चीन के वुहान में जिस पत्रकार ने खोली थी कोविड की सच्चाई, उसके खिलाफ सख्ती

चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा प्रेस की स्वतंत्रता को कुचलने का एक मामला सामने आया है.

CHINA PRESS FREEDOM
चीन (सांकेतिक फोटो ) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 22, 2025 at 7:40 AM IST

3 Min Read
बीजिंग: चीनी में एक महिला पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई का दायरा बढ़ा दिया गया. रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार ने कोविड-19 महामारी को लेकर बेबाक तथ्यों को रखा था. महिला पत्रकार झांग झान को एक बार वुहान में रिपोर्टिंग के लिए जेल भी भेजा गया था. उन्हें 19 सितंबर को शंघाई में फिर से अदालत में किया गया.

द इपोक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में बारीकी से निगरानी की जा रही उनकी सुनवाई ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जारी हमले को उजागर किया. द एपोच टाइम्स के अनुसार पुडोंग न्यू एरिया पीपुल्स कोर्ट में सुनवाई कड़ी सुरक्षा के बीच हुई. अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी करने के लिए पुलिस तैनात कर दी थी, ताकि आम नागरिकों को अंदर जाने या समर्थन दिखाने से रोका जा सके.

कई पश्चिमी देशों के विदेशी राजनयिकों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसके लिए अधिकारियों ने अधूरे कागजात का हवाला दिया. मानवाधिकार समूहों ने इन प्रतिबंधों को खुलेपन और न्यायिक निष्पक्षता के प्रति बीजिंग की उपेक्षा का एक और संकेत बताया. झांग पर झगड़ा करने और उपद्रव भड़काने के अपराध के तहत आरोप लगाया गया.

ये एक व्यापक और अस्पष्ट कानून है जिसका इस्तेमाल चीनी कम्युनिस्ट पार्टी अक्सर राजनीतिक आलोचकों और पत्रकारों के खिलाफ करती है. अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक उनके अभियोजन को असहमति जताने वालों के साथ चीन के व्यवहार की सीधी परीक्षा के रूप में देखते हैं. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सेवा ने पुष्टि की है कि राजनयिकों को वापस भेज दिया गया, जबकि चीनी अधिकारियों ने यह भी पुष्टि नहीं की कि सुनवाई चल रही थी या नहीं, जैसा कि द इपोक टाइम्स ने उद्धृत किया है.

झांग की बिगड़ती सेहत को लेकर चिंताओं ने उनकी रिहाई की माँग को और तेज कर दिया है. अपनी नजरबंदी के विरोध में उन्होंने कई बार भूख हड़ताल की है, जिससे उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. चीन पर अमेरिकी कांग्रेस-कार्यकारी आयोग (सीईसीसी) ने 17 सितंबर को उसकी तत्काल रिहाई की मांग की.

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (आरएसएफ) ने इस बात पर जोर दिया कि झांग को एक साल से लगभग पूर्ण अलगाव में रखा गया है और अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया से बचने के लिए उसके इलाज का विवरण रोक रखा है. खतरों के बावजूद झांग के समर्थकों ने उनके साथ एकजुट होने की कोशिश की.

कई समर्थकों को स्थानीय पुलिस ने यात्रा से पहले ही रोक लिया, जबकि शंघाई पहुँचने वाले अन्य लोगों को हिरासत में ले लिया गया. कार्यकर्ता शेन यानकिउ को मुकदमे की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ ही घंटों बाद रिहा कर दिया गया. इस बीच वकील पेंग योंगहे, जिन्होंने झांग के बचाव में स्वेच्छा से गवाही दी थी उन्हें पुलिस नियंत्रण में रखा गया.

एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए बयान में उन्होंने झांग की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक सच्चा देशभक्त बताया जो संवैधानिक अधिकारों और लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध है. महामारी के दौरान झांग की साहसी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें आरएसएफ चाइनाएड और व्रीजे यूनिवर्सिटी ब्रुसेल्स से कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं. हालांकि उनके मुकदमे से यह बात रेखांकित होती है कि बीजिंग स्वतंत्र आवाजों को दबाने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है. जैसा कि द इपोक टाइम्स ने उजागर किया है.

