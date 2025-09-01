हैदराबाद: चीन ने 2 सितंबर, 1945 को जापानी आत्मसमर्पण संधि पर हस्ताक्षर के उपलक्ष्य में 3 सितंबर को विजय दिवस घोषित किया है. चीन की "विजय दिवस" ​​परेड द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण और संघर्ष की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ का प्रतीक होगी. इस महासम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उत्तर कोरिया के किम जोंग उन समेत 26 विदेशी नेता शामिल होंगे.

द्वितीय विश्व युद्ध में चीन और जापान में कई युद्ध हुए. यहां हम द्वितीय चीन-जापान युद्ध पर एक नजर डालते हैं.

द्वितीय चीन-जापान युद्ध: इस संघर्ष को अक्सर द्वितीय चीन-जापान युद्ध कहा जाता है. चीन में इसे जापान-प्रतिरोध युद्ध के नाम से जाना जाता है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि यह संघर्ष 1931 में मंचूरिया पर आक्रमण के साथ शुरू हुआ था. हालांकि 1937 और 1945 के बीच चीन और जापान पूर्ण युद्ध में थे. चीन-जापान युद्ध (1937-1945) द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे विनाशकारी संघर्षों में से एक था. इसकी शुरुआत 7 जुलाई, 1937 को मार्को पोलो ब्रिज हादसे से हुई. 2 सितंबर, 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ इस वॉर का अंत हुआ.

जापान के विरुद्ध चीनी प्रतिरोध युद्ध: चीन में, जापान के विरुद्ध युद्ध को जापान के विरुद्ध चीनी प्रतिरोध युद्ध के नाम से भी जाना जाता है. 8 वर्षों तक, चीनियों ने जापानी सेनाओं और चीनी राष्ट्रीय मोर्चे की सेनाओं, जिनमें राष्ट्रवादी और कम्युनिस्ट दोनों शामिल थे. दोनों ने युद्ध की भयावहता झेली. इनमें नानजिंग में नरसंहार और सामूहिक बलात्कार, जापानी यूनिट 731 द्वारा किए गए अत्याचार और चीनी राष्ट्रीय मोर्चे के सैनिकों द्वारा लाई गई विनाशकारी बाढ़ शामिल थी. इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में चीनी नागरिक हताहत हुए.

चीनी युद्ध क्षेत्र में, जापानी आक्रमण के विरुद्ध चीनी जन प्रतिरोध युद्ध 14 वर्षों तक चला. इस युद्ध में 35 मिलियन से अधिक चीनी सैन्य और नागरिक हताहत हुए.

2014 में, चीन की राष्ट्रीय विधायिका ने 3 सितंबर को अपने प्रतिरोध युद्ध के विजय दिवस के रूप में घोषित किया. 2015 में, देश ने इस अवसर को चिह्नित करने के लिए तियानमेन चौक पर अपनी पहली बड़े पैमाने पर परेड आयोजित की.

द्वितीय चीन-जापान युद्ध की समयरेखा:

18 सितंबर, 1931: युद्ध-पूर्व पृष्ठभूमि: मुकदेन घटना - जापान ने मंचूरिया में एक रेलवे पर एक सुनियोजित विस्फोट की योजना बनाई. इसमें चीनी सेना पर तोड़फोड़ का झूठा आरोप लगाया गया. यह घटना जापान के पूर्ण आक्रमण और उसके बाद मंचूरिया पर कब्जा करने के बहाने के रूप में सामने आई.

1932: मंचूकुओ की स्थापना - जापान ने मंचूरिया पर कठपुतली राज्य मंचूकुओ का निर्माण करके अपना नियंत्रण मजबूत किया. उन्होंने किंग राजवंश के अंतिम सम्राट पुई को अपना नाममात्र का शासक नियुक्त किया. इससे शासन को वास्तविक नियंत्रण बनाए रखते हुए वैधता का दिखावा मिला.

1935: यूनिट 731 की स्थापना - कब्जे वाले क्षेत्र में, जापान ने यूनिट 731 की स्थापना की, जो एक गुप्त जैविक और रासायनिक युद्ध अनुसंधान इकाई थी. शिरो इशी के नेतृत्व में, यूनिट 731 ने जैविक हथियार विकसित करने के लिए कैदियों, मुख्यतः चीनी नागरिकों पर अमानवीय प्रयोग किए, जो एशिया में जापानी कब्जे के सबसे कुख्यात अध्यायों में से एक था.

1937: 7 जुलाई, 1937: मार्को पोलो ब्रिज हादसा - बीजिंग के पास जापानी और चीनी सेनाओं के बीच झड़पें पूर्ण पैमाने पर युद्ध में बदल गईं.

