कैलिफोर्निया में इस साल धूमधाम से मनेगी दिवाली, सरकार के छुट्टी के ऐलान से खुशियां होंगी दोगुनी
अमेरिका के कैलिफोर्निया में इस साल दिवाली के अवसर पर स्कूल-कॉलेज और अन्य प्रतिष्ठान बंद रहेंगे. जानें क्यों.
Published : October 8, 2025 at 7:13 AM IST
कैलिफोर्निया: कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने मंगलवार को विधानसभा विधेयक 268 पर हस्ताक्षर करके दिवाली को आधिकारिक तौर पर राज्य की छुट्टियों की सूची में जोड़ दिया. यह विधेयक सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों को दिवाली के अवसर पर बंद रखने का अधिकार देता है.
यह विधेयक राज्य कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर वेतन सहित अवकाश लेने का अधिकार देता है. कुछ सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों को भी अवकाश देने का अधिकार देता है. यह विधेयक राज्य भर के सार्वजनिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को दिवाली के अर्थ और महत्व को समझने और मनाने के लिए अवसर प्रदान करेगा.
एएएनएचपीआई आयोग में राष्ट्रपति बाइडेन के पूर्व सलाहकार सिलिकॉन वैली के एक प्रमुख उद्यमी और भारतीय अमेरिकी समुदाय के समर्पित समर्थक अजय भूतोरिया ने इस फैसले की सराहना की. आज का दिन कैलिफोर्निया की सच्ची समावेशिता और सांस्कृतिक उत्सव की ओर यात्रा में एक उज्ज्वल मील का पत्थर है.
गवर्नर न्यूसम द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून का रूप देने के साथ हम असेंबली सदस्य ऐश कालरा और असेंबली सदस्य दर्शना पटेल के अथक नेतृत्व का सम्मान करते हैं. उनकी दूरदर्शिता और द्विदलीय सहयोग ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया है.
उन्होंने एक बयान में कहा, 'दीपावली हमारा प्रिय प्रकाश पर्व है, जो कठिनाई पर आशा की, विभाजन पर एकता की तथा अज्ञानता पर ज्ञान की शाश्वत विजय का प्रतीक है. यह संदेश लगभग दस लाख दक्षिण एशियाई लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है. ये कैलिफोर्निया को अपना घर कहते हैं तथा इसके नवाचार, अर्थव्यवस्था और भावना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.'
भुटोरिया ने कहा,'यह मान्यता एक अवकाश से कहीं अधिक है. यह स्वर्णिम राज्य में भारतीय प्रवासियों की स्थायी विरासत की एक सशक्त पुष्टि है. सिलिकॉन वैली के तकनीकी अग्रदूतों से लेकर दक्षिणी कैलिफोर्निया के स्वास्थ्य सेवा नायकों तक, हमारे समुदाय ने अमेरिकी उत्कृष्टता के ताने-बाने में लचीलेपन और विविधता के धागे बुने हैं.
राज्य कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देकर और स्कूलों को इस पवित्र दिन को मनाने के लिए सशक्त बनाकर ये विधेयक यह सुनिश्चित करता है कि परिवार दीये जलाने, रंगोली बनाने और नवीनीकरण की कहानियाँ साझा करने जैसी परंपराओं को पूरी तरह से अपना सकें. बिना काम या समय सीमा के बोझ तले दबे.'
उन्होंने आगे कहा, 'मैं हमारे बहुसांस्कृतिक परिवेश में समानता और आनंद को बढ़ावा देने के लिए गवर्नर न्यूसम के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं. विधानसभा सदस्य कालरा और पटेल, आपकी वकालत ने न केवल पीढ़ियों के लिए दिवाली को रोशन किया है, बल्कि एक राष्ट्र को हमारे साझा प्रकाश का जश्न मनाने के लिए भी प्रेरित किया है.
20 अक्टूबर को दिवाली के करीब आते ही, आइए इस पल को सभी कैलिफ़ोर्नियावासियों के लिए और अधिक गौरव, अपनेपन और सद्भाव की ज्योति जलाएँ. शुभ दीपावली - प्रगति के दीप सदैव जगमगाते रहें!'