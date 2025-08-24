ETV Bharat / international

स्पोर्ट इवेंट, म्यूजिक और पब नहीं जा सकेंगे ये लोग, ब्रिटेन सरकार का ऐलान - CRIMINAL

ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने कहा कि देश में जुलाई 2024 से अब तक 2,400 से ज़्यादा जेल स्थान खुल चुके हैं.

UK
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (AP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 24, 2025 at 4:03 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 5:08 PM IST

3 Min Read

लंदन: ब्रिटेन सरकार ने रविवार को नए दंडात्मक अधिकारों के तहत अपराधियों को पब, संगीत कंसर्ट और स्पोर्ट मैचों में भाग लेने से रोकने की घोषणा की है. इन दंडात्मक अधिकारों से दंड का दायरा और व्यापक हो जाएगा. देश के जज नए उपायों के तहत अपराधियों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकेंगे. इसके तहत जैसे ड्राइविंग सीमा, यात्रा प्रतिबंध और प्रतिबंध क्षेत्र और उन्हें स्पेसिफिक क्षेत्रों तक सीमित रखना.

न्याय मंत्रालय (MoJ) ने कहा कि ये बदलाव सामुदायिक दंड को और सख्त बनाएंगे ताकि दोबारा अपराध करने से रोका जा सके और अपराधियों को फिर से सीधे रास्ते पर लाया जा सके. ब्रिटिश न्याय सचिव शबाना महमूद ने कहा, "जजों के लिए उपलब्ध दंडों का दायरा बढ़ाना अपराध कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने की हमारी परिवर्तन योजना का हिस्सा है."

नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाए
उन्होंने कहा, "जब अपराधी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए. साथ ही सजा काट रहे लोगों की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए." जेल से बाहर आने वाले और प्रोबेशन सर्विस की निगरानी में आने वाले अपराधियों को भी इसी तरह के प्रतिबंधों और एक विस्तारित अनिवार्य ड्रग परीक्षण व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा.

भविष्य में न केवल मादक पद्वार्थों के सेवन के इतिहास वाले अपराधियों को, बल्कि उन अपराधियों को भी इस जांच का सामना करना पड़ेगा जिन्हें नशीली दवाओं की आदत नहीं है. नियम तोड़ने वाले अपराधियों को उनकी सजा के आधार पर दोबारा अदालत में पेश किया जा सकता है या जेल भेजा जा सकता है.

'स्पेसिफिक अपराधों के लिए सीमित प्रतिबंध लगा सकते हैं'
महमूद ने कहा, "जनता यह उम्मीद करती है कि सरकार ब्रिटेन को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, और हम यही कर रहे हैं."वर्तमान में, ब्रिटेन में न्यायाधीश स्पेसिफिक अपराधों के लिए सीमित प्रतिबंध लगा सकते हैं, उदाहरण के लिए, मैच के दिन स्टेडियम के अंदर किए गए अपराधों के लिए फुटबॉल पर प्रतिबंध, ताकि आगे असामाजिक व्यवहार को रोका जा सके.

न्याय मंत्रालय ने कहा कि वह जल्द ही कानून में बदलाव करेगा, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपराध के लिए इस तरह के प्रतिबंध सजा के रूप में लगाए जा सकें. यह सजा में व्यापक सुधारों का हिस्सा होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सजा से अपराध कम हों और जेलों में खतरनाक अपराधियों के लिए जगह की कमी न हो.

जेल स्थान बनाएगी सरकार
मंत्रालय ने आगे कहा, "जुलाई 2024 से अब तक 2,400 से ज़्यादा जेल स्थान खुल चुके हैं. सरकार 7 अरब पाउंड का निवेश करके कुल 14,000 जेल स्थान बनाएगी क्योंकि जेलों की संख्या बढ़ रही है... कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नई तकनीक प्रशासनिक बोझ को कम करेगी और परिवीक्षा कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक अपराधियों पर निगरानी बढ़ाने और जनता को सुरक्षित रखने के लिए समय उपलब्ध कराएगी."

जेल में जगह की कमी
यह कदम कुछ कैदियों की जबरन समय से पहले रिहाई के बाद उठाया गया है क्योंकि सरकार जेल में जगह की कमी के कगार पर थी. इस घोषणा में अतिरिक्त ट्रेनी प्रोबेशन अधिकारियों की भर्ती के लिए 2028-29 तक देश की प्रोबेशन सर्विस में में 70 करोड़ पाउंड तक के निवेश को बढ़ावा देना शामिल है.

यह भी पढ़ें- एलन मस्क ने जिसको कभी 'विषधर सर्प' कहा, ट्रंप ने बना दिया भारत का राजदूत, जानें सर्जियो गोर की ताकत

लंदन: ब्रिटेन सरकार ने रविवार को नए दंडात्मक अधिकारों के तहत अपराधियों को पब, संगीत कंसर्ट और स्पोर्ट मैचों में भाग लेने से रोकने की घोषणा की है. इन दंडात्मक अधिकारों से दंड का दायरा और व्यापक हो जाएगा. देश के जज नए उपायों के तहत अपराधियों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकेंगे. इसके तहत जैसे ड्राइविंग सीमा, यात्रा प्रतिबंध और प्रतिबंध क्षेत्र और उन्हें स्पेसिफिक क्षेत्रों तक सीमित रखना.