25 जुलाई - 31 जुलाई, 1937: बेइपिंग-तियानजिन का युद्ध - जापान ने बेइपिंग (बीजिंग) और तियानजिन शहरों पर कब्जा कर लिया.

13 अगस्त - 26 नवंबर, 1937: शंघाई का युद्ध - एक बड़ा, खूनी युद्ध जिसमें चीनी सेनाओं ने भारी प्रतिरोध किया. हालांकि, महीनों की लड़ाई के बाद, जापान ने शंघाई पर कब्जा कर लिया.

25 सितंबर, 1937: पिंगशिंगगुआन का युद्ध - द्वितीय विश्व युद्ध में चीन की पहली बड़ी जीत, लिन बियाओ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट सेनाओं ने शांक्सी प्रांत में जापानी सैनिकों पर घात लगाकर हमला किया. इस जीत ने चीनियों का मनोबल बढ़ाया और जापानियों के विरुद्ध गुरिल्ला रणनीति की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया.

1 दिसंबर - 13 दिसंबर, 1937: नानजिंग का युद्ध - जापानी सेना ने चीन गणराज्य की राजधानी नानजिंग पर कब्ज़ा कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप कुख्यात नानजिंग नरसंहार हुआ. इसमें हज़ारों नागरिक मारे गए.

18 फरवरी, 1938: चोंगकिंग पर बमबारी शुरू - जापान ने चीन का मनोबल तोड़ने के उद्देश्य से चीन की अस्थायी राजधानी चोंगकिंग पर लगातार हवाई हमले किए। 1943 तक रुक-रुक कर बमबारी जारी रही. इसमें हजारों नागरिक मारे गए.

24 मार्च – 7 अप्रैल, 1938: ताइरज़ुआंग का युद्ध – एक दुर्लभ चीनी विजय जिसने ताइरज़ुआंग पर जापानी हमले को विफल करने वाली चीनी सेना का मनोबल बढ़ाया.

29 अप्रैल – 9 मई, 1938: ज़ुझोउ का युद्ध – मध्य चीन में एक बड़ा युद्ध, जिसका अंत जापानी विजय के साथ हुआ.

11 जून – 27 अक्टूबर, 1938: वुहान का युद्ध – युद्ध की सबसे लंबी लड़ाइयों में से एक। कड़े प्रतिरोध के बावजूद, जापान ने वुहान पर कब्ज़ा कर लिया. इससे चीनी सरकार को चोंगकिंग में स्थानांतरित होना पड़ा.

21 अक्टूबर, 1938: जापान ने ग्वांगझोउ (कैंटन) पर कब्ज़ा कर लिया और दक्षिणी चीन के तट को सुरक्षित कर लिया.

5 फरवरी, 1939: नानचांग का युद्ध - जापानी विजय के परिणामस्वरूप जियांग्शी प्रांत के नानचांग पर कब्जा हो गया.

17 सितंबर - 6 अक्टूबर, 1939: चांग्शा का पहला युद्ध - चीनी सेना ने चांग्शा पर कब्ज़ा करने के जापानी प्रयासों से सफलतापूर्वक बचाव किया.

5 जून, 1939: चोंगकिंग बमबारी के दौरान महान सुरंग नरसंहार - चोंगकिंग पर एक विशेष रूप से विनाशकारी हवाई हमले ने हज़ारों नागरिकों को आश्रयों में रहने के लिए मजबूर कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप सुरंग के अंदर आग लगने से 2,500 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिससे बड़े पैमाने पर दम घुटने और कुचलने की घटना हुई.

20 अगस्त - 5 दिसंबर, 1940: सौ रेजिमेंटों का आक्रमण - उत्तरी चीन में जापानी सेना के विरुद्ध एक बड़े पैमाने पर चीनी कम्युनिस्ट गुरिल्ला आक्रमण.

1940 के अंत में: जापानी सेना ने कब्जे वाले क्षेत्रों में गुरिल्ला गतिविधियों के क्रूर जवाब में थ्री ऑल्स ​​नीति ("सबको मार डालो, सबको जला दो, सबको लूट लो") अपनाई, जिससे व्यापक नागरिक कष्ट सहे.

6 सितंबर - 8 अक्टूबर, 1941: चांग्शा का दूसरा युद्ध - चीनी सेना द्वारा चांग्शा की एक और सफल रक्षा.

7 दिसंबर, 1941: पर्ल हार्बर पर हमला - जापान द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका पर किए गए हमले ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, दूसरा चीन-जापान युद्ध व्यापक प्रशांत युद्ध का हिस्सा बन गया.

