ETV Bharat / international

डेनमार्क ने अमेरिकी दूतावास प्रभारी को बुलाया, ग्रीनलैंड में जासूसी से जुड़ा है मामला - DENMARK SUMMONS US ENVOY

डेनिश प्रसारक डीआर ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े कम से कम तीन अमेरिकी नागरिकों ने इस साल ग्रीनलैंड की कई यात्राएं कीं.

Denmark summons US envoy
डेनमार्क के विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन.(फाइल फोटो) (IANS)
author img

By IANS

Published : August 27, 2025 at 8:48 PM IST

2 Min Read

कोपेनहेगन: डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को बातचीत के लिए बुलाया. यह कदम ग्रीनलैंड में अमेरिकी नागरिकों द्वारा गुप्त अभियानों की खबरों के बाद उठाया गया, जो व्हाइट हाउस से जुड़े हैं. ग्रीनलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका हासिल करना चाहता है.

डेनिश प्रसारक डीआर ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कम से कम तीन अमेरिकी नागरिकों ने इस साल ग्रीनलैंड की कई यात्राएं कीं. आरोप है कि वे स्थानीय समुदायों में घुसपैठ कर रहे थे, निजी नेटवर्क बना रहे थे और स्थानीय लोगों को अमेरिकी नियंत्रण के प्रति उनके रवैये के आधार पर वर्गीकृत कर रहे थे. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि विदेशी हस्तियां ग्रीनलैंड और डेनमार्क साम्राज्य में उसकी स्थिति में रुचि दिखा रही हैं."

रासमुसेन ने कहा, "हमें पता है कि विदेशी ताकतें ग्रीनलैंड और डेनमार्क साम्राज्य में उसकी स्थिति में रुचि दिखा रही हैं. इसलिए, भविष्य में साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करने की कोशिशें होना आश्चर्यजनक नहीं है." उन्होंने कहा कि यह बातचीत एक "निवारक बातचीत" होगी, जिसका मकसद डेनमार्क का रुख स्पष्ट करना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप "अस्वीकार्य" है.

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्रभाव अभियान जैसी गतिविधियों में कोई आधिकारिक भागीदारी अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगी. डीआर के सवाल पर अमेरिकी सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा कि "अमेरिकी सरकार निजी नागरिकों के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित नहीं करती" और वाशिंगटन "ग्रीनलैंड के लोगों के अपने भविष्य का फैसला करने के अधिकार का सम्मान करता है."

इस साल सत्ता में आने के बाद से ट्रम्प ने कई बार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की इच्छा जताई है और कहा है कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए "सैन्य या आर्थिक दबाव" का उपयोग करने से इंकार नहीं करेंगे. डेनिश सुरक्षा और खुफिया सेवा ने मीडिया को बताया कि ग्रीनलैंड तेजी से प्रभाव अभियानों का निशाना बन रहा है, जिनका मकसद कोपेनहेगन और ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक के बीच तनाव पैदा करना है.

ग्रीनलैंड, जो पहले डेनमार्क का उपनिवेश था, 1953 में डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा बना. 1979 में इसे स्वायत्तता मिली, जिससे उसकी स्वतंत्रता बढ़ी, लेकिन विदेशी मामले और रक्षा अभी भी डेनमार्क के नियंत्रण में हैं.

इसे भी पढ़ेंः ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कब्जा क्यों चाहते हैं ट्रंप, अमेरिका के लिए दोनों कितने अहम, जानें

कोपेनहेगन: डेनमार्क के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि विदेश मंत्री लार्स लोके रासमुसेन ने अमेरिकी दूतावास के प्रभारी को बातचीत के लिए बुलाया. यह कदम ग्रीनलैंड में अमेरिकी नागरिकों द्वारा गुप्त अभियानों की खबरों के बाद उठाया गया, जो व्हाइट हाउस से जुड़े हैं. ग्रीनलैंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसे अमेरिका हासिल करना चाहता है.

डेनिश प्रसारक डीआर ने बताया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े कम से कम तीन अमेरिकी नागरिकों ने इस साल ग्रीनलैंड की कई यात्राएं कीं. आरोप है कि वे स्थानीय समुदायों में घुसपैठ कर रहे थे, निजी नेटवर्क बना रहे थे और स्थानीय लोगों को अमेरिकी नियंत्रण के प्रति उनके रवैये के आधार पर वर्गीकृत कर रहे थे. उन्होंने कहा, "हम जानते हैं कि विदेशी हस्तियां ग्रीनलैंड और डेनमार्क साम्राज्य में उसकी स्थिति में रुचि दिखा रही हैं."

रासमुसेन ने कहा, "हमें पता है कि विदेशी ताकतें ग्रीनलैंड और डेनमार्क साम्राज्य में उसकी स्थिति में रुचि दिखा रही हैं. इसलिए, भविष्य में साम्राज्य के भविष्य को प्रभावित करने की कोशिशें होना आश्चर्यजनक नहीं है." उन्होंने कहा कि यह बातचीत एक "निवारक बातचीत" होगी, जिसका मकसद डेनमार्क का रुख स्पष्ट करना है. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप "अस्वीकार्य" है.

शिन्हुआ न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्रभाव अभियान जैसी गतिविधियों में कोई आधिकारिक भागीदारी अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन होगी. डीआर के सवाल पर अमेरिकी सरकार के एक प्रतिनिधि ने कहा कि "अमेरिकी सरकार निजी नागरिकों के कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित नहीं करती" और वाशिंगटन "ग्रीनलैंड के लोगों के अपने भविष्य का फैसला करने के अधिकार का सम्मान करता है."

इस साल सत्ता में आने के बाद से ट्रम्प ने कई बार ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की इच्छा जताई है और कहा है कि वह इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए "सैन्य या आर्थिक दबाव" का उपयोग करने से इंकार नहीं करेंगे. डेनिश सुरक्षा और खुफिया सेवा ने मीडिया को बताया कि ग्रीनलैंड तेजी से प्रभाव अभियानों का निशाना बन रहा है, जिनका मकसद कोपेनहेगन और ग्रीनलैंड की राजधानी नुउक के बीच तनाव पैदा करना है.

ग्रीनलैंड, जो पहले डेनमार्क का उपनिवेश था, 1953 में डेनमार्क साम्राज्य का हिस्सा बना. 1979 में इसे स्वायत्तता मिली, जिससे उसकी स्वतंत्रता बढ़ी, लेकिन विदेशी मामले और रक्षा अभी भी डेनमार्क के नियंत्रण में हैं.

इसे भी पढ़ेंः ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कब्जा क्यों चाहते हैं ट्रंप, अमेरिका के लिए दोनों कितने अहम, जानें

For All Latest Updates

TAGGED:

GREENLAND DISPUTETRUMP WANTS TO ANNEX GREENLANDडेनमार्क अमेरिकी दूतावास के प्रभारीग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं ट्रंपDENMARK SUMMONS US ENVOY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

इतना टैरिफ लगाऊंगा कि सिर घूम जाएगा, भारत-पाकिस्तान युद्ध पर फिर बोले ट्रंप, पीएम मोदी को बताया- बहुत ही शानदार

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं

रविचंद्रन अश्विन ने की आईपीएल से संन्यास की घोषणा, इन 5 टीमों के लिए IPL में मचाया धमाल

आखिरकार! कंफर्म हुई Apple Event की डेट, इस दिन लॉन्च होगा iPhone 17

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.