कोपेनहेगन: डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को बातचीत के लिए बुलाया. यह कदम ग्रीनलैंड में अमेरिकी नागरिकों द्वारा गुप्त अभियानों की खबरों के बाद उठाया गया, जो व्हाइट हाउस से जुड़े हैं. ग्रीनलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका हासिल करना चाहता है.

डेनिश प्रसारक डीआर ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कम से कम तीन अमेरिकी नागरिकों ने इस साल ग्रीनलैंड की कई यात्राएं कीं. आरोप है कि वे स्थानीय समुदायों में घुसपैठ कर रहे थे, निजी नेटवर्क बना रहे थे और स्थानीय लोगों को अमेरिकी नियंत्रण के प्रति उनके रवैये के आधार पर वर्गीकृत कर रहे थे. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि विदेशी हस्तियां ग्रीनलैंड और डेनमार्क साम्राज्य में उसकी स्थिति में रुचि दिखा रही हैं."

रासमुसेन ने कहा, "हमें पता है कि विदेशी ताकतें ग्रीनलैंड और डेनमार्क साम्राज्य में उसकी स्थिति में रुचि दिखा रही हैं. इसलिए, भविष्य में साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करने की कोशिशें होना आश्चर्यजनक नहीं है." उन्होंने कहा कि यह बातचीत एक "निवारक बातचीत" होगी, जिसका मकसद डेनमार्क का रुख स्पष्ट करना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप "अस्वीकार्य" है.

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्रभाव अभियान जैसी गतिविधियों में कोई आधिकारिक भागीदारी अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगी. डीआर के सवाल पर अमेरिकी सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा कि "अमेरिकी सरकार निजी नागरिकों के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित नहीं करती" और वाशिंगटन "ग्रीनलैंड के लोगों के अपने भविष्य का फैसला करने के अधिकार का सम्मान करता है."

इस साल सत्ता में आने के बाद से ट्रम्प ने कई बार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की इच्छा जताई है और कहा है कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए "सैन्य या आर्थिक दबाव" का उपयोग करने से इंकार नहीं करेंगे. डेनिश सुरक्षा और खुफिया सेवा ने मीडिया को बताया कि ग्रीनलैंड तेजी से प्रभाव अभियानों का निशाना बन रहा है, जिनका मकसद कोपेनहेगन और ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक के बीच तनाव पैदा करना है.

ग्रीनलैंड, जो पहले डेनमार्क का उपनिवेश था, 1953 में डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा बना. 1979 में इसे स्वायत्तता मिली, जिससे उसकी स्वतंत्रता बढ़ी, लेकिन विदेशी मामले और रक्षा अभी भी डेनमार्क के नियंत्रण में हैं.