24 दिसंबर, 1941 - 15 जनवरी, 1942: चांग्शा का तीसरा युद्ध - चीनी सेना ने फिर से शहर की सफलतापूर्वक रक्षा की. इससे चांग्शा में उनकी तीसरी जीत दर्ज हुई. 1942 के दौरान, चीन पर दबाव बढ़ता गया क्योंकि जापान प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का सामना करने के लिए संसाधनों को स्थानांतरित कर रहा था.

1942: चोंगकिंग पर बमबारी जारी रही, जिससे भारी नागरिक हताहत हुए और विनाश हुआ. इन प्रयासों के बावजूद, चोंगकिंग ने अपनी अवज्ञा जारी रखी और राष्ट्रवादी सरकार कार्यरत रही.

1943: 22 नवंबर - 26 नवंबर, 1943: काहिरा सम्मेलन - चीनी नेता च्यांग काई-शेक ने अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल से मुलाकात की और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि युद्ध के बाद चीन को बहाल किया जाएगा और जापान को अपने कब्जे वाले क्षेत्रों को खोना चाहिए.

23 अगस्त, 1943: जापान द्वारा चोंगकिंग पर अंतिम बमबारी. इस समय तक, इस अभियान में हजारों लोग मारे जा चुके थे, लेकिन यह शहर चीनी प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में जीवित रहा.

अप्रैल - दिसंबर 1944: ऑपरेशन इची-गो - जापान ने चीन में अपना सबसे बड़ा आक्रमण शुरू किया. इसका उद्देश्य चीन में जापानी-अधिकृत क्षेत्रों को जोड़ना और फ्रांसीसी इंडोचाइना तक एक भू-मार्ग सुरक्षित करना था. जापान ने लुओयांग, चांग्शा और गुइलिन जैसे प्रमुख शहरों पर कब्ज़ा कर लिया.

22 जुलाई, 1944: डिक्सी मिशन शुरू हुआ - संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के यानान में कम्युनिस्टों के कब्जे वाले क्षेत्रों में एक राजनयिक और सैन्य निगरानी दल भेजा. इस मिशन का उद्देश्य माओत्से तुंग के नेतृत्व वाली चीनी कम्युनिस्ट ताकतों और अमेरिका के बीच सहयोग की संभावनाओं का पता लगाना था, जो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से जापानी सेनाओं से लड़ रहे थे.

यह मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीन में व्यापक अमेरिकी रणनीति के हिस्से के रूप में कम्युनिस्टों की सैन्य और राजनीतिक क्षमता का भी आकलन करता है.

22 जून - 8 अगस्त, 1944: हेंगयांग का युद्ध - एक लंबी घेराबंदी के बाद, जापान ने हेंगयांग पर कब्जा कर लिया. हालांकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा.

9 अप्रैल - 7 जून, 1945: पश्चिमी हुनान की लड़ाई - जिसे शियांगशी अभियान के नाम से भी जाना जाता है, द्वितीय चीन-जापान युद्ध के दौरान चीनी और जापानी सेनाओं के बीच अंतिम प्रमुख लड़ाइयों में से एक थी. हुनान प्रांत के पहाड़ी क्षेत्र में हुई इस लड़ाई में, अमेरिकी आपूर्ति और हवाई सहायता से मज़बूत चीनी राष्ट्रवादी सेनाओं ने जापानी सैनिकों के खिलाफ जवाबी हमला किया.

ऑपरेशन इची-गो के तहत दक्षिणी चीन में अपनी स्थिति मज़बूत करने की कोशिश कर रहे जापान को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा. जनरल हे यिंगकिन की कमान वाली चीनी सेना ने जापानियों को भारी नुकसान पहुंचाया और अंततः उनकी प्रगति को रोक दिया. पश्चिमी हुनान की जीत ने चीन के मनोबल को काफी बढ़ाया और जापानी नियंत्रण को कमजोर कर दिया. इससे युद्ध के अंत के करीब आते-आते चीन में अपने युद्ध प्रयासों को जारी रखने की जापान की क्षमता कम होती गई.

6 और 9 अगस्त, 1945: अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए.

15 अगस्त, 1945: परमाणु बम विस्फोटों और सोवियत संघ के जापान के विरुद्ध युद्ध में प्रवेश के बाद जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा की, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध और द्वितीय चीन-जापान युद्ध का अंत हुआ.

2 सितंबर, 1945: जापान ने यूएसएस मिसौरी पर औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया. इससे एशिया में सभी शत्रुताएं समाप्त हो गईं. 2 सितंबर, 1945 को जापान द्वारा दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद चीन ने विजय की घोषणा की. इसके साथ ही जापानी आक्रमण के विरुद्ध 14 वर्षों से चल रहे चीनी जन-प्रतिरोध युद्ध का अंत हो गया.

चीन के इस स्मरणोत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रित विदेशी नेताओं में 26 बड़े लीडर शामिल हैं. उनमें हैं.