चीन के वुहान में जिस पत्रकार ने खोली थी कोविड की सच्चाई, उसके खिलाफ सख्ती

चीन (सांकेतिक फोटो ) ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 22, 2025 at 7:40 AM IST 3 Min Read

बीजिंग: चीनी में एक महिला पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार ने कोविड-19 महामारी को लेकर बेबाक तथ्यों को रखा था. महिला पत्रकार झांग झान को एक बार वुहान में रिपोर्टिंग के लिए जेल भी भेजा गया था. उन्हें 19 सितंबर को शंघाई में फिर से अदालत में किया गया. द इपोक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बारीकी से निगरानी की जा रही उनकी सुनवाई ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जारी हमले को उजागर किया. द एपोच टाइम्स के अनुसार पुडोंग न्यू एरिया पीपुल्स कोर्ट में सुनवाई कड़ी सुरक्षा के बीच हुई. अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी करने के लिए पुलिस तैनात कर दी थी, ताकि आम नागरिकों को अंदर जाने या समर्थन दिखाने से रोका जा सके. कई पश्चिमी देशों के विदेशी राजनयिकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके लिए अधिकारियों ने अधूरे कागजात का हवाला दिया. मानवाधिकार समूहों ने इन प्रतिबंधों को खुलेपन और न्यायिक निष्पक्षता के प्रति बीजिंग की उपेक्षा का एक और संकेत बताया. झांग पर झगड़ा करने और उपद्रव भड़काने के अपराध के तहत आरोप लगाया गया. ये एक व्यापक और अस्पष्ट कानून है जिसका इस्तेमाल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अक्सर राजनीतिक आलोचकों और पत्रकारों के खिलाफ करती है. अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक उनके अभियोजन को असहमति जताने वालों के साथ चीन के व्यवहार की सीधी परीक्षा के रूप में देखते हैं. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ने पुष्टि की है कि राजनयिकों को वापस भेज दिया गया, जबकि चीनी अधिकारियों ने यह भी पुष्टि नहीं की कि सुनवाई चल रही थी या नहीं, जैसा कि द इपोक टाइम्स ने उद्धृत किया है.