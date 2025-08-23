न्यूयॉर्क: अधिकारियों ने बताया कि नियाग्रा फॉल्स से 54 लोगों को लेकर यूएस के न्यूयॉर्क शहर लौट रही एक टूर बस शुक्रवार को एक अंतरराज्यीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई. इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए. राज्य पुलिस ने कहा कि बस में सवार ज़्यादातर यात्री भारतीय, चीनी और फिलिपीनो मूल के थे.

राज्य पुलिस मेजर आंद्रे रे ने शाम को एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि चालक का ध्यान भटक गया, उसने नियंत्रण खो दिया और बस के दाहिने कंधे पर जाने और बफेलो से लगभग 25 मील (40 किलोमीटर) पूर्व में, न्यूयॉर्क के पेम्ब्रोक में अंतरराज्यीय राजमार्ग 90 के पूर्व की ओर जाने से ठीक पहले दोपहर 12:30 बजे से पहले पलटने से पहले बस पलट गई. उन्होंने यह नहीं बताया कि ड्राइवर का ध्यान कैसे बंटा. उन्होंने कहा कि कारण की जांच जारी है.

रे ने बताया कि यात्रियों की उम्र 1 से 74 साल के बीच थी. रे ने बताया कि दुर्घटना के दौरान कई लोग बस से बाहर निकल गए. वहीं 5 लोग मारे गए. कई अन्य लोग मलबे में फंस गए और उन्हें बचा लिया गया. दर्जनों लोगों को अस्पताल ले जाया गया.

रे ने कहा कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि किसी और को जानलेवा चोटें आई हों. रे ने कहा, "यह एक बहुत बड़ी त्रासदी थी. सबसे पहले, हमारी संवेदनाएं, प्रार्थनाएं और संवेदनाएं उन सभी लोगों, उनके दोस्तों और उनके परिवारों के साथ हैं जो इस दुर्घटना में शामिल थे."

राज्य पुलिस ने कहा कि बस में सवार ज़्यादातर यात्री भारतीय, चीनी और फिलिपीनो मूल के थे. अधिकारियों ने आपातकालीन सहायता के लिए अनुवादकों को बुलाया था. रे ने कहा कि प्रारंभिक जांच में यांत्रिक खराबी या चालक की किसी प्रकार की अक्षमता की बात से इनकार किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि चालक दुर्घटना में बच गया और पुलिस के साथ सहयोग कर रहा था. रे ने बताया कि शुक्रवार शाम तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया था.

राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने कहा कि वह दुर्घटना की जांच के लिए एक टीम न्यूयॉर्क भेज रहा है. मर्सी फ़्लाइट मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा ने कहा कि उसके तीन हेलीकॉप्टर और अन्य सेवाओं के तीन और हेलीकॉप्टरों ने दुर्घटनास्थल से लोगों को पहुंचाया. क्षेत्र के अस्पतालों ने बताया कि उन्होंने 40 से ज़्यादा लोगों का मूल्यांकन या उपचार किया. सिर में चोट से लेकर हाथ-पैर टूटने तक की चोटें आईं.

बफेलो के एरी काउंटी मेडिकल सेंटर में जिन दो लोगों की सर्जरी हुई थी, उनके ठीक होने की उम्मीद है. सर्जरी प्रमुख डॉ. जेफरी ब्रेवर ने बताया. राज्य पुलिस ने बताया कि बस न्यूयॉर्क शहर के स्टेटन द्वीप स्थित एम एंड वाई टूर इंक. की थी. कंपनी की फ़ोन लिस्टिंग पर टिप्पणी के लिए एक संदेश छोड़ा गया था.

संघीय मोटर वाहक सुरक्षा प्रशासन के मुताबिक, एम एंड वाई टूर की सुरक्षा रेटिंग "संतोषजनक" है और पिछले दो वर्षों में दुर्घटनाओं या मौतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है. एजेंसी ने बताया कि अधिकारियों ने पिछले दो वर्षों में कंपनी की बसों और ड्राइवरों का 60 बार निरीक्षण किया.

इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ट्रूपर जेम्स ओ'कैलाघन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बस में ज़्यादातर लोग सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे.

गौर करें तो साल 2023 में न्यूयॉर्क में हुई एक और बस दुर्घटना के बाद, राज्य के एक कानून के अनुसार 28 नवंबर, 2016 को या उसके बाद बनी चार्टर बसों में सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है. शुक्रवार की दुर्घटना में बस की उम्र का तुरंत पता नहीं चल पाया है.

न्यूयॉर्क राज्य थ्रूवे प्राधिकरण ने कहा कि सड़क का एक लंबा हिस्सा दोनों दिशाओं में बंद कर दिया गया है. ड्राइवरों से उस क्षेत्र से बचने का आग्रह किया जा रहा है. पश्चिम की ओर जाने वाली लेन बाद में दिन में फिर से खोल दी गईं.

जिन लोगों ने दुर्घटना के बाद का दृश्य देखा, उन्होंने बताया कि राजमार्ग पर कांच और लोगों का सामान बिखरा पड़ा था. मेडिना के पॉवेल स्टीफंस ने दुर्घटना के बाद WHAM-TV को बताया, "यह देखना वाकई दिल दहला देने वाला था." "वहां बहुत से लोग एक-दूसरे को गले लगा रहे थे."

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में इस दुर्घटना को एक त्रासदी बताया. उन्होंने कहा कि उन्हें दुर्घटना के बारे में जानकारी दी गई है और उनका कार्यालय पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है. गवर्नर ने पीड़ितों के बारे में कहा, "इस कठिन समय में हमारी संवेदनाएँ उनके प्रियजनों के साथ हैं."