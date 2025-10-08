ETV Bharat / international

कैलिफोर्निया में इस साल धूमधाम से मनेगी दिवाली, सरकार के छुट्टी के ऐलान से खुशियां होंगी दोगुनी

कैलिफोर्निया: कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने मंगलवार को विधानसभा विधेयक 268 पर हस्ताक्षर करके दिवाली को आधिकारिक तौर पर राज्य की छुट्टियों की सूची में जोड़ दिया. यह विधेयक सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों को दिवाली के अवसर पर बंद रखने का अधिकार देता है.

यह विधेयक राज्य कर्मचारियों को दिवाली के अवसर पर वेतन सहित अवकाश लेने का अधिकार देता है. कुछ सामुदायिक कॉलेजों और पब्लिक स्कूलों के कर्मचारियों को भी अवकाश देने का अधिकार देता है. यह विधेयक राज्य भर के सार्वजनिक स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को दिवाली के अर्थ और महत्व को समझने और मनाने के लिए अवसर प्रदान करेगा.

एएएनएचपीआई आयोग में राष्ट्रपति बाइडेन के पूर्व सलाहकार सिलिकॉन वैली के एक प्रमुख उद्यमी और भारतीय अमेरिकी समुदाय के समर्पित समर्थक अजय भूतोरिया ने इस फैसले की सराहना की. आज का दिन कैलिफोर्निया की सच्ची समावेशिता और सांस्कृतिक उत्सव की ओर यात्रा में एक उज्ज्वल मील का पत्थर है.

गवर्नर न्यूसम द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर करके इसे कानून का रूप देने के साथ हम असेंबली सदस्य ऐश कालरा और असेंबली सदस्य दर्शना पटेल के अथक नेतृत्व का सम्मान करते हैं. उनकी दूरदर्शिता और द्विदलीय सहयोग ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त किया है.

उन्होंने एक बयान में कहा, 'दीपावली हमारा प्रिय प्रकाश पर्व है, जो कठिनाई पर आशा की, विभाजन पर एकता की तथा अज्ञानता पर ज्ञान की शाश्वत विजय का प्रतीक है. यह संदेश लगभग दस लाख दक्षिण एशियाई लोगों के साथ गहराई से जुड़ता है. ये कैलिफोर्निया को अपना घर कहते हैं तथा इसके नवाचार, अर्थव्यवस्था और भावना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं.'