न्याय मंत्रालय (MoJ) ने कहा कि ये बदलाव सामुदायिक दंड को और सख्त बनाएंगे ताकि दोबारा अपराध करने से रोका जा सके और अपराधियों को फिर से सीधे रास्ते पर लाया जा सके. ब्रिटिश न्याय सचिव शबाना महमूद ने कहा, "जजों के लिए उपलब्ध दंडों का दायरा बढ़ाना अपराध कम करने और सड़कों को सुरक्षित बनाने की हमारी परिवर्तन योजना का हिस्सा है."

नियमों का उल्लंघन करने पर दंडित किया जाए
उन्होंने कहा, "जब अपराधी नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए. साथ ही सजा काट रहे लोगों की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए." जेल से बाहर आने वाले और प्रोबेशन सर्विस की निगरानी में आने वाले अपराधियों को भी इसी तरह के प्रतिबंधों और एक विस्तारित अनिवार्य ड्रग परीक्षण व्यवस्था का सामना करना पड़ेगा.

भविष्य में न केवल मादक पद्वार्थों के सेवन के इतिहास वाले अपराधियों को, बल्कि उन अपराधियों को भी इस जांच का सामना करना पड़ेगा जिन्हें नशीली दवाओं की आदत नहीं है. नियम तोड़ने वाले अपराधियों को उनकी सजा के आधार पर दोबारा अदालत में पेश किया जा सकता है या जेल भेजा जा सकता है.

'स्पेसिफिक अपराधों के लिए सीमित प्रतिबंध लगा सकते हैं'
महमूद ने कहा, "जनता यह उम्मीद करती है कि सरकार ब्रिटेन को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, और हम यही कर रहे हैं."वर्तमान में, ब्रिटेन में न्यायाधीश स्पेसिफिक अपराधों के लिए सीमित प्रतिबंध लगा सकते हैं, उदाहरण के लिए, मैच के दिन स्टेडियम के अंदर किए गए अपराधों के लिए फुटबॉल पर प्रतिबंध, ताकि आगे असामाजिक व्यवहार को रोका जा सके.

न्याय मंत्रालय ने कहा कि वह जल्द ही कानून में बदलाव करेगा, ताकि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अपराध के लिए इस तरह के प्रतिबंध सजा के रूप में लगाए जा सकें. यह सजा में व्यापक सुधारों का हिस्सा होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सजा से अपराध कम हों और जेलों में खतरनाक अपराधियों के लिए जगह की कमी न हो.

जेल स्थान बनाएगी सरकार
मंत्रालय ने आगे कहा, "जुलाई 2024 से अब तक 2,400 से ज़्यादा जेल स्थान खुल चुके हैं. सरकार 7 अरब पाउंड का निवेश करके कुल 14,000 जेल स्थान बनाएगी क्योंकि जेलों की संख्या बढ़ रही है... कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित नई तकनीक प्रशासनिक बोझ को कम करेगी और परिवीक्षा कर्मचारियों के लिए सबसे खतरनाक अपराधियों पर निगरानी बढ़ाने और जनता को सुरक्षित रखने के लिए समय उपलब्ध कराएगी."

जेल में जगह की कमी
यह कदम कुछ कैदियों की जबरन समय से पहले रिहाई के बाद उठाया गया है क्योंकि सरकार जेल में जगह की कमी के कगार पर थी. इस घोषणा में अतिरिक्त ट्रेनी प्रोबेशन अधिकारियों की भर्ती के लिए 2028-29 तक देश की प्रोबेशन सर्विस में में 70 करोड़ पाउंड तक के निवेश को बढ़ावा देना शामिल है.

यह भी पढ़ें- एलन मस्क ने जिसको कभी 'विषधर सर्प' कहा, ट्रंप ने बना दिया भारत का राजदूत, जानें सर्जियो गोर की ताकत

Last Updated : August 24, 2025 at 5:08 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BRITAINCRIMINALS IN UKBAN ON CRIMINALUKCRIMINAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

अनिल अंबानी को डबल झटका! SBI के बाद BOI ने भी RCom को बताया ‘फ्रॉड’

इजराइली सैनिकों की गोलीबारी में गाजा में 51 लोगों की मौत: रिपोर्ट

सितंबर में लॉन्च होने वाली है Citroen Basalt X, ब्लैक फिनिश के साथ मिलेगा बेहतरीन डिजाइन

78 साल का इंतजार खत्म, अब भारतीय रेलवे से जुड़ेगा मिजोरम, पीएम मोदी करेंगे बैराबी–सैरांग लाइन का उद्घाटन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.