भारतीय अर्थव्यवस्था पर बदला अमेरिका का सुर, कहा- ऊर्जा जरूरतों के लिए विविधता ला रहा इंडिया
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के पहले दिन से ही वॉशिंगटन, भारतीयों के साथ व्यापार के मोर्चे पर बातचीत कर रहा है.
Published : October 8, 2025 at 12:31 PM IST
न्यूयॉर्क: अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने कहा कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद भारतीय अर्थव्यवस्था का "आधार" नहीं है, और देश अपनी ऊर्जा खरीद में विविधता लाना शुरू कर रहा है. उन्होंने कहा कि नई दिल्ली अपने फैसले खुद लेगी और वॉशिंगटन अन्य देशों को यह निर्देश नहीं दे रहा है कि वे किसके साथ संबंध रख सकते हैं.
"भारत ने हमेशा इतना रूसी तेल नहीं खरीदा है. रूस के साथ उनके रिश्ते हमेशा मजबूत रहे हैं, लेकिन पिछले दो-तीन सालों में ही उन्होंने रूसी तेल को न सिर्फ खपत के लिए, बल्कि रिफाइनिंग और पुनर्विक्रय के लिए भी कम दाम पर खरीदना शुरू किया है." ग्रीर ने पिछले हफ़्ते न्यूयॉर्क के इकोनॉमिक क्लब द्वारा आयोजित एक बातचीत के दौरान कही.
उन्होंने कहा, "ऐसा नहीं है कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था का कोई आधारभूत हिस्सा है. हमारा मानना है कि वे ऐसा कर सकते हैं और उन्हें ऐसा करना चाहिए. और सच कहूं तो, मैं देख रहा हूं कि वे पहले ही विविधीकरण शुरू कर चुके हैं. मुझे लगता है कि वे इसे समझते हैं." ग्रीर ने आगे कहा कि "जाहिर है कि वे (भारत) एक संप्रभु देश हैं, वे अपने फैसलों को नियंत्रित करेंगे."
ट्रंप प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम दूसरे देशों को यह निर्देश नहीं दे रहे हैं कि वे किसके साथ संबंध रख सकते हैं और किसके साथ नहीं. हम ऐसा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं." अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है, जिसमें भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद पर 25 प्रतिशत टैरिफ भी शामिल है.
ट्रंप और उनके प्रशासन के अधिकारियों ने कहा है कि भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद यूक्रेन के खिलाफ मॉस्को के युद्ध को बढ़ावा दे रही है. ट्रंप ने पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व नेताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि चीन और भारत रूसी तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध के "मुख्य वित्त पोषक" हैं.
भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ के प्रभाव पर एक सवाल का जवाब देते हुए, ग्रीर ने कहा कि भारत पर ये शुल्क कुछ हफ़्तों से लागू हैं. उन्होंने कहा, "भारत एक ऐसा देश है, जिसका हमारे साथ 40 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार अधिशेष है. इसलिए उनका अमेरिका के साथ पहले से ही एक... अच्छा समझौता है. वे हमें जितना बेचते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बेचते हैं. हालांकि, भारत व्यावहारिक रुख अपना रहा है."
ग्रीर ने कहा कि वॉशिंगटन, ट्रंप प्रशासन के पहले दिन से ही व्यापार के मोर्चे पर भारतीयों के साथ "वास्तव में" बातचीत कर रहा है.
उन्होंने कहा कि भारत पर लगाए गए 50 प्रतिशत टैरिफ में से आधा यानी 25 प्रतिशत पारस्परिक टैरिफ है. "हम यहीं पर समझौते पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर अतिरिक्त 25 प्रतिशत भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद में की गई भारी वृद्धि के लिए है."
ग्रीर ने जोर देकर कहा कि ट्रंप रूस-यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. "हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जितना हो सके उतना दबाव पड़े... हमने अपने यूरोपीय सहयोगियों से भी बात की है. इनमें से कुछ आज भी रूसी तेल खरीद रहे हैं, जो कि एक अजीब बात है. इसलिए हम सिर्फ भारतीयों से ही इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमने चीनियों से भी इस बारे में बात की है. हमें बस इस युद्ध को समाप्त करने की जरूरत है. ऐसे में अगर युद्ध समाप्त हो जाता है, और सब कुछ किसी तरह की स्थिरता पर पहुंच जाता है, तो आप रूसी तेल के बारे में एक अलग बातचीत कर सकते हैं."
भारत यह कहता रहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और बाजार की गतिशीलता से प्रेरित है. फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पश्चिमी देशों द्वारा मॉस्को पर प्रतिबंध लगाने और उसकी आपूर्ति बंद करने के बाद, भारत ने छूट पर बेचे जाने वाले रूसी तेल की खरीदारी शुरू कर दी.
