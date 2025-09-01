तियानजिन: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सोमवार को शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए सभी सदस्य-राज्यों से पारस्परिक लाभ के लिए प्रयास करने का आह्वान किया.

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाने के बीच आयोजित इस सत्र में एससीओ सदस्य राज्यों से पारस्परिक लाभ, जीत-जीत के परिणामों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया.

SCO सम्मेलन में पीएम मोदी (बीच में). (ANI)

ग्लोबल टाइम्स के अनुसार, शी ने कहा, "शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य राज्यों ने संगठन के विकास और सहयोग में अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं." शी ने सोमवार को उत्तरी चीन के तियानजिन नगर पालिका में एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की.

शी ने आगे कहा, "शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) दुनिया के सबसे बड़े क्षेत्रीय संगठन के रूप में विकसित हो गया है." शी ने यह भी कहा कि एससीओ के सदस्य देशों को मतभेदों को दरकिनार करते हुए साझा आधार तलाशना चाहिए.

चीनी राष्ट्रपति ने इस वर्ष के भीतर शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के सदस्य देशों को 2 अरब युआन (लगभग 281 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का अनुदान देने का वादा किया.

गौर करें तो शी जिनपिंग ने तियानजिन में आयोजित एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की 25वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "हमें अपनी विकास रणनीतियों को बेहतर ढंग से संरेखित करने और बेल्ट एंड रोड पहल के उच्च-गुणवत्ता वाले कार्यान्वयन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है." उन्होंने आगे सदस्य देशों से "निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखने" का आह्वान किया.

चीनी राष्ट्रपति ने सदस्य देशों से अपने मेगा-आकार के बाजारों और उनके बीच आर्थिक पूरकता की ताकत का लाभ उठाने और व्यापार और निवेश सुविधा में सुधार करने का आह्वान किया.

शी ने कहा, "एससीओ के सदस्य देशों को लोगों से लोगों के आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी समझ और मित्रता बढ़ाने, आर्थिक सहयोग में एक-दूसरे का दृढ़ता से समर्थन करने और संयुक्त रूप से सभ्यताओं के एक ऐसे बगीचे की खेती करने की आवश्यकता है, जिसमें सभी संस्कृतियां पारस्परिक ज्ञान के माध्यम से समृद्धि और सद्भाव में पनपें."

गौर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्ण सत्र को संबोधित किया. इसके बाद वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. तियानजिन में एक विशेष ब्रीफिंग के दौरान, विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पुष्टि की कि प्रधानमंत्री एससीओ के पूर्ण सत्र में अपने संबोधन के बाद रूसी राष्ट्रपति से भी मिलेंगे.

मिसरी ने रविवार को कहा, "प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित करेंगे, जहां वह एससीओ के अंतर्गत क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करेंगे.

इस बैठक के बाद, उनका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक करने का कार्यक्रम है, जिसके बाद वह भारत के लिए रवाना होंगे." प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर तियानजिन पहुंचे, जहां वह 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाले 25वें एससीओ राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे.