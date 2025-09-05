हैदराबाद: चीन ने डोंगफेंग-5C (DF-5C) का परीक्षण किया है, जो उसकी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली द्रव-ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) है.

डिफेंस मिरर प्रकाशन के मुताबिक, यह मिसाइल DF-5 और DF-41 सहित पुराने संस्करणों की तकनीकों को जोड़ती है और परमाणु या पारंपरिक आयुधों के साथ कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनःप्रवेश वाहन (MIRV) ले जा सकती है.

इसकी मारक क्षमता 20,000 किमी (13,000 मील) से अधिक है. इसका सीधा सा मतलब है कि यह दुनिया में किसी भी स्थान को निशाना बना सकती है.

प्रतीकात्मक तस्वीर. (ETV Bharat (File))

DF-5C की 6 खासियत: सबसे पहले इसकी नई संरचना है, जो मिसाइल को तीन अलग-अलग वाहनों द्वारा तीन खंडों में ले जाने का अवसर देती है. यह डिजाइन पहले के DF-5 मॉडलों की तुलना में प्रक्षेपण की तैयारी को तेज बनाता है.

दूसरा, इस मिसाइल की विस्तारित सीमा 12,427 से अधिक है. इससे चीन, दुनिया में कहीं भी खतरों का मुकाबला कर सकता है.

तीसरा, इसे पिछली DF मिसाइलों के अनुभव के आधार पर कई तरीकों से प्रक्षेपित किया जा सकता है.

चौथा, DF-5C अत्यधिक गति से उड़ान भरता है. इसकी अनुमानित गति दसियों मैक तक पहुंचती है. इससे मिसाइल रक्षा प्रणालियों को प्रतिक्रिया करने के लिए न्यूनतम समय मिलता है.

पांचवां, यह कई स्वतंत्र रूप से लक्षित पुनःप्रवेश वाहन (MIRV) ले जा सकता है. ये परमाणु या पारंपरिक वॉरहेड या यहां तक कि छद्म हथियार भी रख सकते हैं. गौर करें तो "MIRV परमाणु या पारंपरिक वारहेड या छद्म हथियारों से लैस हो सकते हैं. इससे रक्षा प्रणालियों के लिए अवरोधन की चुनौतियां बहुत बढ़ सकती हैं."

छठी विशेषता उन्नत निर्देशित परिशुद्धता है. यह मिसाइल जड़त्वीय मार्गदर्शन, तारा प्रकाश मार्गदर्शन और चीन की बेइदो नेविगेशन प्रणाली के मिश्रण का उपयोग करती है. इससे यह मध्यम और छोटी दूरी की मिसाइलों के समान सटीकता से लक्ष्य भेदने में सक्षम है.

रणनीतिक भूमिका और वैश्विक संदेश: साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, चीनी सैन्य ब्लॉगर मा यान ने कहा कि DF-5C इस बात पर जोर देता है कि "चीन की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता विश्वसनीय, भरोसेमंद और पर्याप्त है."

उन्होंने बताया कि यह मिसाइल 10 वारहेड तक ले जा सकती है, जिससे यह एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकती है. उन्होंने आगे कहा, "इसकी मौजूदगी हमारी परमाणु प्रतिरोधक रणनीति को मजबूत करती है, जिससे सबसे कठिन युद्ध परिस्थितियों में भी प्रभावी जवाबी हमले सुनिश्चित होते हैं."

DF-5 विकास: चीन ने 1966 में डोंग फेंग 5 का विकास शुरू किया और 1971 में अपना पहला सीमित परीक्षण किया. 1970 के दशक में आगे के विकास के बाद, DF-5 ने मई 1980 में अपनी पहली पूर्ण परीक्षण उड़ान पूरी की. DF-5 ने 1981 में परिचालन सेवा में प्रवेश किया. PLA मध्य चीन में कठोर साइलो में मिसाइलों को तैनात करता है.

DF-5 ने कई अन्य सैन्य और अंतरिक्ष कार्यक्रमों के लिए आधार के रूप में कार्य किया. इन प्रयासों में लॉन्ग मार्च-2C अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान, DF-6 आंशिक कक्षीय बमबारी कार्यक्रम (रद्द), PRC प्रवेश सहायता कार्यक्रम और DF-5B शामिल थे.

