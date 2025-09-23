ETV Bharat / international

वाणिज्य मंत्री गोयल ने न्यूयॉर्क में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ग्रीर से मुलाकात की

वाशिंगटन: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दोनों पक्षों के बीच व्यापार समझौते के पहले चरण पर बातचीत के लिए न्यूयॉर्क में अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर से मुलाकात की. सूत्रों ने आईएएनएस को यह भी बताया कि बैठक में प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया और दोनों पक्षों को जल्द ही एक अंतरिम समझौते पर पहुंचने की उम्मीद है. पीयूष गोयल ने इससे पहले कहा था कि भारत अमेरिका के साथ ही अन्य देशों से भी नए व्यापारिक समझौतों पर कदम बढ़ा रहा है.

भारत और अमेरिका दोनों ने अभी तक इस नवीनतम बैठक के बारे में आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. यह वार्ता दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच द्वारा दिल्ली में भारत के मुख्य व्यापार वार्ताकार राजेश अग्रवाल के साथ व्यापार वार्ता के कुछ दिनों बाद हुई.

बैठक के बारे में भारत की ओर से जारी बयान में कहा गया, 'व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई. इस संबंध में प्रयासों को तेज करने का निर्णय लिया गया.' हालाँकि, ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा कार्यक्रम में भारी कटौती करने के निर्णय के कारण यह वार्ता प्रभावित हुई है.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को प्रत्येक नए आवेदन पर 100,000 डॉलर का शुल्क लगाने वाली एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए. इस घोषणा ने सप्ताहांत में भारी भ्रम पैदा कर दिया क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इसका असर मौजूदा एच-1बी वीजा धारकों पर पड़ेगा, जिन्हें अमेरिका लौटने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.