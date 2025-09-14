ETV Bharat / international

'युद्धों में भाग नहीं लेता चीन, बैन से और जटिल होंगी समस्याएं', ट्रंप के 100 फीसदी टैरिफ पर बोले चीनी विदेश मंत्री

चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन न तो युद्धों में भाग लेता और न ही युद्ध की योजना नहीं बनाता है.

चीनी विदेश मंत्री वांग यी (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 11:33 AM IST

लजुब्लजाना: चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने दोहराया कि चीन ज्वलंत मुद्दों के समाधान को लेकर शांति वार्ता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि युद्ध समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते और प्रतिबंधों से समस्याएं और जटिल हो जाएंगी. चाइना डेली की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने शनिवार को लजुब्लजाना में स्लोवेनिया की उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री तानजा फाजोन के साथ बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही.

वांग यी ने कहा, "चीन युद्धों में भाग नहीं लेता या युद्ध की योजना नहीं बनाता, बल्कि चीन शांति वार्ता को प्रोत्साहित करता है और बातचीत के जरिए संवेदनशील मुद्दों के राजनीतिक समाधान को बढ़ावा देता है." चीनी विदेश मंत्री ने बहुपक्षवाद को बढ़ावा देने, बहुपक्षीय तंत्रों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों की संयुक्त रूप से रक्षा करने का आह्वान किया है.

'चीन और यूरोप को मित्र होना चाहिए'
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां आपस में गुंथी हुई अराजकता और निरंतर संघर्षों से भरी हैं. ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार वांग यी ने कहा, "चीन और यूरोप को प्रतिद्वंदी होने के बजाय मित्र होना चाहिए और एक-दूसरे का सामना करने के बजाय सहयोग करना चाहिए. सदी के सबसे बड़े बदलावों के बीच सही चुनाव करना, इतिहास और जनता के प्रति दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों को दर्शाता है."

ट्रंप का 50 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव
उनका यह अप्रत्यक्ष संदर्भ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शनिवार को नाटो द्वारा चीन पर 50 से 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के तुरंत बाद आया है. बता दें कि ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, "मेरा मानना ​​है कि नाटो द्वारा एक समूह के रूप में चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाना चाहिए, जिसे रूस और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त होने के बाद पूरी तरह से वापस ले लिया जाएगा, इस घातक, लेकिन हास्यास्पद युद्ध को समाप्त करने में भी बहुत मददगार साबित होगा."

उन्होंने आगे कहा, "चीन का रूस पर एक मजबूत नियंत्रण और यहां तक कि पकड़ भी है. ये शक्तिशाली टैरिफ उस पकड़ को तोड़ देंगे."

चीन पर साजिश रचने का आरोप
इससे पहले, ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अमेरिका के 'खिलाफ साजिश' रचने का भी आरोप लगाया था. यह आरोप 3 सितंबर को आयोजित चीन की अब तक की सबसे बड़ी सैन्य परेड के बाद लगाया गया, जिसमें उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था. चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पर अमेरिका के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाने के कुछ घंटों बाद ट्रंप ने कहा कि चीनी नेतृत्व के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं.

