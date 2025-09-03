ETV Bharat / international

द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे की 80वीं वर्षगांठ पर चीन ने दुनिया को दिखाई ताकत - CHINA VICTORY PARADE

शी जिनपिंग ने द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में युद्धपीड़ितों को याद करते हुए बीजिंग में विशाल परेड की शुरुआत की.

China Victory Parade
जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में तियानमेन गेट के सामने आयोजित सैन्य परेड से पहले एक गायक मंडली प्रस्तुति देती है. यह परेड बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को आयोजित की गई. (AP)
By AP (Associated Press)

Published : September 3, 2025 at 1:28 PM IST

6 Min Read

बीजिंग: चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक प्रमुख सैन्य परेड से पहले बुधवार को अपने भाषण में कहा कि मानवता को शांति और युद्ध तथा संवाद और टकराव के बीच चयन करना होगा.

शी ने अपने संक्षिप्त संबोधन की शुरुआत युद्ध के चीनी दिग्गजों को याद करते हुए की और इतिहास को दोहराने से रोकने के लिए युद्ध की जड़ों को मिटाने का आह्वान किया. लेकिन उनका मुख्य संदेश दूरदर्शी था. उन्होंने कहा, आज चीन मजबूत है, किसी से नहीं डरता और दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है.

उन्होंने कहा, "चीनी लोग हिंसा से नहीं डरते, आत्मनिर्भर और मजबूत हैं." साथ ही, उन्होंने आगे कहा, "हम शांतिपूर्ण विकास के मार्ग पर चलेंगे. साथ ही मानव जाति के साझा भविष्य वाले समुदाय के निर्माण के लिए सभी देशों के लोगों के साथ मिलकर काम करेंगे."

China Victory Parade
शिन्हुआ समाचार एजेंसी द्वारा जारी इस तस्वीर में, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (बीच में) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (बीच में बाएं) और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन (बीच में दाएं) सहित विदेशी नेता, मंगलवार, 3 सितंबर, 2025 को बीजिंग, चीन में जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित समारोह से पहले तियानमेन मंच की ओर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं. (AP)

लिमोजीन की सवारी और आधुनिक सैन्य उपकरण: लगभग 90 मिनट तक चली इस परेड में मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया. इनमें से कुछ को पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया.

इसकी शुरुआत सैनिकों के लयबद्ध कदमों से मार्च करने से हुई, उनके जूतों की आवाज फुटपाथ पर गूंज रही थी. इसका अवलोकन शी द्वारा किया जाना था, जो केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में चीन की सेना के प्रमुख हैं.

शी, बीजिंग के केंद्रीय चांगआन एवेन्यू पर एक क्लासिक काले रंग की लिमोजीन में सवार होकर अपनी पूरी संरचना के साथ आगे बढ़े. वह अपने सामने चार माइक्रोफोन लगे वाहन की सनरूफ से खड़े हुए और जैसे ही वे उनके पास से गुजरे. इस दौरान सैनिकों के समूह और हथियारों व सैन्य वाहनों की कतारों का अभिवादन किया. उन्होंने एक साथ "हम जनता की सेवा करते हैं" जैसे आदर्श वाक्य चिल्लाए.

China Victory Parade
जीजे-11, स्टील्थ मानवरहित लड़ाकू हवाई वाहन, जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में तियानमेन गेट के सामने आयोजित सैन्य परेड में 3 सितंबर, 2025 को भाग लेते हुए. (AP)

ड्रोन पनडुब्बी और हाइपरसोनिक मिसाइलें: परेड में शामिल हथियारों की मुख्य विशेषताएं थीं.

1. समुद्र में जहाजों को मार गिराने के लिए डिजाइन की गई हाइपरसोनिक मिसाइलें. ये अमेरिकी नौसेना के लिए विशेष चिंता का विषय हैं, जो जापान स्थित अपने 7वें बेड़े के मुख्यालय से पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में गश्त करती है.

2. पानी के नीचे के ड्रोन, जिनमें AJX002 भी शामिल है, एक लंबा, काले रंग का ट्यूब के आकार का यान जो पीछे प्रोपेलर वाली एक संकरी पनडुब्बी जैसा दिखता है.

3. एक नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, DF-61, जो दूर के लक्ष्यों तक परमाणु हथियार ले जा सकती है.

