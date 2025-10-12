ETV Bharat / international

पाकिस्तान- अफगानिस्तान बॉर्डर पर गोलीबारी, तालिबान ने कई चौकियों पर किया कब्जा

इस्लामाबाद: तालिबान ने पाकिस्तान पर 'जवाबी' हमले शुरू किए. अफगानिस्तान के तालिबान बलों ने शनिवार को साझा सीमा पर पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी. साथ ही इस्लामाबाद पर उसकी धरती पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया.

खैबर-पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में पाक-अफगान सीमा पर कई जगहों पर गोलीबारी के बाद पाकिस्तानी सेना और अफगान बलों के बीच झड़पें हुई. यह हिंसक झड़प तब शुरू हुई जब तालिबान बलों ने शनिवार देर रात कई पाकिस्तानी सीमा चौकियों पर कथित तौर पर गोलीबारी की. ईरान ने संयम बरतने की अपील की. डॉन अखबार की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया.

डॉन ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से बताया, 'एक त्वरित और तीव्र प्रतिक्रिया में पाकिस्तानी सेना ने कई अफगान सीमा चौकियों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाया.' उन्होंने आगे बताया कि कई अफगान चौकियों और आतंकवादी ठिकानों को काफी नुकसान पहुँचाए जाने की खबरें हैं. रिपोर्ट के अनुसार गोलीबारी कई प्रमुख चौकियों पर हुई. इनमें खैबर-पख्तूनख्वा में अंगूर अड्डा, बाजौर, कुर्रम, दीर, चित्राल और बलूचिस्तान में बारामचा शामिल हैं.

जवाबी हमले में सीमा पर कई अफगान चौकियों को निशाना बनाया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया. जवाबी गोलीबारी में दर्जनों अफगान सैनिक और ख्वारिज मारे गए. तालिबान सीमा बलों ने कहा कि ये झड़पें तब शुरू हुई जब काबुल ने इस्लामाबाद पर इस हफ्ते की शुरुआत में अफगानिस्तान की राजधानी पर हवाई हमले करने का आरोप लगाया.

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार अफगान सेना ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तानी सेना के हवाई हमलों के जवाब में पूर्व में तालिबान सीमा बल विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर भीषण झड़पों में शामिल हैं.' पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर स्थित कुनार, नंगरहार, पक्तिका, खोस्त और हेलमंद प्रांतों के तालिबान अधिकारियों ने झड़पों की पुष्टि की है. इस्लामाबाद ने हमलों के पीछे अपना हाथ होने की पुष्टि नहीं की, लेकिन काबुल से अपनी धरती पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) को पनाह देना बंद करने का आह्वान किया.

इससे पहले शुक्रवार को पूर्व अमेरिकी दूत जल्माय खलीलजाद ने काबुल में पाकिस्तान के कथित हमलों पर चिंता व्यक्त की और इसे बहुत बड़ा विस्तार बताया. इससे खतरनाक खतरा पैदा हो सकता है. एक्स पर एक पोस्ट में खलीलजाद ने इस्लामाबाद और काबुल के बीच बातचीत का आह्वान करते हुए कहा कि सैन्य विस्तार इसका समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि डूरंड रेखा के दोनों ओर मौजूद आतंकवादी पनाहगाहों से निपटने के लिए काबुल और इस्लामाबाद के बीच बातचीत होनी चाहिए.