबकि किम उनके बाईं ओर मंच की ओर चल रहे थे और मुस्कुराते हुए उनसे बात भी कर रहे थे.

तियानानमेन चौक पर भव्य समारोह
तीनों नेता मंच पर एक साथ पहुंचे और एकजुटता प्रदर्शित करने वाले इस ऐतिहासिक क्षण में मैत्रीपूर्ण बातचीत की. तियानानमेन चौक पर भव्य समारोह के साथ परेड शुरू होने तक वे एक-दूसरे के बगल में ही खड़े रहे. यह उस घटना की 80वीं वर्षगांठ थी जिसे चीन जापान पर अपनी विजय और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के रूप में मनाता है.

यह 66 वर्षों में पहली बार है जब तीन समाजवादी देशों के नेता एक साथ आए हैं. इससे पहले 1959 में उत्तर कोरिया के संस्थापक किम इल-सुंग, चीन के संस्थापक माओत्से तुंग और सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री निकिता ख्रुश्चेव ने इसी चौक पर एक समान सैन्य परेड में भाग लिया था.

