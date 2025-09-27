ETV Bharat / international

UN में दिखा गुस्सा, टैरिफ हाइक पर निकाली भड़ास, चीन ने वैश्विक सहयोग का किया आह्वान

चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग. ( ANI )

September 27, 2025

न्यूयॉर्क: चीन के स्टेट काउंसिल के प्रधानमंत्री ली कियांग ने शुक्रवार को "संरक्षणवादी" व्यापार उपायों के बढ़ने की कड़ी आलोचना की और चेतावनी दी कि शुल्क वृद्धि और अन्य बाधाएं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 80वें सत्र में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से बोलते हुए, ली ने आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला. चीनी प्रधानमंत्री ने कहा, "मौजूदा वैश्विक आर्थिक मंदी का एक प्रमुख कारण शुल्क वृद्धि और दीवारें व अवरोध खड़े करने जैसे एकतरफा और संरक्षणवादी उपायों का बढ़ना है." उन्होंने देशों से मिलकर काम करने का आग्रह करते हुए कहा, "हमें हितों के अभिसरण की पहचान करने और उसे बढ़ाने, सार्वभौमिक रूप से लाभकारी और समावेशी आर्थिक वैश्वीकरण को बढ़ावा देने और एक ही दिशा में आगे बढ़कर एक-दूसरे की सफलता में मदद करने के लिए और अधिक निकटता से सहयोग करना चाहिए." अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अनुसार, ली ने ट्रम्प का नाम तो नहीं लिया, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति की व्यापार नीतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.

ट्रंप ने, जैसा कि उन्होंने कहा, अमेरिकी घरेलू उद्योग को पटरी पर लाने के प्रयास में एक आक्रामक टैरिफ नीति अपनाई. इसमें चीन के साथ व्यापार युद्ध को बढ़ाना भी शामिल है, जिस पर दोनों पक्ष बातचीत कर रहे हैं. ली ने शांति और साझा सुरक्षा के लिए "मिलकर काम करने" की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला. उन्होंने कहा, "सबसे पहले, दुनिया में अस्थिरता और उथल-पुथल के बीच, हमें शांति और साझा सुरक्षा के लिए मिलकर काम करना चाहिए. सभी देश एक ही वैश्विक गाँव के सदस्य हैं और सुरक्षा के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं. हमें साझा, व्यापक, सहयोगात्मक और सतत सुरक्षा के दृष्टिकोण को बनाए रखना चाहिए और सभी देशों की वैध सुरक्षा चिंताओं का सम्मान करना चाहिए." उन्होंने कहा, "हमें जटिल और गंभीर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता से काम करना चाहिए और बातचीत व परामर्श के ज़रिए मतभेदों और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहिए. शिविर-आधारित टकराव या जानबूझकर बल प्रयोग करने से शांति और दूर होती जाती है." वैश्विक शांति बनाए रखने में चीन की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए ली ने कहा, "चीन हमेशा से विश्व शांति और सुरक्षा का एक कट्टर रक्षक रहा है. चीन संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता और सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों में सबसे बड़ा शांति सैनिक प्रदाता है. चीन यूक्रेन संकट और फिलिस्तीनी-इज़राइल संघर्ष जैसे संवेदनशील मुद्दों पर शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है." ये भी पढ़ें- संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू का बायकॉट! भाषण से पहले सीटें हुईं खाली, उठ कर चले गए कई देशों के प्रतिनिधि

