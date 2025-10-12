ETV Bharat / international

चीन ने अमेरिका के 100 प्रतिशत टैरिफ को 'दोहरा मापदंड' बताया, जारी रखेगा का एक्सपोर्ट कंट्रोल

चीन ने अमेरिका पर सितंबर से उसके खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया.

CHINA US TARIFFS DOUBLE STANDARDS
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 9:37 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजिंग: चीन ने रविवार को चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अमेरिका के फैसले पर निशाना साधा और वाशिंगटन के इस कदम को 'दोहरे मानदंडों' का प्रदर्शन बताया. चीन ने कहा कि वह न्यायसंगत एवं उचित सैद्धांतिक रुख अपनाएगा तथा विवेकपूर्ण एवं उदार तरीके से निर्यात नियंत्रण उपायों को लागू करना जारी रखेगा.

यह प्रतिक्रिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 10 अक्टूबर को की गई उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें उन्होंने 1 नवंबर से लागू होने वाले अतिरिक्त शुल्कों की घोषणा की थी. यह कदम उन्होंने चीन द्वारा रेयर अर्थ पर लगाए गए अत्यंत आक्रामक नए निर्यात प्रतिबंधों के जवाब में उठाया था. अमेरिका ने इस महीने के अंत में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली बैठक को भी रद्द करने की धमकी दी थी.

चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा, '9 अक्टूबर को चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स और संबंधित वस्तुओं पर निर्यात नियंत्रण उपाय जारी किए जो कि चीनी सरकार द्वारा अपने निर्यात नियंत्रण प्रणाली को परिष्कृत करने के लिए कानूनों और नियमों के अनुसार की गई सामान्य कार्रवाई है.'

इसमें कहा गया, 'एक जिम्मेदार प्रमुख देश के रूप में चीन हमेशा अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय आम सुरक्षा की दृढ़ता से रक्षा करता है. हमेशा एक न्यायसंगत और उचित सिद्धांत वाला रुख अपनाता है और विवेकपूर्ण और उदार तरीके से निर्यात नियंत्रण उपायों को लागू करता है.' बीजिंग ने वाशिंगटन पर सितंबर से चीन के खिलाफ आर्थिक दबाव बढ़ाने का आरोप लगाया. अमेरिका की टिप्पणी एक पाठ्यपुस्तक 'दोहरे मानक' को दर्शाती है.

मंत्रालय ने कहा, 'लंबे समय से अमेरिका राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा है. निर्यात नियंत्रण का दुरुपयोग कर रहा है, चीन के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रहा है और सेमीकंडक्टर उपकरण और चिप्स सहित विभिन्न उत्पादों पर एकतरफा दीर्घकालिक अधिकार क्षेत्र के उपाय लागू कर रहा है.'

इसने दोनों देशों की निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं के बीच असमानता को भी उजागर किया. इसमें बताया गया कि अमेरिकी वाणिज्य नियंत्रण सूची (सीसीएल) में 3,000 से ज्यादा वस्तुएँ शामिल हैं, जबकि चीन की दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं की निर्यात नियंत्रण सूची में केवल 900 वस्तुएँ ही शामिल हैं.

इसमें आगे कहा गया, 'अमेरिका ने निर्यात नियंत्रण के लिए लंबे समय से 'डी मिनिमिस' नियम लागू किया है. इसकी न्यूनतम सीमा 0 प्रतिशत है. अमेरिकी पक्ष के इन उपायों ने कंपनियों के वैध और कानूनी अधिकारों और हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है. अंतरराष्ट्रीय आर्थिक और व्यापार व्यवस्था को गंभीर रूप से बाधित किया है और वैश्विक औद्योगिक और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर रूप से कमजोर किया है.'

ये भी पढ़ें- अमेरिका-चीन ट्रेड वार, ट्रंप का ड्रैगन पर 100 टैरिफ लगाने का ऐलान, 1 नवंबर से होगा लागू

For All Latest Updates

TAGGED:

100 PC TARIFFS DOUBLE STANDARDSVOWS PRUDENTIAL EXPORT CONTROLAMERICA CHINA TRADE WARचीन अमेरिका ट्रेड वारCHINA US TARIFFS DOUBLE STANDARDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इजराइल में अपनी सेना भेज रहा है अमेरिका, जानें क्यों

बिहार चुनाव: इन 12 पहचान पत्रों से भी वोट डाल सकेंगे मतदाता, ECI ने जारी की लिस्ट

सलमान खान के को-एक्टर वरिंदर घुमन के निधन पर बवाल, करीबी दोस्त ने पंजाबी कलाकार की मौत पर उठाए सवाल, की जांच की मांग

महिला विश्व कप 2025 में भारत की पहली हार, रोमांचक मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने 3 विकेट से दी मात

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.