DF-5 की प्रभावी सीमा 12,000 किमी (7,456 मील) है और यह 3,900 किलोग्राम का पेलोड देता है. यह भूसा, छलनी या अन्य भेदन सहायक उपकरणों का भी उपयोग कर सकता है. इसकी जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली इसे 800 मीटर CEP की सटीकता प्रदान करती है.

यह एक बड़ी मिसाइल है, जिसकी लंबाई 32.6 मीटर और व्यास 3.35 मीटर है, और इसका प्रक्षेपण भार 183,000 किलोग्राम है. इसमें दो-चरणीय द्रव प्रणोदक इंजन का उपयोग किया गया है. 2016 तक, अनुमान है कि चीन लगभग 10 DF-5A ICBM तैनात करता है.

DF-5B: DF-5B (CSS-4 Mod 3) एक अंतरमहाद्वीपीय-दूरी, साइलो-आधारित, द्रव-प्रणोदक बैलिस्टिक मिसाइल है. DF-5B का आकार DF-5A (CSS-4 Mod 2) के समान है, लेकिन यह MIRV युक्त वारहेड ले जा सकता है.

DF-5B में अपने पिछले संस्करण की तुलना में 300 मीटर की अधिक सटीकता वाली CEP मिसाइल भी है. यह मिसाइल 2015 में चालू हुई थी 2016 तक, चीन के पास लगभग 10 DF-5B लॉन्चर और 30 वारहेड थे.

डीएफ-5सी: 21 जनवरी, 2017 को मीडिया में ऐसी खबरें आईं कि चीन ने डीएफ-5सी मिसाइल के एक नए संस्करण का परीक्षण किया है, जो 10 एमआईआरवी से लैस है. एमआईआरवी की यह संख्या डीएफ-5बी पर पहले से तैनात तीन वारहेड्स की तुलना में काफी अधिक है.

31 जनवरी, 2017 को ऐसी खबरें आईं कि चीन ने डीएफ-5सी अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो 10 मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टार्गेटेबल रीएंट्री व्हीकल्स (एमआईआरवी) से लैस है, जो डीएफ-5बी पर पहले से तैनात तीन वारहेड्स की तुलना में काफी अधिक है.

दुनिया की वर्तमान 5 सबसे लंबी दूरी की मिसाइलें (2025):

रूस: RS-28 सरमत एक तरल-ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है. इसका विकास रूस द्वारा किया जा रहा है. इसकी मारक क्षमता 18,000 किलोमीटर है. यह दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है.

अमेरिका: LGM- 30 मिनटमैन, मिनटमैन III संयुक्त राज्य अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार का एक प्रमुख हथियार है. यह दशकों से सेवा में है. एक विश्वसनीय और सटीक ICBM के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इसमें कई महत्वपूर्ण उन्नयन किए गए हैं. इसकी मारक क्षमता और कई वारहेड इसे एक दुर्जेय निवारक बनाते हैं. इसकी मारक क्षमता 14,000 किलोमीटर है.

उत्तर कोरिया: ह्वासोंग-15 एक उत्तर कोरियाई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है. इसमें दो तरल-ईंधन वाले चरण लगे हैं. इसकी अनुमानित मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर तक है.

चीन: डीएफ-41 (डोंगफेंग) - डीएफ-41 चीन की सबसे शक्तिशाली अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है. इसकी असाधारण मारक क्षमता इसे पृथ्वी पर लगभग किसी भी स्थान पर निशाना साधने में सक्षम बनाती है. इससे यह चीन की परमाणु निवारक रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक बन जाती है. इसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है.

अमेरिका: ट्राइडेंट डी5: अमेरिकी नौसेना की ओहायो श्रेणी की पनडुब्बियों का हिस्सा ट्राइडेंट डी5, संयुक्त राज्य अमेरिका की समुद्री परमाणु निवारक मिसाइल का एक प्रमुख घटक है. इसकी मारक क्षमता प्रभावशाली है और यह 12,000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित लक्ष्यों को उच्च सटीकता के साथ भेदने में सक्षम है.