लड़ाकू विमान और बमवर्षक विमान आकाश में उड़ रहे थे. कुछ ने एक साथ अलग-अलग रंगों के धुएं की पंक्तियां बनाईं. हेलिकॉप्टरों ने एक कतार में उड़ान भरी. उनमें से 26 हेलीकॉप्टरों के एक समूह ने 80वीं युद्ध वर्षगांठ के लिए "80" अंक लिखा.

शी के भाषण से पहले, समारोह की शुरुआत 80 तोपों की सलामी के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान "मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स" गाया गया. यहा गाना 1935 में जापानी सेना के आक्रमण के शुरुआती वर्षों के दौरान रचा गया था.

China Victory Parade
बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को बीजिंग में तियानमेन गेट के सामने जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सैन्य परेड में बख्तरबंद वाहन भाग लेते हुए. (AP)

पुतिन और किम शी जिनपिंग के प्रमुख अतिथियों में शामिल थे: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन सहित लगभग दो दर्जन विदेशी नेताओं ने ऐतिहासिक तियानमेन गेट की ऊंचाई से परेड देखी.

पुतिन और किम, शी जिनपिंग के साथ तियानमेन चौक के सामने बने मंच की ओर बढ़ रहे थे. वे द्वितीय विश्व युद्ध के 5 दिग्गजों, जिनमें से कुछ की उम्र 100 से भी ज़्यादा थी, से हाथ मिलाने के लिए रुके.

जैसे ही परेड शुरू हुई, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि बड़ा सवाल यह है कि क्या शी जिनपिंग युद्ध में लड़ने वाले अमेरिकियों के योगदान को मान्यता देंगे. उन्होंने आगे कहा: "कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं दें, क्योंकि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं."

अमेरिका ने तीनों नेताओं की सभा और सोमवार को चीन में हुई दस देशों की शिखर बैठक पर सतर्कता से नजर रखी. इसमें शी जिनपिंग, पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ आए. शी जिनपिंग ने अपने भाषण में अमेरिका का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन विदेशी देशों के प्रति आभार व्यक्त किया, जिन्होंने जापानी आक्रमण का विरोध करने में चीन की मदद की.

China Victory Parade
3 सितंबर, 2025 को डीएफ-5सी तरल ईंधन वाली अंतरमहाद्वीपीय सामरिक परमाणु मिसाइलें जापान के द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बीजिंग में तियानमेन गेट के सामने आयोजित सैन्य परेड में भाग लेते हुए. (AP)

अपने ही लोगों के लिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन: घरेलू स्तर पर, इस वर्षगांठ का स्मरणोत्सव यह दिखाने का एक तरीका है कि चीन कितनी प्रगति कर चुका है. चीन युद्ध में एक प्रमुख मोर्चा था, और संघर्ष से पहले और उसके दौरान जापान के आक्रमण में लाखों लोग मारे गए थे.

सैन्य परेड घरेलू स्तर पर कम्युनिस्ट पार्टी और उसके नेता शी के लिए समर्थन बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदर्शन भी था. साथ ही युद्ध के बाद के अमेरिकी प्रभुत्व वाले युग के वैश्विक विकल्प के रूप में खुद को चित्रित करने का एक तरीका भी था.

China Victory Parade
द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सैन्यकर्मी बीजिंग में तियानमेन गेट के सामने आयोजित सैन्य परेड में भाग लेते हुए (बुधवार, 3 सितंबर, 2025). (AP)

शी ने अपने भाषण के अंत में कहा, "चीनी जनता के पुनरुत्थान को रोका नहीं जा सकता और मानव सभ्यता के शांतिपूर्ण विकास के महान लक्ष्य की विजय अवश्य होगी."

पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की मार्चिंग टुकड़ियां पारंपरिक सेना और नौसेना इकाइयों से लेकर साइबरस्पेस इकाई जैसी नई इकाइयों तक थीं, जो सूचना सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं.

शी ने कहा कि पीएलए एक वीर सेना है जिस पर "जनता और पार्टी पूरी तरह से भरोसा कर सकती है." उन्होंने यह भी कहा कि पीएलए का कार्य देश की संप्रभुता और एकीकरण की रक्षा करना है, जो कि ताइवान के स्व-शासित द्वीप पर चीन के दावे का संदर्भ था.

