चीन ने अमेरिका के 100 प्रतिशत टैरिफ को 'दोहरा मापदंड' बताया, जारी रखेगा का एक्सपोर्ट कंट्रोल

बीजिंग: चीन ने रविवार को चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले पर निशाना साधा और वाशिंगटन के इस कदम को 'दोहरे मानदंडों' का प्रदर्शन बताया. चीन ने कहा कि वह न्यायसंगत एवं उचित सैद्धांतिक रुख अपनाएगा तथा विवेकपूर्ण एवं उदार तरीके से निर्यात नियंत्रण उपायों को लागू करना जारी रखेगा.

यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 10 अक्टूबर को की गई उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने 1 नवंबर से लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्कों की घोषणा की थी. यह कदम उन्होंने चीन द्वारा रेयर अर्थ पर लगाए गए अत्यंत आक्रामक नए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में उठाया था. अमेरिका ने इस महीने के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को भी रद्द करने की धमकी दी थी.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, '9 अक्टूबर को चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण उपाय जारी किए जो कि चीनी सरकार द्वारा अपने निर्यात नियंत्रण प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए कानूनों और नियमों के अनुसार की गई सामान्य कार्रवाई है.'

इसमें कहा गया, 'एक जिम्मेदार प्रमुख देश के रूप में चीन हमेशा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आम सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करता है. हमेशा एक न्यायसंगत और उचित सिद्धांत वाला रुख अपनाता है और विवेकपूर्ण और उदार तरीके से निर्यात नियंत्रण उपायों को लागू करता है.' बीजिंग ने वाशिंगटन पर सितंबर से चीन के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया. अमेरिका की टिप्पणी एक पाठ्यपुस्तक 'दोहरे मानक' को दर्शाती है.