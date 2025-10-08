ETV Bharat / international

भारतीय अर्थव्यवस्था पर बदला अमेरिका का सुर, कहा- ऊर्जा जरूरतों के लिए विविधता ला रहा इंडिया

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर 1 अगस्त, 2025 को वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हॉइट हाउस के पश्चिमी विंग की ओर जाते हुए. ( AFP )

October 8, 2025

न्यूयॉर्क: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद भारतीय अर्थव्यवस्था का "आधार" नहीं है, और देश अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाना शुरू कर रहा है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली अपने फैसले खुद लेगी और वॉशिंगटन अन्य देशों को यह निर्देश नहीं दे रहा है कि वे किसके साथ संबंध रख सकते हैं. "भारत ने हमेशा इतना रूसी तेल नहीं खरीदा है. रूस के साथ उनके रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले दो-तीन सालों में ही उन्होंने रूसी तेल को न सिर्फ खपत के लिए, बल्कि रिफाइनिंग और पुनर्विक्रय के लिए भी कम दाम पर खरीदना शुरू किया है." ग्रीर ने पिछले हफ़्ते न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब द्वारा आयोजित एक बातचीत के दौरान कही. उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई आधारभूत हिस्सा है. हमारा मानना ​​है कि वे ऐसा कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए. और सच कहूं तो, मैं देख रहा हूं कि वे पहले ही विविधीकरण शुरू कर चुके हैं. मुझे लगता है कि वे इसे समझते हैं." ग्रीर ने आगे कहा कि "जाहिर है कि वे (भारत) एक संप्रभु देश हैं, वे अपने फैसलों को नियंत्रित करेंगे." ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम दूसरे देशों को यह निर्देश नहीं दे रहे हैं कि वे किसके साथ संबंध रख सकते हैं और किसके साथ नहीं. हम ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है. ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के युद्ध को बढ़ावा दे रही है. ट्रंप ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के "मुख्य वित्त पोषक" हैं.