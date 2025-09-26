संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू का बायकॉट! भाषण से पहले सीटें हुईं खाली, उठ कर चले गए कई देशों के प्रतिनिधि

ETV Bharat / international

इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जैसे ही संयुक्त राष्ट्र में मंच पर आए मौजूद प्रतिनिधिमंडलों ने भारी संख्या में वॉकआउट किया.

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 26, 2025 at 10:16 PM IST

न्यूयॉर्क: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा. यूएनजीए में इजरायली प्रधानमंत्री के भाषण से पहले कई देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने भारी संख्या में वॉकआउट किया. वहीं, दर्शकों में आमंत्रित समर्थकों ने भी तालियां बजाईं.

नेतन्याहू ने प्रतिनिधियों को शांत रहने को कहा
नेतन्याहू ने वार्षिक महासभा में दिन का पहला भाषण शुरू करते ही प्रतिनिधियों को शांत रहने को कहा. वहीं, हमास ने कहा कि शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के भाषण से पहले प्रतिनिधिमंडलों का सामूहिक बहिष्कार, गाजा युद्ध के परिणामस्वरूप इजराइल के अलगाव को दर्शाता है.

बता दें कि, गाजा में चल रहे संघर्ष अंतरराष्ट्रीय अलगाव, युद्ध अपराधों के आरोपों के बीच नेतन्याहू के ऊपर संघर्ष को खत्म करने का भारी दबाव है. शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सबसे बड़े मंच से जैसे ही नेतन्याहू ने बोलना शुरू किया, कई देशों के प्रतिनिधि बाहर चले गए. हालांकि इस दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल वहीं रुका रहा.

हमास के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के मीडिया सलाहकार ताहिर अल-नुनु ने एक बयान में कहा कि, नेतन्याहू के भाषण का बहिष्कार इजराइल के अलगाव और विनाश के युद्ध के परिणामों का एक उदाहरण है.

फिलिस्तीनी स्टेट को रोकने की कसम खाई.
इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र में एक नाराज़गी भरे संबोधन में फिलिस्तीनी स्टेट को रोकने की कसम खाई. उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर उनके देश को 'राष्ट्रीय आत्महत्या' की ओर धकेलने और हमास को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया.

इजराइली सेना ने गाजा के निवासियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिए
नेतन्याहू के भाषण का आंशिक प्रसारण गाजा में इजराइली सैन्य लाउडस्पीकरों पर किया गया. इजराइल की सेना ने एक अभूतपूर्व अभियान के तहत गाजा के निवासियों के मोबाइल फोन अपने कब्जे में लिए ताकि उन पर संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू के भाषण का सीधा प्रसारण किया जा सके. नेतन्याहू ने इस दौरान हमास के खिलाफ़ काम पूरा करने की कसम खाई, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्होंने युद्धविराम पर एक समझौता कर लिया है.

ये भी पढ़ें: 'गाजा में हमास के खिलाफ काम खत्म करना ही होगा', नेतन्याहू ने फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को खारिज किया

