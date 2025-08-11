नई दिल्ली/बीजिंग : ट्रंप टैरिफ की वजह से भारत और चीन एक बार फिर से नजदीक आने लगे हैं. करीब सात साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए खुद चीन जा रहे हैं. ऐसे में चीन ने तिब्बत को लेकर जो घोषणा की है, उसने भारत की चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं.

चीन ने तिब्बत रेल प्रोजेक्ट को लेकर जानकारी दी है. इसके मुताबिक इसका एक हिस्सा अक्साई चिन से होकर गुजरेगा. इस इलाके को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है. दरअसल, अक्साई चिन का इलाका पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था. भारत इसका तभी से विरोध करता रहा है.

चीन अपने शिनजियांग प्रांत को तिब्बत से जोड़ने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी रेल परियोजना पर काम कर रहा है. यह परियोजना एलएसी, वास्तविक नियंत्रण रेखा, के नजदीक से गुजरेगी. शिनजियांग प्रांत के होटन का क्षेत्र तिब्बत के ल्हासा से जुड़ेगा. दोनों को रेलमार्ग से कनेक्ट किया जा रहा है. यह दुनिया के सबसे अधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है.

चीन ने इस परियोजना पर निगरानी रखने के लिए एक कंपनी बनाई है. इसे प्रोजेक्ट की जवाबदेही दी गई है. इस कंपनी को चीन ने 13.2 अरब डॉलर की पूंजी दी है. पीटीआई की खबरों के मुताबिक हुबेई स्थित हुआयुआन सिक्योरिटीज ने अपने शोध पत्र में कहा, "इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य 2035 तक ल्हासा केंद्रित 5,000 किलोमीटर लंबा पठारी रेल ढांचा स्थापित करना है."

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट में सिचुआन से लेकर तिब्बत रेल के निर्माण पर करीब 45 अरब डॉलर का खर्च आने का अनुमान है. यह 1800 किलोमीटर का मार्ग होगा. इसके अधार पर अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रोजेक्ट पर कितना खर्च होगा.

लेकिन इस परियोजना को लेकर भारत की जो आपत्ति है, वह इसके एलएसी के नजदीक से गुजरने को लेकर है. भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह चिंता का कारण है. वह भी तब, जबकि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में जो तनाव आया है, भारत उसकी भरपाई चीन की ओर से करना चाहता है.

वैसे, 2020 में गलवान घाटी में जो कुछ हुआ, उससे भारत हमेशा चौकन्ना हो गया है. वह किसी भी हाल में चीन को उतनी छूट नहीं दे सकता है, जिससे कि उसकी सुरक्षा में ही खतरा हो जाए.

भारत और चीन के बीच सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है. इसलिए इसे एलएसी कहा जाता है. यानी जिन पक्षों का जहां तक कब्जा है, वहीं तक वे सीमित हैं. इसके बावजूद चीन ने इन इलाकों में कई निर्माण कार्य किए हैं. वहां पर इनफ्रस्ट्राक्चर को डेवलप किया है. इनमें शिंजियांग - तिब्बत मार्ग शामिल है. इसे जी-219 हाइवे के नाम से भी जाना जाता है. जी-219 अक्साई चिन से होकर गुजरता है. 1962 में इसी एरिया को लेकर विवाद हुआ था.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शिंजियांग तिब्बत रेलवे तिब्बत को चीन के मुख्य इलाकों से जोड़ेगा. इसके लिए चार रेल मार्गों का खांका तैयार किया गया है. यह तिब्बत को किंघई, सिचुआन और युन्नान प्रांतों से भी जोड़ेगा. किंघई-तिब्बत रेल लाइन चालू हो चुका है. चीन ने ल्हासा से अरुणाचल प्रदेश की सीमा तक पहले ही हाई स्पीड रेल मार्ग का निर्माण कर दिया है.

आपको बता दें कि पिछले साल रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच हुई बैठक हुई थी.

