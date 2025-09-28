ETV Bharat / international

भारत के H-1B वीजा टैलेंट पर कनाडा की नजर, टेक पेशेवरों को बुलाने की तैयारी में PM कार्नी

ओटावा: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा एच-1बी वीज़ा शुल्क 1 लाख डॉलर करने के फैसले के बाद अमेरिका में काम करने वाले कई स्किल्ड वर्कर्स के लिए वहां काम करना मुश्किल हो गया है. इसी परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए कनाडा इन पेशेवरों को अपने देश बुलाने की योजना बना रहा है. कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को लंदन में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अमेरिका में काम करने वाले तकनीकी क्षेत्र के कुशल लोग, जो अब वीज़ा फीस बढ़ने के कारण परेशान हैं, उन्हें कनाडा में आने का अवसर मिलेगा.

उन्होंने बताया कि कनाडा सरकार अपनी आव्रजन नीति की समीक्षा कर रही है और जल्द ही ऐसी नई स्कीम पेश करेगी, जिससे हाई-स्किल पेशेवरों को कनाडा में काम करने की सुविधा मिलेगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका जाने की योजना बना रहे अब कई पेशेवर कनाडा की ओर रुख करेंगे. टोरंटो की फर्म पैसेज के सीईओ मार्टिन बसिरी के मुताबिक, जो लोग एच-1बी वीज़ा के तहत अमेरिका में नौकरी करने की योजना बना रहे थे, वे अब कनाडा में अवसर तलाशेंगे. मध्यम स्तर के व्यापारी, जो 1 लाख डॉलर का शुल्क नहीं चुका सकते, अब कनाडा में अपना ऑफिस खोल सकते हैं. इसके साथ ही कनाडा के पास यह अवसर है कि वह उच्च कौशल वाले पेशेवरों के लिए एक नई और आकर्षक स्कीम लेकर आए.

इस आदेश के बाद अमेरिकी कंपनियों और तकनीकी प्रतिभाओं में निराशा का माहौल बन गया है. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग और अन्य पेशेवर क्षेत्रों में कार्यरत लोग अब अमेरिका में काम करने के अपने सपनों पर सवाल उठा रहे हैं. ट्रंप के इस फैसले ने न केवल अमेरिकी कंपनियों को बल्कि अमेरिका में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले विदेशी पेशेवरों को भी प्रभावित किया है.