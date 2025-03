ETV Bharat / international

कनाडा-अमेरिका संबंध खत्म: ट्रंप के ऑटो टैरिफ पर कनाडा के प्रधानमंत्री का कड़ा रुख - CANADA TIES WITH US OVER

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ( ani )

By ANI Published : Mar 28, 2025, 9:08 AM IST

ओटावा, कनाडा: कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक और सुरक्षा संबंध अब समाप्ति की ओर हैं. कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने गुरूवार को यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की नई ऑटो टैरिफ की घोषणा के जवाब में की. यह टैरिफ कनाडा की अर्थव्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है. पोलिटिको की रिपोर्ट के अनुसार, कार्नी ने ट्रम्प की नवीनतम धमकियों के जवाब में संसद हिल पर कहा, "हमारे अर्थव्यवस्थाओं के गहन एकीकरण और कड़ी सुरक्षा एवं सैन्य सहयोग पर आधारित संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारे पुराने संबंध समाप्त हो गए हैं." उन्होंने यह बयान संघीय अभियान के निशान से अलग होने के बाद दिया. ट्रम्प ने बुधवार को घोषणा की थी कि उनका प्रशासन कनाडा, यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया से ऑटो आयात पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा. उन्होंने प्रमुख अमेरिकी व्यापारिक भागीदारों को लक्षित करते हुए अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी धमकी दी है. प्रतिक्रिया में, कार्नी ने कहा कि वह आने वाले दिनों में ट्रम्प के साथ बात करेंगे लेकिन स्पष्ट किया कि किसी भी चर्चा में कनाडा की संप्रभुता का सम्मान किया जाना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मौलिक रूप से फिर से परिभाषित करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि कनाडा एक बहुत ही अलग दुनिया में सफल हो सके।" कार्नी ने ओटावा लौटने पर कनाडा-अमेरिका संबंधों पर अपनी कैबिनेट की समिति बुलाई. कनाडा ने संकेत दिया है कि वह जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन उसने विशिष्ट जवाबी उपायों का खुलासा नहीं किया है. कार्नी ने कहा, "हम एक व्यापक और विस्तृत वार्ता का सामना कर रहे हैं," उन्होंने कहा कि वह समय से पहले कनाडा की प्रतिक्रिया रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे. ऑटोमोटिव पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ कनाडा के अध्यक्ष फ्लेवियो वोल्पे ने चेतावनी दी कि यदि टैरिफ जारी रहता है, तो दोनों देशों के ऑटो उद्योग एक सप्ताह के भीतर ही ठप्प हो जाएंगे. वोल्पे ने पोलिटिको से कहा, "एक दिन, दो दिन, तीन दिन, जब आप उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति आप पर दया करेंगे. ... आप एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनी हैं, जिसके शेयर की कीमत में गिरावट आ रही है, और शेयरधारकों के प्रति आपकी एक प्रत्ययी जिम्मेदारी है." ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने बुधवार को अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड ल्यूटनिक से अपने प्रांत पर संभावित प्रभाव के बारे में बात की. फोर्ड के अनुसार, ल्यूटनिक ने बताया कि कनाडा और मेक्सिको से आने वाले वाहनों पर टैरिफ को अमेरिकी सामग्री के आधार पर समायोजित किया जाएगा. उदाहरण के लिए, यदि मेक्सिको में निर्मित कार में 50 प्रतिशत अमेरिकी पुर्जे हैं, तो टैरिफ दर को पूरे 25 प्रतिशत के बजाय 12.5 प्रतिशत तक घटा दिया जाएगा. "वह हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि कोई भी प्लांट बंद नहीं होगा. मेरा जवाब रोनाल्ड रीगन की प्रतिक्रिया थी: भरोसा करें लेकिन सत्यापित करें," फोर्ड ने कहा। "यदि वे खुलते हैं या बंद होते हैं, तो यह सीईओ पर निर्भर करेगा."

फोर्ड ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने कार्नी से बात की और दोनों सहमत थे कि यदि आवश्यक हो तो कनाडा पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई करेगा. ओटावा ने पहले कहा था कि वह अमेरिकी वस्तुओं पर 155 बिलियन कनाडाई डॉलर तक का काउंटर-टैरिफ लगा सकता है. ट्रम्प ने गुरुवार की सुबह ट्रुथ सोशल पर जवाब दिया, चेतावनी दी कि यदि कनाडा और यूरोपीय संघ टैरिफ के खिलाफ समन्वय करते हैं, तो अमेरिका और भी कठोर व्यापार उपाय पेश करेगा. ट्रंप ने लिखा, "अगर यूरोपीय संघ अमेरिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए कनाडा के साथ काम करता है, तो उन दोनों पर बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए जाएंगे, जो वर्तमान में नियोजित टैरिफ से कहीं अधिक बड़े हैं, ताकि उन दोनों देशों के सबसे अच्छे दोस्त की रक्षा की जा सके." कार्नी ने ट्रंप की धमकी को खारिज करते हुए कहा कि कनाडा अपने राष्ट्रीय हित में काम करेगा. उन्होंने कहा, "यह स्पष्ट है कि हम कनाडाई लोगों के पास एजेंसी है, हमारे पास शक्ति है. हम अपने घर में मालिक हैं." "हम अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं." 9 मार्च को लिबरल पार्टी के नेता बनने के बाद से, कार्नी ने ट्रंप से सीधे बात नहीं की है. जबकि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य वाशिंगटन की यात्रा कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि उनकी ऐसा करने की तत्काल कोई योजना नहीं है. वोल्पे ने सुझाव दिया कि व्यक्तिगत रूप से मिलने के बजाय फोन कॉल करना बेहतर होगा. कनाडा के राजनीतिक रणनीतिकार वोरेन वोल्पे ने ट्रंप द्वारा यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की के साथ किए गए व्यवहार के बारे में भी चिंता जताई. वोल्पे ने कहा, "अमेरिका ने दिखाया है कि उनके पास सहयोगी के साथ सम्मान से पेश आने की योग्यता नहीं है जिसके देस के लोग मर रहे हैं. वोल्पे ने यह भी सलाह दी कि कनाडा धैर्य बनाए रखे और अमेरिका में आर्थिक गिरावट को प्रभावी होने दे. उन्होंने कहा, ''क्या होगा अगर हम दूसरी तरफ चले जाएं और सब कुछ बंद हो जाए, और 950,000 अमेरिकी ऑटो कर्मचारी बैठे रहें?'' वोल्पे ने कहा, "यह बदसूरत है, लेकिन इससे उम्मीद भी जगती है।" "यह एक पूरा समूह है जिससे लोगों को सुनना होगा, और वे अंडे की कीमत के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। वे किराया कैसे कमाया जाए, इस बारे में बात करने जा रहे हैं।" कनाडा का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र संघ, यूनिफोर की अध्यक्ष लाना पायने ने सरकार से ऑटो कर्मचारियों की सुरक्षा करने का आह्वान किया और अमेरिका को कनाडा के बाजार तक पहुंच बनाए रखते हुए विनिर्माण को दक्षिण की ओर स्थानांतरित करने की कोशिश करने के खिलाफ चेतावनी दी. पेन ने कहा, "अगर आपको लगता है कि आप कनाडा से बाहर उत्पादन, कारखाने, मिलें और संयुक्त राज्य अमेरिका में फिर से निवेश कर सकते हैं और सोचते हैं कि आपको हमारे बाजार तक खुली पहुंच मिलेगी, तो आपको फिर से सोचने की जरूरत है."